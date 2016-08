Arvamus

Elevandi arvamus pole nüüd enam tähtis

Esmaspäev, 29. august 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Mäletate anekdooti, kuidas ameeriklane, jaapanlane ja eestlane lähevad loomaaeda? Elevandipuuri ees mõtleb ameeriklane, et kui loom maha müüa, saaks palju raha. Jaapanlane mõtleb, et kuidas elevant ehitatud on. Eestlane mõtleb: huvitav, mida elevant minust arvab?



Kirjutasin kevadel, et üks Eesti presidendivalimiste süsteemi hädasid on selles, et see ei kohusta kandidaate avalikuks debatiks, vaid võimaldab siseneda konkurentsi vargsi, külg ees. Õnneks nii ei läinud. Vabaerakond tegi oma avalike kuulamistega kevadel otsa lahti ja nüüdseks on meid tabanud debattide uputus. Kas president peab eeskätt olema parim Eesti riigi saadik väljapoole või pigem kodumaine põhiseaduse hoidja ja erakondade taltsutaja – sellest on saanud debati võtmeküsimus. Ehk siis – kas elevandi arvamus on kõige olulisem?



Omadele võõras, aga võõrastele oma



Vahur Kersna lõpetas Eesti 25 aastast ja presidendikandidaatidest kõneleva saate “8 Eestit miljonist” tsitaatidega Jaak Jõerüüdilt, kes täna enam (või siiski veel mitte?) presidendiks ei kandideeri.



“Meil on vaja kolme lihtsat asja. Peavad olema põhimõtted, mille järgi elada ja mida iseendaga aeg-ajalt klaarida. Peab olema eesmärk ja plaan selleni jõudmiseks. Niisama lihtne või keeruline see ongi,” tõdes Jõerüüt ja lisas, et peeglisse tuleks vaadata meil kõigil – nii Toompea mäel kui kauges külas. Ja mitte ainult kaks korda aastas, vaid sümboolselt iga päev. Sellest on kindlasti abi.



Jaak Jõerüüt on jätkuvalt minu lemmikkandidaat presidendiks, sest president peab mu meelest olema intellektuaal, sõnumilooja ja sõnumitooja, valdama täiuslikult nii sõna kui ka kirja. Ta peab olema empaatiline, tundlik, ta ei tohi olla ülbe ega tümikas. Tal peab olema hea lastetuba, suurepärane poliitiline vaist, hea nina, millega õigeid asju ära tunda ja millega aimata ohte juba siis, kui kusagil kaugel on toimunud alles liblika tiivalöök, mis hiljem orkaaniks paisub.



Ent presidendivalimiste süsteem Eestis on kord selline, et ei saa meeleheitlikult klammerduda oma lemmiku külge. Mõte Jõerüüdist kui presidendist pole seni Toompea mäel tuult tiibadesse saanud. Eesti on vahel neetult väike. Noorpõlves maha jäetud pruut võib veel aastakümneid hiljem toreda inimese kandideerimise kihva keerata.



Tänaseks oleme leppinud, et superman neil valimistel ei kandideeri. Mida kaugemalt presidendikandidaate vaatad, seda toredamad nad tunduvad. Õpid inimest lähemalt tundma, märkad ka tema inimlikke nõrkusi. Meie poliitilisele kultuurile iseloomulik vähene võimudistants on tegelikult tore – me soovime, et kandidaat käituks kui normaalne inimene, mitte bütsantslik võimuihar.



21 avaliku elu tegelast kutsus laupäeval üles valima presidenti riigikogus. Neil on õigus, et selleks on erakondadel vaja omakasupüüdmatut arukat koostööd, isegi eneseohverdust. Aga see ei saa olla vaid Väikese Peetri loobumine oma moonakotist Suure Peetri kasuks. Laupäevane lobistide sõnum kõlas tõlkes: valige Siim Kallas, kuidas te ometi ükskord aru ei saa!



Kümme aastat tagasi oli paljude jaoks põhiküsimus, kas saame endale lääneliku presidendi, kellel puudub nõukaaja taak ja kelle üle võime uhked olla ehk kellest elevant arvab hästi. Saime. Toomas Hendrik Ilves oli meie väärikas saadik maailmas. Ent mida aasta edasi, seda rohkem meeldis meie presidendile olla ikka rohkem Eestist ära, sest seal tundis ta ennast paremini.



Temast sai omadele võõras, aga võõrastele oma. Mõned teravmeelsed sõnavõtud rahvusvahelistel foorumitel ja harvad eredad sähvatused Eesti loomemajanduse toetamisel ei korvanud kaugenemist suuremast osast Eesti inimestest.



Presidendil on voli veenda oma rahvast peeglisse vaatama. Eesti suur häda on kahtlemata vohav usk lihtsatesse, ent võimatutesse lahendustesse, kohatine väiklus ja lihtsalt rumalus. Ilves on paaril korral püüdnud ausalt sellele viidata. Ent kui Lennarti manitsusi kuulati häbenedes, siis Toomas Hendriku jutu peale kiristatakse vaid hambaid.



