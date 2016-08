Arvamus

JUHTKIRI - Ära keelata!

Kolmapäev, 31. august 2016.



Kui võimalik, tuleks ilmselt paljude loomaarmastajate meelest keelata osal inimestel kasside või koerte pidamine. Sellistel inimestel, kes näiteks kevadel endale suvilasse kassi- või koerapoja võtavad ja talve tulekul looma nelja tuule poole minema ajavad.



Keelata tuleks ka sellistel inimestel, kes sõnakuulmatule või tüütuks muutunud loomale otsa peale teevad. Keelata tuleks sellistel, kes oma looma näljasena või haigena keti otsa unustavad.



Paraku ei ole ühtegi seadust, mis keelaks looma piinanud inimesel uut lemmikut majja toomast.



Miks sellised inimesed endale üldse looma võtavad? Kui neid huvitab vaid lühiajaline lemmiklooma pidamine, siis on võimalik võtta endale kevadel kanad või mõni lammas ja sügisel need potti pista ning rahu majas.



Ehk võib veel kuidagi mõista hiljuti nii levinud “merekooli saatmise” kommet, aga et juba täiskasvanud koera või kassi suhtes ei suudeta lõpuni inimlikuks jääda, on ülimalt kahetsusväärne.



Kui oleks võimalik, siis keelaks mõnel tõesti loomapidamise ära!



