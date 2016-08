Arvamus

JUHTKIRI - Läks oodatult

Teisipäev, 30. august 2016.



Eile valiti riigikogus presidenti ja täna selle toiminguga jätkatakse. See oli ilmselt sajaprotsendiliselt prognoositav, et president ei saa esimesel korral valitud ja ilmselt läheb samamoodi ka täna. Lihtsalt kokkulepete võimalusi on nii palju.



Suure tõenäosusega hakkavad 24. septembril uut riigipead otsima valimiskogu liikmed ja mõnede arvates on see isegi hea, sest nii saavad kaasa lüüa ka kohalikud valijad. Tulevikus, kui haldusreform on läbi viidud, siis sellisel määral meil enam kohalike volikogude esindajaid ei ole.



Kuid üha häälekamalt on räägitud võimalusest valida presidenti otse ehk rahva poolt. Kas rahvas on nii loll, et ei saaks õige inimese leidmisega hakkama? Kuid riigikogulased on ju sellesama rahva valitud ja keegi neist ei arva endast ilmselt halvasti. Miks mitte lasta siis rahvas ka riigipead valima?



Ära jääks väga palju tühja sekeldamist ning lõputuid kordusvalimisi. Ning kandidaatidel ei tuleks pugeda mitte omavahel, vaid rääkida tuleb rahvaga. Võib-olla polegi see nii paha mõte.



