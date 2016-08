Arvamus

JUHTKIRI - Kooli, kooli!

Neljapäev, 01. september 2016.



On tõeliselt tore, et koolid alustavad meil Eestis õppeaastat ikka veel 1. septembril. Loodame, et ka tulevikus jääb see nii, ehkki muutuste tuules on tahetud ja on juba ka muudetud nii vaheaegade arvu kui kooliaja pikkust. Kuid me ei peaks kõiki asju pimesi ja kiiresti muust maailmast üle võtma.



Kuidagi nii armas ja südamlik on teada, et selles heitlikus maailmas on ka midagi püsivat ja miks ei võiks selleks olla 1. september? On ju selle konkreetse päevaga seotud sündmusi meenutada nii tänastel koolilastel kui nende vanavanematel. Ja kui öelda 1. september, siis lihtsalt ei saa kahtepidi mõelda – see on kooliaasta algus.



Tore on seegi, et jätkuvalt peitub valdade rahakotis võimalus toetada 1. septembri puhul 1. klassi minejaid ranitsarahaga.



See summa pole küll väga suur, aga õnneks valdade kaupa mitte väga suuresti erinev. Kõige rohkem suudab sel aastal raha välja käia Kuressaare linn ehk 175 eurot, alumiseks piiriks jääb 100 eurot. Nii et tore panus valdade poolt alustava koolijuntsu vanematele.



