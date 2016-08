Arvamus

Elagu oblastid!

Teisipäev, 30. august 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Juba pikemat aega olen kaasa elanud Pöide valla püüdlustele jätta endale suurem võimalus iseotsustamiseks. Ida-Saare valla tekkele on pannud piiri ette 5000 elaniku nõue.



Marina Treima ja Pöide püüdlused jääda väiksemal territooriumil kogukonna huvide eest seisma on igati arusaadav soov. Teisalt on liiga väikeste omavalitsuste liitmine suuremaks samuti mõistlik püüdlus. Kuid Eesti pole nii suur, et mitte arvestada erisusi. Valitsuse kvoot 5000 elanikku peaks olema paindlik, et saaks arvestada mõistlike eripäradega.



Miks arvestatakse ainult inimeste arvu? Väga oluline aspekt on ka territooriumi suurus. Kas oblastite teke on ikka parim variant?



Üks suur Saaremaa kõlab praegu nagu mantra, et üks kõigi, kõik ühe eest. Praegune oblastite loomise soov on paraku kõige vajalikum just erakondadele. Nii on palju lihtsam tõmmata Toompealt nööre ka kohalikul võimutasandil. See on sisuliselt võimu tsentraliseerimine. Selleks ka kahetooliseaduse taastamine.



Levinud arvamus, et üks Saaremaa on hea, on tingitud sellest, et arvatakse, et siis justkui kaoksid paljude arvates mõttetud kohalikud “kunnid” ja ei peaks neile enam palka maksma. Et ühinemisest tekib kokkuhoid ja teenuste kvaliteet paraneb.



Nii arvasin ka mina enne Lääne-Saare valla teket. Reaalsus on paraku see, et kolme vallavanema asemel on nüüd tõesti vaid üks ja võrreldes varasemaga mõni raamatupidaja vähem, kuid valla majandamise ja haldamise kulud on kahe aastaga suurenenud 50%.



Andres Tinno väidab Saarte Hääles, et on olemas inimesi, kes keskenduvad millegi tegemisele, ja teised, kes keskenduvad ärategemisele.



Teatud seltskonnal on tõesti soov IGA hinna eest midagi ÄRA teha. Ja sealjuures ennast ning



õukondi mitte ära unustades. Lisaks sellele luuakse parteigenossedele töökohti, põhjendades seda, nagu ikka, et töö kasvab üle pea.



Tsentraliseerimine toimub ka kogu Euroopa Liidus, kus otsused tulevad Brüsselist ja meie vasallriigijuhid laiutavad käsi, et midagi pole teha. Ilma EL-ita ei saa me ju hakkama, seega peame ka sõna kuulama.



Sama hakkab juhtuma ka tulevaste oblastitega, kus volikogudes istuvad samad “asendamatud”, kes istuvad ka riigikogus. Nii oleme muutumas justkui kahekojaliseks parlamendiks, kuid selle vahega, et mõlemas kojas on samad liikmed.



Saaremaal võiks jääda 3–4 omavalitsust, et säiliks mingisugunegi võistlusmoment ning territooriumi suurus oleks volikogu liikmetele hoomatav. Nii jõuaks ehk ka ääremaade hääl veel kohale. Autor: Mart Maastik, Lääne-Saare vallavolikogu liige Teisipäev, 30. august 2016.Marina Treima ja Pöide püüdlused jääda väiksemal territooriumil kogukonna huvide eest seisma on igati arusaadav soov. Teisalt on liiga väikeste omavalitsuste liitmine suuremaks samuti mõistlik püüdlus. Kuid Eesti pole nii suur, et mitte arvestada erisusi. Valitsuse kvoot 5000 elanikku peaks olema paindlik, et saaks arvestada mõistlike eripäradega.Miks arvestatakse ainult inimeste arvu? Väga oluline aspekt on ka territooriumi suurus. Kas oblastite teke on ikka parim variant?Üks suur Saaremaa kõlab praegu nagu mantra, et üks kõigi, kõik ühe eest. Praegune oblastite loomise soov on paraku kõige vajalikum just erakondadele. Nii on palju lihtsam tõmmata Toompealt nööre ka kohalikul võimutasandil. See on sisuliselt võimu tsentraliseerimine. Selleks ka kahetooliseaduse taastamine.Levinud arvamus, et üks Saaremaa on hea, on tingitud sellest, et arvatakse, et siis justkui kaoksid paljude arvates mõttetud kohalikud “kunnid” ja ei peaks neile enam palka maksma. Et ühinemisest tekib kokkuhoid ja teenuste kvaliteet paraneb.Nii arvasin ka mina enne Lääne-Saare valla teket. Reaalsus on paraku see, et kolme vallavanema asemel on nüüd tõesti vaid üks ja võrreldes varasemaga mõni raamatupidaja vähem, kuid valla majandamise ja haldamise kulud on kahe aastaga suurenenud 50%.Andres Tinno väidab Saarte Hääles, et on olemas inimesi, kes keskenduvad millegi tegemisele, ja teised, kes keskenduvad ärategemisele.Teatud seltskonnal on tõesti soov IGA hinna eest midagi ÄRA teha. Ja sealjuures ennast ningõukondi mitte ära unustades. Lisaks sellele luuakse parteigenossedele töökohti, põhjendades seda, nagu ikka, et töö kasvab üle pea.Tsentraliseerimine toimub ka kogu Euroopa Liidus, kus otsused tulevad Brüsselist ja meie vasallriigijuhid laiutavad käsi, et midagi pole teha. Ilma EL-ita ei saa me ju hakkama, seega peame ka sõna kuulama.Sama hakkab juhtuma ka tulevaste oblastitega, kus volikogudes istuvad samad “asendamatud”, kes istuvad ka riigikogus. Nii oleme muutumas justkui kahekojaliseks parlamendiks, kuid selle vahega, et mõlemas kojas on samad liikmed.Saaremaal võiks jääda 3–4 omavalitsust, et säiliks mingisugunegi võistlusmoment ning territooriumi suurus oleks volikogu liikmetele hoomatav. Nii jõuaks ehk ka ääremaade hääl veel kohale.

Veel artikleid samast teemast »