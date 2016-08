Arvamus

AINULT MEIE MAAS: Augustikahurid - 6. lugu! MART SOIDRO: Pidulik paigalmarss

Reede, 26. august 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Mart Soidro, literaat Reede, 26. august 2016. Taasiseseisvumispäeva pidu on peetud ja terveks jäänud šampanjaklaasid läikima löödud. Ükski koorekihti kuuluv põis ei läinud uhkustundest lõhki ning viimanegi Kadrioru roosiaeda kutsutu on ammuilma veiniuima välja maganud. Käes on argipäev ja aeg vaadata peeglisse. Või teha endast selfie.



Ma nõustun paljude pidupäeval kõlanud ja mõõdutunde raamesse jäävate ilusate mõtetega ning vaatan viltu nende peale, kes esitavad ikka ja jälle igihalja debiilse küsimuse: kas me sellist Eestit tahtsimegi?



Tahtsime. Sest meil kõigil on oma roll selles, et Eesti on täpselt selline nagu ta on.



Oo seda rasvast rahulolu



ERR-i arvamustoimetaja Rain Kooli maalis taasiseseisvumispäeval pildi oma ENSV-aegsest lapsepõlvest ja koolisööklast, mis lõhnas nagu vangla. “Aga kõige hullem oli lõhn. Läppunud imalrasvase tihkusega, mis kujutas endast hapukapsa ja kartulikeetmisvee, põhja kõrbevate toitude ja halvasti pestud nõude lõputut lehka.”



Kujundina on eelpoolkirjeldatu vägev, paraku veidi eksitav. Kodus ei keelanud isegi nõukogude ajal keegi nõusid korralikult pesta, poisikesena tegin seda vahest veel innukamalt kui praegu.



Ilmselt on viga minus, kes ma ei oska head toitu piisavalt hinnata. Olulisem on vaimutoit. Ja seda möönan küll, et minu kõige armsamad elutud sõbrad – raamatud – on 25 aasta jooksul ilusamaks läinud. Aga see kõik on ju väline, et mitte öelda teisejärguline.



Ent tagasi Kooli-aega. Probleem oli muus: kas inimene suutis kurjade ilmade kiuste jääda iseendaks või läks kergema ja tulutoovama vastupanu teed – astus parteisse või hakkas halvimal juhul nuhiks või miilitsaks. Toona olin liiga noor mõistmaks seda ängi, mis valitses inimeste seas 70-ndate lõpus ja 80-ndate alguses. Mul pole õigust tögada neid, kes rääkisid toona pooltoonil või suisa sosinal.



Julgen kaasa rääkida hilisematest aastatest, mis eelnesid iseseisvuse taastamisele. Pidupäevakõnedes ei säästetud värve, kirjeldamaks, kui õudsed need olid. Umbes nii, nagu nõukogude ajal võrreldi kõikvõimalikke näitajaid 1913. aastaga. Unustades ära, et hoolimata meie tublidusest või laiskusest areneb maailm omasoodu edasi ja meie saame üksnes tuules püsida või järel lohiseda.



Jaa, sõnades on meil praegugi kõik ilus. Nagu Arvi Siia õnnitlustelegrammis, kus omaalgatust ja edu soovis vaguneile vedur.



Aga asi pole hirmus, millest seoses 1991. aasta sündmustega räägitakse. Peavoolu klaköörid ja igat masti mittetulutoovad palgalised arvamusliidrid võivad mulle nüüd sotsiaalmeedias tuupi teha, kuid julgen sellegipoolest väita, et veerandsada aastat tagasi olime oma mõtetes rohkem priid. Vähemasti minul oli siis kergem Postimehe arvamustoimetuse juhatajale Ivar Kostabile oma lugu viia, kui praegu Neeme Korvile arvuti teel saata. Tartu toimetuses oli veerandsada aastat tagasi veel Koodi-Jaani opositsioonilist vaimu, nüüdsed “pealinna piltnikud” on valitsusele lähemal.



Kõik on näiline. Veerandsada aastat tagasi mõtlesime nagu Imedemaa Alice – selleks, et paigal püsida, tuleb väga kiiresti joosta. Nüüd on Eesti märgiks saamas õed Luiged – pealtnäha kaunid, kuid tulemuste poolest kesised. Kõik uus on hästiunustatud vana: kes meeldida tahab, peab roomama (Juhan Liiv). Kaine arvestus ja range distsipliin (Urmas Alender) on muidugi veidi kaasaegsem variant, sest valida on ju keisri pidusöögi ja sandi õhtueine vahel. Valitseb rasvane rahulolu, sest sündinud oleme ENSV-s (Juhan Viiding).



Ma olen tihti mõelnud oma kunagiste mõtte- ja võitluskaaslaste peale, kes kusagil kõrgetes ametites kureerivad ja kes on pidanud selle karmi valiku tegema. Kel on piltlikult öeldes pugemises must vöö. Kes ei vaata enam ammu peeglisse, vaid tsementeerivad oma staatust “endlikepi” abil sotsiaalmeediasse.