Täna, 10 aastat hiljem, oleme vabamad ja enesekindlamad. Seda rõhutas toredasti oma roosiaia-kõnes ka president Ilves. Me ei vaja Euroopast pidevat kinnitust, et oskame noa ja kahvliga süüa, et oleme vanade kultuuririikidega võrdsed. Me teame seda isegi. Sestap ei arva ma, et Eesti vajab järjekordset suursaadikut elevandi juurde.



Jah, talupojatarkus ütleb, et kui Siim Kallase CV on kord juba presidendirolli jaoks nii täiuslik, siis on mõistlik teda ka presidendina tarvitada. Et kui temasse on nii palju panustatud, las teenib investeeringu tagasi! Nii arvab muidugi suur osa Eesti ärieliidist ja diplomaatilisest korpusest.



Ent on see ikka praegu kõige olulisem? Meil on kümme aastat olnud eliidi president. Ehk on aeg nüüd pendel teisele poole liikuma lükata? Kas kandidaati, kes pidevalt rõhutab elitaarsust kui väärtust, kes unistab Eesti parlamendi teisest kojast kui nn lordide kojast, mis tasakaalustaks rahva poolt valitud ebakompetentset kogu, natukenegi erutab, miks aastal 2016 peab inimene kümme tundi praamijärjekorras seisma või miks mõni majapidamine peale tormi 10 päeva elektrita on? Kas ta päriselt ka tahab õiglasemat Eestit?

Jõks ja Reps tahavad, nende suust kõlab see usutavana. Nemad ei hakka presidendina arvama, et on tehtud paremast puust kui nende alamad.



Debatt võiks alata



Mooses ei saa olla näoga rahva poole, kui ta rahva ees sammub, tunnistas Siim Kallas Eesti Ekspressis ausalt. Et siis rahvas vaadaku ikka ja alati juhi tagumist poolt?



Ühes on allakirjutanu selle suvega veendumusele jõudnud: presidendivalimiste süsteem Eestis on poliitilist eliiti ja valijate enamikku pigem üksteisest võõrandanud kui lähendanud. Omaaegne põhiseadusesse kirjutatud kompromiss ei rahulda siiski õieti kedagi.



Debatt põhiseaduse muutmisest presidendivalimiste küsimuses võiks alata. Häbeneda pole midagi – võimekus muutunud oludes varasemaid seisukohti revideerida on intelligentsuse tunnus.



