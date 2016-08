Arvamus

Ära kutsu kurja kaela…

Teisipäev, 30. august 2016.



Kõik ütlemised pole ütlemised. Nii arvab vanarahvas, kes on ka öelnud, et ära kutsu endale kurja kaela. Seda sobib meenutada siis, kui jutt läheb meie maile jõudnud sigade Aafrika katkule.



Eelmise nädala algul saime lugeda lugu kurjast seakasvatajast, kes arvas, et metsadesse tuleks saata sõjavägi, sest jahimehed ei tule sealsete kärssninade ohjamisega toime. Vaid mõni päev hiljem saabus tema enda farmi “sõjavägi”, kes asus sigu hukkama. Tõsi, siis oli tegu hoopis AS-i Vireen töötajatega, kelle ülesandeks sai hukata suur hulk kodusigu.



Väga traagiline lugu – sellist asja ei soovi ka kõige suuremale vaenlasele. Korralik farm jääb tühjaks, inimesed töötuks ja toodang saamata. Ei aidanud ka kurja käe otsimine, kes väidetavalt olevat tõve sealauta sokutanud – sigala oli kinni pidanud kõigist bioohutuse nõuetest.



Kes keda nakatas?



Mõned päevad hiljem leiti sealtkandist väidetavalt samasse tõppe surnud metssiga. Vähemalt sellise vastuse andis labor. Jahimeestena oleme juba kord taolise uudise üle elanud, ent hiljem siiski teada saanud, et roiskunud korjusest võetud proov valetas ja katku ei olnudki. Kuidas läheb nüüd, seda artikli kirjutamise ajal veel teada pole. Saarte jahimeeste selts on igatahes esitanud taotluse teha kordusproov Hispaania laboris.



Isegi siis, kui metsanotsul karm tõbi tõesti küljes on, tekib minul kui jahimehel küsimus: kes keda ikkagi nakatas? Farm olevat ju kõiki nõudeid täitnud ja seda, et karvane kärssnina mingil hetkel lauda territooriumile pääses ja sealt omatahtsi ka lahkuda sai, ei usu ju ometi mitte keegi. Järelikult jääb alles võimalus, et batsill pääses mingi inimliku hooletuse tõttu farmi ja viidi sealt hoopis mõne töötaja jalavarju kaudu metsa.



Metsad annavad juba mitu nädalat prisket seenesaaki – kes sellest looduse heldusest ikka mööda vaadata tahaks? Võta nüüd tagantjärele kinni, kus tõde tegelikult peitub. Igatahes kindlaks pole seda enam võimalik teha. Samuti ei mäleta ma katku-uudiste levimise ajal seda, et mõni jahimees oleks pahatujulisi kodusea-kasvatajaid noominud.



Minu lugu pole mõeldud kellegi süüdistamiseks ega ka vaenlase otsimiseks. Kui karm tõbi kord juba kohal on, peame kõik sellega koos elama ja temast ühiselt jagu saama. Väide, et jahimehed kõike endast olenevat ei tee, ei pea paika. Alati on kõiges halvas millegipärast süüdi jahimehed ning nende kirumisest on saanud juba osa meie folkloorist. Ainsad, kes aru ei saa, miks kogu aeg peab jahimehi sarjama, on jahimehed ise.



Selle aasta jaht teistsugune



Peagi algava suure jahi hooaeg tuleb veidi teistsugune kui eelmised. Kas või juba sellepärast, et tugevalt on piiratud metssigade küttimist peibutussööda abil. Meie seltsis kütiti eelmisel hooajal 180–190 metssiga ja kolmveerand neist lasti just nimelt söödaplatsidelt. Selleks hooajaks pandud kohustus on sama suur, ent söödaga peibutamise osas on piirangud tõsised.



Ega midagi, tuleb kasutusele võtta muud nipid ja kindel olen selles, et veebruarikuu lõpuks oleme selle kohustuse täitmisega mäel. Loomulikult ilma juurdekirjutusi tegemata. Ajujahi ajal saame taas kõik oma metsad mitu korda läbi marssida ja seega ei tohiks jääda leidmata ükski surnud uluk. Lisatööd tuleb aga jahimeestele küllaga, kui see haigus metsades tõepoolest olemas on.



Ka seenelistel soovitan lahtiste silmadega ringi käia ja metsas nähtavast lõpnud loomakorjusest veterinaarametnikele või jahimeestele otsekohe teada anda.

1. september on tärmin, millest alates jahimehed senisest aktiivsemalt metsades liikuma hakkavad. Küttimisele lähevad punahirved ja metskitsed, veidi hiljem tuleb põdrajaht ning metssigu jahitakse niikuinii. Ka kährikutele ja rebastele ei heideta armu. Samuti huntidele, kuid nemad on “auastmelt” teistest metsloomadest kõrgemal – tarvis läheb küttimislimiidi ja suuruluki loa olemasolu. Ajujaht algab 1. oktoobril, siis läheb metsades varasemaga võrreldes lärmakamaks.



Kuna metssigade söötmist on metsades kordades vähem, siis võib karta, et loomad tulevad nälja korral varasemast sagedamini küladesse. Seda just talvel – eriti juhul, kui saabuv talv peaks eelmistest karmim tulema. Soovitan kõigil, kellele metssead liialt akende alla kipuvad tulema, teavitada sellest kohe jahimehi. Kindel on, et ükski taoline signaal jahimeeste poolt tähelepanuta ei jää.



Ohutus üle kõige



Iga ajujahi-hooaja algul olen lehes sõna võtnud ka jahiohutuse teemadel. Seda teen nüüdki. Annan teada, et jahi pärast ei pea keegi metsa seenele või ka marjule minemata jätma. Jahimehed ja metsaandide korjajad mahuvad kõik koos ilusasti metsa ära – ka siis, kui satutakse ühte ja samasse kohta.



Kui keegi kuuleb metsas viibides lähiümbruses suuremat lärmi – hüüdeid, pasuna- ja vilede helisid või pauke – ja märkab tavapärasest suuremat autode liikumist, siis on kindel, et sealkandis käib ajujaht. Kui kellegi korjeala jääb ajujahi piirkonda, palun jääda rahulikult paigale, kuhugi joosta pole vaja.



Ajujaht kestab kõige rohkem 15–20 minutit, misjärel on kõik möödas. Ükski jahimees oma kolleegi ega seenelist ohtu panna ei taha. Samas soovitame marjulistel-seenelistel end metsas nähtavaks teha, näiteks erksavärvilist riietust kandes. Erksad värvid on abiks ka siis, kui keegi on metsa ära eksinud ja teda peab otsima hakkama. Kindel on, et taskus peab olema ka täis laetud akuga mobiiltelefon.



Autor: Toivo Vaik 