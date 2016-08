Arvamus

JUHTKIRI - Kahurid on rääkinud

Laupäev, 27. august 2016.



Täna võib Meie Maa uhkusega vastu rinda lüüa ja öelda, et ära tegime. Riigikogu liige Mart Nutt, kirjanik Andrus Kivirähk, kommunikatsiooniekspert Ivo Rull, ettevõtja ja rännumees Tiit Pruuli, Euroopa parlamendi saadik Indrek Tarand ning literaat ja Meie Maa vana sõber Mart Soidro täitsid oma sisukate ja kaugelt rohkem kui ainult Saaremal loetavate lugudega terve nädala.



Esmaspäevast laupäevani ilmusid Meie Maa arvamusküljel lood, mida jagati sotsiaalmeedias kui kuuma kaupa ja seda paljude asjatundlike inimeste hulgas. Võime enesekiituseks öelda, et kunagi varem pole ükski maakonnaleht nii suurejoonelist ja nii kuulsate nimedega arvamusnädalat ette võtnud.



Lood olid koguni nii head, et tarmukad naised üle Eesti hakkasid nõudma oma arvamusnädalat ja ette ruttavalt võibki öelda, et nüüd, kui kahurid on vaikinud, seavad oma sõnu juba muusad ning keegi ei julgeks väita, et muusad ei tulista sama kaugele kui kahurid.



