JUHTKIRI - Tubli mõte

Reede, 26. august 2016.



Juba mitu päeva on paljude inimeste meeled ärevil, sest Sakla farmi tabanud sigade Aafrika katk on oma töö teinud – kõik sead lähevad hukkamisele. Teema on kurb, jube ega tee mitte kellelegi rõõmu.



Valjala Seakasvatuse OÜ juhataja Margus Õunpuu ei osanud eile võimalike riigipoolsete toetuste kohta veel midagi öelda, kuid arvab, et midagi loota on. Enne tuleb kahjud kokku arvata.



Kui paljud mandril seakatkuga kokku puutunud farmid on pärast hävitavat laastamistööd seapidamisest üldse loobunud, siis Valjala Seakasvatuse OÜ tahab Sakla farmis jätkata. Selline optimism teeb meestele ainult au, aga nõuab ka tugevat närvi ja julgust riskida.



Üks asi on kindlasti psüühiline pinge, aga teine, ja mitte vähem tähtis, on raha. Kui palju riik kõike seda kahju korvab ja kui palju on võimalik uue alguse jaoks kuskilt raha taotleda, see selgub lähiajal, aga sellised hullud sündmused sunnivad kõiki pingutama, sest ei kujuta ette, et Eesti Vabariigis ei kasvaks enam ühtegi siga. Vähemasti laudas.



