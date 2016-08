Arvamus

AINULT MEIE MAAS: Augustikahurid - 5. lugu! INDREK TARAND: Ennustajad, posijad ja loits

Reede, 26. august 2016.



Autor: Indrek Tarand, Euroopa Parlamendi saadik Reede, 26. august 2016. Teades hästi käibetõde, et ennustamisest tänamatumat tegevust pole olemas, kipub inimloom ikka lakkamatult tulevikku kiikama.



Näiteks ennustas eesti kultuuri tundja Cornelius Hasselblatt oma mälestusteraamatus: “1990-ndate lõpul ilmus eesti proosasse korraga neli noort meest, kes tekitasid furoori. Lisaks Jürile [Ehlvest] veel Andrus Kivirähk, Kaur Kender ja Peeter Sauter. Olin samuti lugenud tervet rida nende tekste ja minu arust võis märgata selget erinevust: Kivirähk ja Ehlvest olid tõesti midagi erilist, samas kui Kender ja Sauter pakkusid mingit olme-saasta. Kender on täna praktiliselt unustatud ja kadunud mingitesse kahtlastesse raha- ja reklaamimaailma hoovustesse. /.../ Seevastu ilma Ehlvesti ja Kivirähkita ei ole 21. sajandi eesti kirjanduslugu enam mõeldav.” (“Ma armastasin eestlast”, lk 346–347).



Hasselblati ennustus läks täppi, ehkki oma teksti kirjutades polnud tal kuidagi võimalik teada, et Kenderi luigelauluks jääb kohtuasi Eesti Vabariigiga mingi eriti sisutu teksti asjus, millest on võimalik leida pornograafiat. Kuid põhimõtteliselt osutus tuntud estofiili ekskurss tulevikku õigeks.



Saturni ja Veenuse omavaheline “seis”



Aga oleks võinud juhtuda ka teisiti. Ühiskondlike sündmuste ennustamise võimatust arutab Karl Popper oma klassikalises teoses “Historitsismi viletsus”, kus sedastab: isegi kui sotsiaalteadused suudavad ennustada revolutsioone, ei saa taolised ennustused olla täpsed; üksikasjade ning aja osas jääb ikkagi püsima teatud määramatus.



Kuid milleks siis ikkagi soovib inimkond opereerida tuhandete turuprognooside, gallupite, lävepakuküsitluste ja muude ennustustega?



Või miks tugineb suur osa inimestest igapäevaotsuste tegemisel hoopis horoskoopidele ja hookuspookusele? Võimalik, et nad teevad õigesti, sest kui teaduslikkusele pretendeerivad ennustusmeetodid on samuti ekslikud, siis miks mitte põhjendada homseid sündmusi Saturni ja Veenuse omavahelise “seisuga”?



Planeetide liikumist oskavad astronoomid ülitäpselt arvutada, sest füüsikaseadused on palju täpsemad kui ühiskonna arengu niinimetatud seadused.



Ansipi isetäituv ennustus



Mitte asjata pole levinud ameerika nali, kus küsitakse, miks on jumal loonud majandusteadlased. Vastus on tabav: ikka selleks, et sünoptikutel oleks võimalik öelda, et keegi ennustab neist veel halvemini.



Tõepoolest, füüsikaseadusi kasutav ilmaennustus on üha täpsem, samas kui nõndanimetatud majandusgurud on enamasti takkajärgi targad ning nende ennustuste pealt tehtud majanduskäitumine võib parimal juhul olla vaid 50% edukas.



Benoit B. Mandelbrot’ raamatus “The (mis)Behaviour of Markets” on arvukalt sissevaateid, kuidas inimesed eksivad. Sest nad usuvad ennustusi. Eriti rikkaks saamise nimel.



Miks võitis Reformierakond valimised? Loomulikult tänu napakavõitu kodanikele, kellele ennustati, et meie riik jõuab 15 aastaga Euroopa viie rikkama sekka.



2008. aasta turukrahhi tõenäosus oli üks miljardi vastu. Kuid ometi see juhtus. Paratamatult meenuvad president Ilves ja peaminister Ansip, kes üritasid juhtunu taustal kaaskodanikke veenda, et just sellises kriisis nemad elada tahaksidki. Muidugi on ka võimalik, et nad soovisid hoopis loitsida. Sooritada maagilise mõjuga toiminguid. Vajutada eestlaste psühholoogiale ning oma staatuse abil objektiivselt juhtuvat eitades tekitada “isetäituvat ennustust”.



Delfi oraakel ja esivanemate hobune



Ennustamise väärtus on inimkonna hälliaegadest peale jäänud samaks. Tahaks teada tulevikku, et selles juhtuva suhtes õigesti toimida. Delfi oraakel jauras miskis vulkaanilises väävliudus ning preestrid tõlgendasid need helid ennustusteks. Kuulsaim on Oidipuse lugu, mida vahetevahel liigitatakse isetäituvaks ennustuseks.



Aga ka meie esivanemad ja liivlased arbusid enne tähtsate otsuste tegemist, vaadates, millise jalaga hobune mahapandud odast üle astub. Ja tegutsesid siis selle järgi. Hobust ilmselt ei saanud sel kombel mõjutada nagu näiteks tänapäeva polling-firmasid, et annad raha ja saad vajaliku tulemuse.



Vahel on kasulik ka ennustamata jätta (näiteks Hasselblatt avaldab oma ennustuse hoopis takkajärgi), sest ka sel võib olla liblika tiivalöögiga sarnane mõju. Popper toob näite börsilt – kui ennustada, et neljandal päeval hakkavad hinnad tõusma, aga kauplejad saavad ennustusest teada ja asuvad toimetama, siis võivad hinnad tõusta juba varem.



Seega on inimkäitumise ennustamine ikkagi pigem maagiline toiming, midagi posimise, loitsu või arbumise sarnast. Mingisugust garantiid ükski ennustamine meile ei anna.



Näiteks kui Triobetis panustada meie epeenaiskonna olümpiakullale, siis see on pigem loitsiv solidaarsusavaldus kui ratsionaalne rahakasutus. Aga samas võib sedasi ka võita – Leicesteri ennustamisel Inglismaa jalgpallimeistriks leidus rikkaks saanud õnneseeni küll.



Meri nägi tulevikku?



Käesoleval nädalal on peamine ennustada, kes valitakse Eesti presidendiks. Siin on muutujate arv väike: kõigest 101 rahvaesindajat. Aga ennustamine üsna võimatu. Hoolimata partokraatide poolt peale surutud käitumismallidest, arvamusküsitlustest ja ajakirjanduslikust ažiotaažist, mida kõike vürtsitavad veel “ekspertide”, politoloogide, posijate ja astroloogide seisukohad, pole ometi võimalik üheselt öelda, kuidas iga indiviid käitub.



15 aastat tagasi avati Helsingis Tuglase seltsi maja seinal mälestustahvel. Pidulikku sündmust kajastanud Postimees kirjeldas toona, et rohkem kui tuhandepealine soome publik uuris president Lennart Merilt ka soosikut järgmise presidendi kohale.



“Ma võiksin küll ennustada, aga ennustaja roll ei kuulu presidendi rollide hulka,” tõdes president Meri ja lisas: “Igatahes saab tulevasest presidendist parem president kui oli eelmine, see on aja nõue ja see on Euroopa Liidu nõue.”