Mõtlen, milline võiks olla nende ametlik ja veidi rahvapärasem elulugu saja aasta pärast. Umbes nagu kriitik Horrimani oma Mihkel Muti kogumikus “Kerge meel” (Eesti Raamat, 1988)? Lootuses, et Eesti riik ikka kestab, kuna meie moraal pole nii madalale laskunud nagu praportšikel Vene sõjaväes, kes hommikupoolikul vaatasid väeosa territooriumil, mida varastada ja pärastlõunal nuputasid, kuidas kokkukogutud tavaar väravast välja viia. Ei, kilekotiajastul asi nii hulluks muidugi ei lähe! Aga ikkagi: milline võiks olla nende elulugu mõnes ajalooraamatus?



Elu on liiga ilus, et hukkamõistvat biograafiat ette kujutada, seetõttu pakuksin Mihkel Muti Horrimani nekroloogi abiga välja “mõistva”: Tauno Täku (nimi muudetud, toimetusel õige nimi teada) maine matk algas 1976. aastal, mil ta sündis mehe ja naise ühendusest. Pärit keskpärastest oludest, püüdis Täkk täisikka jõudes kasutada iga võimalust enda harimiseks. Bakalaureuse kraadi omandas ta õhtustel kursustel, kuid tahtejõulise isiksusena luges igaks juhuks läbi ka hommikused ajalehed.



Täku edaspidinegi elu olnuks erakordne, kui ta poleks pidanud 30-aastast pangalaenu võtma. See sundis teda elus tegema korrektuuri. Täkk oleks võinud inimkonnale veel nii mõndagi anda, paraku oli ta sunnitud oma elu ilusamad aastad ringi käima oravakostüümis. Veetma pikalevenivaid päevi sotsiaalmeedias ning kiitma parteid ja valitsust. Pärast partei likvideerimist kahetses Täkk tehtut kibedalt, pani selga valge kampsuni, istutas ühe mittekasvamahakanud lehise ning hakkas vanuigi usklikuks.



Mida arvaks sellest Juhan Peegel?



Ma ei ole nii naiivne, et uskuda teispoolsusse ja jumalasse. Kuid unistada ja olematut kujutleda meeldib mulle küll.



Mida teeks meie õpetaja ja aastatel 1938–1939 Meie Maa toimetaja olnud Juhan Peegel pärast selle sarja ilmumist? Kas ta kutsutaks Stenbocki majja vaibale, kus vanale laskurkorpuse mehele antaks augustikahurite eest korralik kittel? Aga kindlasti me selgitaksime õpetajale, miks ei saanud meist tõelisi ajakirjanikke, neljanda võimu kandjaid.



Edasi?



Vana Juhan ohkaks raskelt. Vaataks oma suurte ja sõbralike silmadega meile otsa ja teeks ettepaneku võtta üks õlu. Või ka kaks.



Selle unistusega lõpetangi, sest meie sari on läbi saanud.



Loodetavasti kõnelevad tulevikus muusad.



