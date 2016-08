Arvamus

Nuga kõril, kusjuures noateral

Kolmapäev, 31. august 2016.



Eesti Vabariigi presidendi valimine ei ole riigikogu tähtsaim ülesanne. Parlamentaarses demokraatias on riigikogu tähtsaimaks ülesandeks kinnitada rahva huvides selline seadusandlik raamistik, mis annaks valimisõiguslikele inimestele kindlustunde kestva oleviku ja tuleviku suhtes. Selle nimel demokraatia kasuks (sest on ju ka teistsuguseid riigikordi) lõppude lõpuks kokku lepitaksegi.



Eestis on viimase veerandsajandi kestes lepitud kokku kolm korda: põhiseaduses, kuulumises NATO-sse ja kuulumises Euroopa Liitu. Omakorda põhiseaduses 1992 lepiti kokku, et võimalikult kõigi riigiasjade ajamine delegeeritakse riigipeast allapoole.



Niisugune delegatsioon jättis Eesti Vabariigi presidendile küllalt vabad käed ja andis väga suure võimu ametnikkonnale. Kuna säärast delegatsiooni pole muudetud, välja arvatud presidendi võim riigikaitses, siis valitakse ka suve lõpul 2016 presidenti kui vabade kätega inimest.



Keda valitakse milleks?



Kes valib? Kas riigikogu või valimiskogu. See ei ole väga isiklik küsimus. Küll on seda teine küsimus, nimelt keda valitakse milleks? Presidendi valimiste esimeses voorus ei valitud kedagi. See oli taktika. Teises voorus oli oluline, kes keda toetas.



Millegipärast on hakatud arvama, nagu oleks määrav just presidendikandidaadi isik ja jäetud täiesti kõrvale see, kui määravad on erakondlikud huvid. IRL-i eksistentsiaalseks probleemiks on väljuda kaotusseisust. Olla ääremaalane poliitilise elu keskpunkti suhtes ei ole mingi ideaal. SDE-l tuleb otsustada, kas olla “lahtine sotsialist” ehk “selge vasak” või hoida keskele ja olla mõõdukas. Ja Reformierakond peab valima, kui kaua mängib grammofoniplaat piirkonnas “igaühele midagi”.



See kõik on poliitiline algebra. Poliitiline aritmeetika on tunduvalt lihtsam. Kadrioru administratiivhoone ei saa jääda tühjaks ja järelikult peab Eesti Vabariigi järgmine president olema valitud ka siis, kui valikut ei ole. Ent meil on. Miks me siis kõhkleme? Kuid kõigepealt – kes kõhkleb?



Ennekõike nood, kelle meelest rahvas ei ole veel valmis valima riigipead otse ja vahetult. See on ettekääne. Kui rahvas on valmis valima parlamenti, siis on ta valmis valima ka riigipead, sest Eesti Vabariigis on president parlamendijärgne, mitte -eelne. Presidendivalimise seni kehtiv kord on selgesti erakonnakeskne, aga ma kordan üle: mitte ükski lihtrahva liige ei anna tema poolt valitud rahvaasemikule mandaati konkreetse isiku valimiseks EV presidendi kohale. Ei anna, sest ei saa anda. Eesti Vabariigi presidendi valituse üle otsustavad tumedad jõud ehk nn kaalutlused.



Kui määravad need on? Mul on käepärast kokkuvõte ühe Euroopa riigi võimukandja (kuulub esimese tosina tagumisse poolde) poliitilisest teekonnast otsustajatehulga tippu. Kokkuvõte on paks 16 lk. Armukesed puuduvad, ent teod on loetud üles enam-vähem kõik. Röntgenipilt see pole, kopsuproov küll. Ja see pilt ütleb halastamatult, et inimene tema taga eelistab varju, mitte aga asumist esiplaanil.



Eesti Vabariigi president asub esiplaanil. Ta peab olema nähtav. Kus? Kõikjal, kus otsustatakse asju, millest me sõltume. Me sõltume näiteks Euroopa Liidust. Mitte ainult ühiskassast, vaid ka ettekirjutustest.



Küllaltki paljude arvates on see sõltuvus liiga drakooniline ehk teisisõnu – nagu kirjutaks Euroopa Liidu keskvõim asukohaga Euroopa südames ääreriikidele absurdselt palju ette. Nagu teataks Euroopa Liidu keskpunktis meist paremini, mis tuleb Eesti Vabariigile kasuks. Ega ikka ei teata!



Meie siin tunneme kindral de Gaulle’i elulugu põhjalikumalt kui nemad seal Lennart Meri poliitilist arengut. Ei ütleks, et “nähtavus kõikjal” oleks liiga kõrgele tõstetud latt. Euroopa Liidu jätkumine on ikkagi meie kõigi ühismure, sest alternatiiv oleks Euraasia ühine tolliliit ehk vabakaubandustsoon, mida pooldab, veelgi enam, koguni veab Venemaa.



Kuid on täiesti võimatu leida ühe ööga inimene, kes nii suures poliitilises ruumis teaks täpselt, kus miski asi asub. Tegelikult valitakse Eesti Vabariigile presidenti ikkagi umbropsu. Väga toorelt väljendudes otsustab presidendi juhus.

Juhuse peamiseks tunnuseks on tõenäosus. Saad selle, mille pakub sulle ühekäeline bandiit. Selliseid leidub igas hästivarustatud kõrtsis. Isiklikult ma niisugust kohata ei tahaks.



Tahan presidenti, kes oleks tema ise



Presidendil peab jätkuma vastutusvõimet. Ja mitte ainult seda. Presidendi valijatel peab jätkuma ka võimet kutsuda president korrale. Või vaibale. Või kohvile. Hetkel näikse nii, et kohvile kutsuvad hoopiski presidendikandidaadid. Nemad dikteerivad. Nuga on nende käes.



Ma ei taha nende nuga. Tahan presidenti, kes oleks tema ise. Niisugust meile välja pakutud ei ole. Nende hulgast, kes on välja pakutud, on kõige rohkem tema ise Siim Kallas. Enesega rahulolev vana, st kauaaegne nomenklatuurimees, kelle jaoks on EV presidendi funktsioon ennekõike pidada kinni protokollist.



