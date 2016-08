Arvamus

MÕTE: Kooli vormiga või vormita?

Teisipäev, 30. august 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Koolivormi-teema on Eestis aastakümneid kõneainet andnud. Ja seda enamasti augustikuus, kui lapsevanemad oma koolis käivate võsukestega koolitarbeid ostmas käivad.



Arvamusi on alati seinast seina. On lapsevanemaid, kes soovivad lastele vormi üksnes seepärast, et nii tuleb odavam, kui teismeeas noorukitele firmariideid osta, kuna noorsugu Humana-laadsetes poodides pakutavat kaupa eales endale selga või jalga ei pane. Mitmed lehelugejad kindlasti leiavad, et vorm ei kõlba kuskile, sest see oli nõukaaegne komme, kus kõik pididki halli massi sulanduma ja koolivorm võttis lastelt igasuguse võimaluse riietuse kaudu isikustuda.



Ühtse koolivormi suurimaks plussiks peetakse koolipere ühtekuuluvustunde tekitamist. On arvamusi, et tekkel täidab selle koha ja sellest piisab. Aga lapsed ei käi ju iga päev koolis tekliga. Iseäranis talvel miinuskraadidega. Tekkel on esinduspeakate pidulikel puhkudel, aga koolivormi saab ju tõesti iga päev kanda.



Öeldakse, et lapsed ei taha puberteedieas, vaatamata õpetajate märkustele, koolivormi enam niikuinii selga panna. Ometi kehtib Saaremaa suuruselt teises koolis ehk Saaremaa ühisgümnaasiumis juba aastakümneid koolivormi nõue ja see toimib isegi gümnaasiumiastmes. Loomulikult ei saa eeldada, et absoluutselt kõik õpilased iga päev vormiga kooli tuleksid, aga üldine pilt on siiski koolivormi-keskne.



Eestis on umbes sada kooli, kus koolivormi kantakse ja neid tekib pigem juurde. Miks siis teistes Saaremaa koolides vormi ei ole? Kas ei soovita või ei suudeta lapsevanematega ühist keelt leida?



Koolil tuleb sõlmida vormitootjaga leping ja see kõik võtab aega. Augusti lõpus seda mõistagi enam ära ei tee.



Ehk piisab algatuseks kas või Muhu kooli näitest, kus valdav enamus kooli 91 lapsest võtab ülehomme koolitee ette Muhu rahvariietes. Ühtekuuluvustunne missugune! Autor: Gunnar Usin Teisipäev, 30. august 2016.Arvamusi on alati seinast seina. On lapsevanemaid, kes soovivad lastele vormi üksnes seepärast, et nii tuleb odavam, kui teismeeas noorukitele firmariideid osta, kuna noorsugu Humana-laadsetes poodides pakutavat kaupa eales endale selga või jalga ei pane. Mitmed lehelugejad kindlasti leiavad, et vorm ei kõlba kuskile, sest see oli nõukaaegne komme, kus kõik pididki halli massi sulanduma ja koolivorm võttis lastelt igasuguse võimaluse riietuse kaudu isikustuda.Ühtse koolivormi suurimaks plussiks peetakse koolipere ühtekuuluvustunde tekitamist. On arvamusi, et tekkel täidab selle koha ja sellest piisab. Aga lapsed ei käi ju iga päev koolis tekliga. Iseäranis talvel miinuskraadidega. Tekkel on esinduspeakate pidulikel puhkudel, aga koolivormi saab ju tõesti iga päev kanda.Öeldakse, et lapsed ei taha puberteedieas, vaatamata õpetajate märkustele, koolivormi enam niikuinii selga panna. Ometi kehtib Saaremaa suuruselt teises koolis ehk Saaremaa ühisgümnaasiumis juba aastakümneid koolivormi nõue ja see toimib isegi gümnaasiumiastmes. Loomulikult ei saa eeldada, et absoluutselt kõik õpilased iga päev vormiga kooli tuleksid, aga üldine pilt on siiski koolivormi-keskne.Eestis on umbes sada kooli, kus koolivormi kantakse ja neid tekib pigem juurde. Miks siis teistes Saaremaa koolides vormi ei ole? Kas ei soovita või ei suudeta lapsevanematega ühist keelt leida?Koolil tuleb sõlmida vormitootjaga leping ja see kõik võtab aega. Augusti lõpus seda mõistagi enam ära ei tee.Ehk piisab algatuseks kas või Muhu kooli näitest, kus valdav enamus kooli 91 lapsest võtab ülehomme koolitee ette Muhu rahvariietes. Ühtekuuluvustunne missugune!

Veel artikleid samast teemast »