Kahurid vaikivad. Ma nõustun paljude pidupäeval kõlanud ja mõõdutunde raamesse jäävate ilusate mõtetega ning vaatan viltu nende peale, kes esitavad ikka ja jälle igihalja debiilse küsimuse: kas me sellist Eestit tahtsimegi?Tahtsime. Sest meil kõigil on oma roll selles, et Eesti on täpselt selline nagu ta on.ERR-i arvamustoimetaja Rain Kooli maalis taasiseseisvumispäeval pildi oma ENSV-aegsest lapsepõlvest ja koolisööklast, mis lõhnas nagu vangla. “Aga kõige hullem oli lõhn. Läppunud imalrasvase tihkusega, mis kujutas endast hapukapsa ja kartulikeetmisvee, põhja kõrbevate toitude ja halvasti pestud nõude lõputut lehka.”Kujundina on eelpoolkirjeldatu vägev, paraku veidi eksitav. Kodus ei keelanud isegi nõukogude ajal keegi nõusid korralikult pesta, poisikesena tegin seda vahest veel innukamalt kui praegu.Ilmselt on viga minus, kes ma ei oska head toitu piisavalt hinnata. Olulisem on vaimutoit. Ja seda möönan küll, et minu kõige armsamad elutud sõbrad – raamatud – on 25 aasta jooksul ilusamaks läinud. Aga see kõik on ju väline, et mitte öelda teisejärguline.Ent tagasi Kooli-aega. Probleem oli muus: kas inimene suutis kurjade ilmade kiuste jääda iseendaks või läks kergema ja tulutoovama vastupanu teed – astus parteisse või hakkas halvimal juhul nuhiks või miilitsaks. Toona olin liiga noor mõistmaks seda ängi, mis valitses inimeste seas 70-ndate lõpus ja 80-ndate alguses. Mul pole õigust tögada neid, kes rääkisid toona pooltoonil või suisa sosinal.Julgen kaasa rääkida hilisematest aastatest, mis eelnesid iseseisvuse taastamisele. Pidupäevakõnedes ei säästetud värve, kirjeldamaks, kui õudsed need olid. Umbes nii, nagu nõukogude ajal võrreldi kõikvõimalikke näitajaid 1913. aastaga. Unustades ära, et hoolimata meie tublidusest või laiskusest areneb maailm omasoodu edasi ja meie saame üksnes tuules püsida või järel lohiseda.Jaa, sõnades on meil praegugi kõik ilus. Nagu Arvi Siia õnnitlustelegrammis, kus omaalgatust ja edu soovis vaguneile vedur.Aga asi pole hirmus, millest seoses 1991. aasta sündmustega räägitakse. Peavoolu klaköörid ja igat masti mittetulutoovad palgalised arvamusliidrid võivad mulle nüüd sotsiaalmeedias tuupi teha, kuid julgen sellegipoolest väita, et veerandsada aastat tagasi olime oma mõtetes rohkem priid. Vähemasti minul oli siis kergem Postimehe arvamustoimetuse juhatajale Ivar Kostabile oma lugu viia, kui praegu Neeme Korvile arvuti teel saata. Tartu toimetuses oli veerandsada aastat tagasi veel Koodi-Jaani opositsioonilist vaimu, nüüdsed “pealinna piltnikud” on valitsusele lähemal.Kõik on näiline. Veerandsada aastat tagasi mõtlesime nagu Imedemaa Alice – selleks, et paigal püsida, tuleb väga kiiresti joosta. Nüüd on Eesti märgiks saamas õed Luiged – pealtnäha kaunid, kuid tulemuste poolest kesised. Kõik uus on hästiunustatud vana: kes meeldida tahab, peab roomama (Juhan Liiv). Kaine arvestus ja range distsipliin (Urmas Alender) on muidugi veidi kaasaegsem variant, sest valida on ju keisri pidusöögi ja sandi õhtueine vahel. Valitseb rasvane rahulolu, sest sündinud oleme ENSV-s (Juhan Viiding).Ma olen tihti mõelnud oma kunagiste mõtte- ja võitluskaaslaste peale, kes kusagil kõrgetes ametites kureerivad ja kes on pidanud selle karmi valiku tegema. Kel on piltlikult öeldes pugemises must vöö. Kes ei vaata enam ammu peeglisse, vaid tsementeerivad oma staatust “endlikepi” abil sotsiaalmeediasse.Mõtlen, milline võiks olla nende ametlik ja veidi rahvapärasem elulugu saja aasta pärast. Umbes nagu kriitik Horrimani oma Mihkel Muti kogumikus “Kerge meel” (Eesti Raamat, 1988)? Lootuses, et Eesti riik ikka kestab, kuna meie moraal pole nii madalale laskunud nagu praportšikel Vene sõjaväes, kes hommikupoolikul vaatasid väeosa territooriumil, mida varastada ja pärastlõunal nuputasid, kuidas kokkukogutud tavaar väravast välja viia. Ei, kilekotiajastul asi nii hulluks muidugi ei lähe! Aga ikkagi: milline võiks olla nende elulugu mõnes ajalooraamatus?Elu on liiga ilus, et hukkamõistvat biograafiat ette kujutada, seetõttu pakuksin Mihkel Muti Horrimani nekroloogi abiga välja “mõistva”: Tauno Täku (nimi muudetud, toimetusel õige nimi teada) maine matk algas 1976. aastal, mil ta sündis mehe ja naise ühendusest. Pärit keskpärastest oludest, püüdis Täkk täisikka jõudes kasutada iga võimalust enda harimiseks. Bakalaureuse kraadi omandas ta õhtustel kursustel, kuid tahtejõulise isiksusena luges igaks juhuks läbi ka hommikused ajalehed.Täku edaspidinegi elu olnuks erakordne, kui ta poleks pidanud 30-aastast pangalaenu võtma. See sundis teda elus tegema korrektuuri. Täkk oleks võinud inimkonnale veel nii mõndagi anda, paraku oli ta sunnitud oma elu ilusamad aastad ringi käima oravakostüümis. Veetma pikalevenivaid päevi sotsiaalmeedias ning kiitma parteid ja valitsust. Pärast partei likvideerimist kahetses Täkk tehtut kibedalt, pani selga valge kampsuni, istutas ühe mittekasvamahakanud lehise ning hakkas vanuigi usklikuks.Ma ei ole nii naiivne, et uskuda teispoolsusse ja jumalasse. Kuid unistada ja olematut kujutleda meeldib mulle küll.Mida teeks meie õpetaja ja aastatel 1938–1939 Meie Maa toimetaja olnud Juhan Peegel pärast selle sarja ilmumist? Kas ta kutsutaks Stenbocki majja vaibale, kus vanale laskurkorpuse mehele antaks augustikahurite eest korralik kittel? Aga kindlasti me selgitaksime õpetajale, miks ei saanud meist tõelisi ajakirjanikke, neljanda võimu kandjaid.Edasi?Vana Juhan ohkaks raskelt. Vaataks oma suurte ja sõbralike silmadega meile otsa ja teeks ettepaneku võtta üks õlu. Või ka kaks.Selle unistusega lõpetangi, sest meie sari on läbi saanud.Loodetavasti kõnelevad tulevikus muusad.Kahurid vaikivad.

Veel artikleid samast teemast »