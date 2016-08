Arvamus

Pühad lubadused ja kõned

Neljapäev, 01. september 2016.



USA-st oli muidugi kena saata lahkuv asepresident ka puduliitlasi üle vaatama ja rahustama. Kuigi midagi uut Joseph Biden 23. augustil Riias ei öelnud. Ega poliitik saagi midagi uut endale väga lubada, hakatakse veel isemõtlejaks pidama.



Nii et ikka NATO artikkel viis peab, kõik USA lubadused on pühad. “Sacred” käis nii tihti läbi, et paljalt kuulates tundus, nagu oleks telekasse lastud väga pahane prantslane. Õigesti mõtlejatel oli aga jälle põhjust hõisata ja lakke karata – küll me oleme ikka vägevad! Kuulsite, mis Biden ütles, tõmmake end koomale, tiblad, vihmavari läheb aina rohkem lahti.



Lihtne on elada neil, kes võtavad kõik oma teadmised vaid ühest torust ega huvitu iialgi, kuidas keegi teine või parimal juhul huvideta kolmas lugu jutustab.



Pühad lubadused



Kohe kutsub õnnemeepotti natuke tõrvatilgakesi nõrutama. Mis parata, õelutsemine ka amet. Kuigi ega sel mõtet ole. Õnnelikud ei viitsi isegi ametlikult heaks kiidetud dokumente lugeda ega ametlikult heaks kiidetud uudiste allikaid kaema. Kehv keeleoskus saab vist takistuseks. Õnnis teada, et nämmutatud artikkel viis tähendab, et venelased kohe tuld saavad, hurraa. Ei, hooray.



Et siis, artikkel viis. Eesti NATO ühingu andmetel: “Lepinguosalised lepivad kokku, et relvastatud rünnakut neist ühe või mitme osalisriigi vastu Euroopas või Põhja-Ameerikas käsitletakse rünnakuna nende kõigi vastu ning sellest tulenevalt lepivad kokku, et niisuguse relvastatud rünnaku korral asub igaüks neist, rakendades Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni harta artiklis 51 sätestatud õigust individuaalsele või kollektiivsele enesekaitsele, sel viisil rünnatud lepinguosalist või lepinguosalisi abistama, rakendades üksi ja koos teiste lepinguosalistega abinõusid, mida ta peab vajalikuks, sealhulgas relvajõudude kasutamist, eesmärgiga taastada ja säilitada Põhja-Atlandi piirkonna julgeolek.”



Siit on vist raske välja lugeda, et kohe antakse tuld. Targemad ja tähelepanelikumad mehed on ammu märkinud, aga – nagu kuivi herneid vastu seina. Olgu sellega, hatune teema.



Pühad lubadused.



Kaege, 1941. aasta 14. augustil istusid Winston Churchill ja Franklin Roosevelt maha ning kirjutasid alla paberi, mis sai tuntuks Atlandi harta nime all.

Sisu: kuidas maailm peaks pärast sõda välja nägema, millistele põhimõtetele järgnema. Selle punkt kolm ütleb, et igal rahval on õigus valida valitsusvorm; ning kes on sõja käigus vägivaldselt iseseisvuse kaotanud, peab selle tagasi saama.



Justkui tuleb välja, et demokraatia ei ole siiski kohustuslik. Kuigi progressiivne intelligents, silmad pahupidi ja suu vahus, seda kõikide murede lahenduseks, vägisi kurku topitavaks imerohuks peab. Nagu punased kommunismi lõppvõitu.

Teiseks, mis tegelikult tähtis – kui oli onu Jossi abi vaja, unustati teine pool sellest punktist mugavalt ära. Churchill pidanud hartat niikuinii rohkem lendleheks, veennud ka Roosevelti ära, et võidame kõigepealt sõja ning siis vaatame, mis selle Poola ja Balti riikide iseseisvuse taastamisega saab. Sai, nagu sai. Rumal lugu, et lendleht mõjus. Nagu usk valgesse laeva – et ega meid üksi jäeta, et Lääs on meiega, et, mehed, on ikka mõtet metsas olla, teeme täna öösel jaamaülema lehma lihaks.



Niipalju siis lubaduste pühadusest. Jaan Lattik, kirjanik ja minister, ei hoia oma mälestustes “Teekond läbi öö” Roosevelti kirudes sõnu ega värve kokku.

Miks pahaks panna, ammu ju öeldud, et riikidel on ainult huvid, põhimõtteid vahetatakse vastavalt meeleolule.



See nüüd tollega. Kui keegi mäletab, siis kaks aastat tagasi käis ju Tallinnas Kogu Vaba Maailma Liider ise. Pidas ka kõne. Väga hea kõne, muide – oskavad seal Valges Majas, oskab Obama esineda küll. Ma nimelt lugesin selle kõne huvi pärast uuesti läbi. Miski torkis.



Obama nimelt ütles (minu lohakas tõlge): (Sest) Tallinna ja Riia ja Vilniuse kaitsmine on sama tähtis kui Berliini ja Pariisi ja Londoni kaitsmine.

Hooray?



Huvid muutuvad



Kaege, ükski mainitud suurlinnadest ei asu USA-s. Need on kõigest liitlaste pealinnad. Aga liidud ei tarvitse olla püsivad. Huvid muutuvad. Mida keegi ei saa pahaks panna. Kui – mina ei usu – asi peaks tõepoolest kurjaks minema, nagu demokraadid halavad või loodavad, jätkub ameeriklastel tõenäoliselt mõistust mitte vaevata ennast ei Riia, Tallinna, Vilniuse ega Berliini pärast, Pariis ja London saavad tuumapealinnadena ise hakkama.



Ega need mingid New York või Los Angeles ole või Pectopah, Connecticut (218 elanikku)*, mille pärast ameeriklastel tegelikult tahtmist ja mõtet oleks sõdida.

Mõelgu demokraatia eestvõitlejad, progressiivne inimkonna eelsalk, mida nad soovmõelda ka tahavad. Nii lihtne ja nii hea on uskuda.

Hämar tuba, vaikne raadio.