Ühtemoodi kompleksivabalt võiks arutada nii presidendi otsevalimist kui ka presidendi institutsiooni kaotamist ja praeguste presidendi ülesannete liitmist riigikogu esimehe omadega. Autor: Andres Ammas, Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni aseesimees Esmaspäev, 29. august 2016.Kirjutasin kevadel, et üks Eesti presidendivalimiste süsteemi hädasid on selles, et see ei kohusta kandidaate avalikuks debatiks, vaid võimaldab siseneda konkurentsi vargsi, külg ees. Õnneks nii ei läinud. Vabaerakond tegi oma avalike kuulamistega kevadel otsa lahti ja nüüdseks on meid tabanud debattide uputus. Kas president peab eeskätt olema parim Eesti riigi saadik väljapoole või pigem kodumaine põhiseaduse hoidja ja erakondade taltsutaja – sellest on saanud debati võtmeküsimus. Ehk siis – kas elevandi arvamus on kõige olulisem?Vahur Kersna lõpetas Eesti 25 aastast ja presidendikandidaatidest kõneleva saate “8 Eestit miljonist” tsitaatidega Jaak Jõerüüdilt, kes täna enam (või siiski veel mitte?) presidendiks ei kandideeri.“Meil on vaja kolme lihtsat asja. Peavad olema põhimõtted, mille järgi elada ja mida iseendaga aeg-ajalt klaarida. Peab olema eesmärk ja plaan selleni jõudmiseks. Niisama lihtne või keeruline see ongi,” tõdes Jõerüüt ja lisas, et peeglisse tuleks vaadata meil kõigil – nii Toompea mäel kui kauges külas. Ja mitte ainult kaks korda aastas, vaid sümboolselt iga päev. Sellest on kindlasti abi.Jaak Jõerüüt on jätkuvalt minu lemmikkandidaat presidendiks, sest president peab mu meelest olema intellektuaal, sõnumilooja ja sõnumitooja, valdama täiuslikult nii sõna kui ka kirja. Ta peab olema empaatiline, tundlik, ta ei tohi olla ülbe ega tümikas. Tal peab olema hea lastetuba, suurepärane poliitiline vaist, hea nina, millega õigeid asju ära tunda ja millega aimata ohte juba siis, kui kusagil kaugel on toimunud alles liblika tiivalöök, mis hiljem orkaaniks paisub.Ent presidendivalimiste süsteem Eestis on kord selline, et ei saa meeleheitlikult klammerduda oma lemmiku külge. Mõte Jõerüüdist kui presidendist pole seni Toompea mäel tuult tiibadesse saanud. Eesti on vahel neetult väike. Noorpõlves maha jäetud pruut võib veel aastakümneid hiljem toreda inimese kandideerimise kihva keerata.Tänaseks oleme leppinud, et superman neil valimistel ei kandideeri. Mida kaugemalt presidendikandidaate vaatad, seda toredamad nad tunduvad. Õpid inimest lähemalt tundma, märkad ka tema inimlikke nõrkusi. Meie poliitilisele kultuurile iseloomulik vähene võimudistants on tegelikult tore – me soovime, et kandidaat käituks kui normaalne inimene, mitte bütsantslik võimuihar.21 avaliku elu tegelast kutsus laupäeval üles valima presidenti riigikogus. Neil on õigus, et selleks on erakondadel vaja omakasupüüdmatut arukat koostööd, isegi eneseohverdust. Aga see ei saa olla vaid Väikese Peetri loobumine oma moonakotist Suure Peetri kasuks. Laupäevane lobistide sõnum kõlas tõlkes: valige Siim Kallas, kuidas te ometi ükskord aru ei saa!Kümme aastat tagasi oli paljude jaoks põhiküsimus, kas saame endale lääneliku presidendi, kellel puudub nõukaaja taak ja kelle üle võime uhked olla ehk kellest elevant arvab hästi. Saime. Toomas Hendrik Ilves oli meie väärikas saadik maailmas. Ent mida aasta edasi, seda rohkem meeldis meie presidendile olla ikka rohkem Eestist ära, sest seal tundis ta ennast paremini.Temast sai omadele võõras, aga võõrastele oma. Mõned teravmeelsed sõnavõtud rahvusvahelistel foorumitel ja harvad eredad sähvatused Eesti loomemajanduse toetamisel ei korvanud kaugenemist suuremast osast Eesti inimestest.Presidendil on voli veenda oma rahvast peeglisse vaatama. Eesti suur häda on kahtlemata vohav usk lihtsatesse, ent võimatutesse lahendustesse, kohatine väiklus ja lihtsalt rumalus. Ilves on paaril korral püüdnud ausalt sellele viidata. Ent kui Lennarti manitsusi kuulati häbenedes, siis Toomas Hendriku jutu peale kiristatakse vaid hambaid.Täna, 10 aastat hiljem, oleme vabamad ja enesekindlamad. Seda rõhutas toredasti oma roosiaia-kõnes ka president Ilves. Me ei vaja Euroopast pidevat kinnitust, et oskame noa ja kahvliga süüa, et oleme vanade kultuuririikidega võrdsed. Me teame seda isegi. Sestap ei arva ma, et Eesti vajab järjekordset suursaadikut elevandi juurde.Jah, talupojatarkus ütleb, et kui Siim Kallase CV on kord juba presidendirolli jaoks nii täiuslik, siis on mõistlik teda ka presidendina tarvitada. Et kui temasse on nii palju panustatud, las teenib investeeringu tagasi! Nii arvab muidugi suur osa Eesti ärieliidist ja diplomaatilisest korpusest.Ent on see ikka praegu kõige olulisem? Meil on kümme aastat olnud eliidi president. Ehk on aeg nüüd pendel teisele poole liikuma lükata? Kas kandidaati, kes pidevalt rõhutab elitaarsust kui väärtust, kes unistab Eesti parlamendi teisest kojast kui nn lordide kojast, mis tasakaalustaks rahva poolt valitud ebakompetentset kogu, natukenegi erutab, miks aastal 2016 peab inimene kümme tundi praamijärjekorras seisma või miks mõni majapidamine peale tormi 10 päeva elektrita on? Kas ta päriselt ka tahab õiglasemat Eestit?Jõks ja Reps tahavad, nende suust kõlab see usutavana. Nemad ei hakka presidendina arvama, et on tehtud paremast puust kui nende alamad.Mooses ei saa olla näoga rahva poole, kui ta rahva ees sammub, tunnistas Siim Kallas Eesti Ekspressis ausalt. Et siis rahvas vaadaku ikka ja alati juhi tagumist poolt?Ühes on allakirjutanu selle suvega veendumusele jõudnud: presidendivalimiste süsteem Eestis on poliitilist eliiti ja valijate enamikku pigem üksteisest võõrandanud kui lähendanud. Omaaegne põhiseadusesse kirjutatud kompromiss ei rahulda siiski õieti kedagi.Debatt põhiseaduse muutmisest presidendivalimiste küsimuses võiks alata. Häbeneda pole midagi – võimekus muutunud oludes varasemaid seisukohti revideerida on intelligentsuse tunnus.Ühtemoodi kompleksivabalt võiks arutada nii presidendi otsevalimist kui ka presidendi institutsiooni kaotamist ja praeguste presidendi ülesannete liitmist riigikogu esimehe omadega.

Veel artikleid samast teemast »