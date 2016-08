Arvamus

JUHTKIRI - Hoiame merd!

Esmaspäev, 29. august 2016.



Laupäeval süüdati taas rannikutel muinastuled. Kakskümmend viis aastat tagasi alguse saanud traditsioon viis tänavusel merekultuuriaastal näoga mere poole, tuletamaks meelde, et oleme mererahvas.



Meri on läbi aegade kandnud suurt rolli. Eriti suur tähendus on olnud tal meile, saarlastele, kellel on merega oma suhe.



Nii nagu on öelnud saarlasest kultuuriminister Indrek Saar tänavuse mere-

kultuuriaasta avamisel, et meri ei ole pelgalt vesi meie ümber, vaid osa meie kultuurist, identideedist, tööst, toidulauast, haridusest ja traditsioonidest. Vana ütlus: meri annab, meri võtab, annab tunnistust sellest, et meri võib olla mässav, kuid samas rahulik. Muinastulede öö oli üks võimalus anda märku, kui palju ta meid omavahel ühendab.



Oluline on, et me ei oleks mitte ainult sel aastal näoga mere poole, vaid teeksime seda ka järgnevatel aastatel. Et me õpetaksime oma lapsi ja lapselapsi merest lugu pidama ja hindama seda looduslikku väärtust, mis meil on.



28. august 2016





