Neljapäev, 25. august 2016.



Autor: Tiit Pruuli, ettevõtja ja rännumees Neljapäev, 25. august 2016. Ära surra ei soovi ma põhiliselt seepärast, et tahaks vaadata, mis tulevikus toimub. Tahaks hirmsasti teada, kuidas lastelastel järgmisel sajandil läheb.



Oleks põnev näha, kuhu areneb geeniteadus, mida suudavad robotid ja kui kaugele kosmosesse ulatub inimene piiluma. Ja üha intrigeerivamaks muutub küsimus, milline on meie kodu – Euroopa – näiteks augustis 2116. Kõlab võib-olla banaalselt, aga selle asemel, et olla täna maailmarändur, tahaks olla Euroopa ajarändur.



Muretsen Euroopa pärast seetõttu, et ilma temata poleks ka Eestit. Vähemalt mitte sellisena, nagu ta emapiima ja seljaüdiga pikkade põlvkondade vältel me sisse on kasvanud.



Me võime mitte sallida mõndagi asja, mida valdav osa eurooplasi sallib (näiteks homoabielude seadustamist), meile võib mõni Euroopas iseenesest mõistetav asi (näiteks verbaalne poliitkorrektsus) mitte meeldida, aga lähedamat identiteedituge meie väikesele rahvale ka kusagilt mujalt võtta ei ole. Meie 45 339 km² ei asu Okeaanias, vaid väga täpselt Bütsantsi ja Lääne kitsukesel piiril.



Euroopa vead



Ja samas – kui hakkaks vana maailma hädasid üles lugema, läheks issanda päike ammu enne merre magama, kui me selle nimekirjaga lõpuni jõuaksime. Aga olulisemad asjad siiski: lõpetamata finantskriis Lõuna-Euroopas, lõpetamata sõda keset Euroopat, lõpetamata meelevaldne immigrantide voog Lähis-Idast, Aafrikast ja Aasiast, lõpetamata Brexit ja selle ebaselged järelmid lähiaastail.



Kui lisame siia pikaajalised mure-trendid, näiteks ühisvaluuta sobimatuse praeguse majandusmudeli puhul ning sündimuse drastilise vähenemise ja sellest tulenevalt Põhja-Euroopat ohustava tööjõupuuduse, näeme, et Euroopa kriis on alles süvenemisjärgus.



Nii et asi võib veel hullemaks minna.



Ja eriti hull on seejuures see, et viimased aastad on meile demonstreerinud Euroopa liidrite suutmatust kiiresti, adekvaatselt ja mõjusalt reageerida maailmas toimuvale, eelkõige Venemaa sissetungile Ukrainasse ja ISIS-e kalifaadi-loomisele.



Ja seetõttu oleme ühtäkki naasnud külma sõja aega, loodetavasti veel mitte sõjalis-strateegiliselt, ent mentaalselt kindlasti. Üks külma sõja olulisemaid vaimseid dominante oli hirm. Hirm aatomipommi ees, hirm Ameerika spioonide ees, hirm nõukogude tankide, Poola ametiühingute, Hiina kultuurirevolutsionääride ja veel saja erineva asja ees. Igaühel oma hirm.



Ja hirmud on nüüd tagasi. Venelased kardavad NATO-t, eestlased kardavad Venemaad, kreeklased kardavad sakslasi, mustlased kardavad ungarlasi, ungarlased kardavad muslimeid, inglased kardavad poolakaid, poolakad kardavad Jean-Claude Junckerit, Juncker kardab Angela Merkelit. Lõputu jada erinevaid paanikaid saaks siia joonistada.



Vigade põhjus



Üks Euroopa tippametnike seas läbi viidud hiljutine uurimus toob mängu “ettenägematud asjaolud”. Et keegi ei olevat osanud ette näha, et turud võivad käituda nii nagu nad käitusid, et Venemaa võib käituda nii nagu ta käitus.



Jah, maailm on dünaamilisem kui ei kunagi varem. Aga miks enne Ukrainat 2014 ei õpitud sellest, kuidas Putin käitus 2008 Georgias? Miks Euroopa Keskpank lasi Kreeka, Portugali, Iirimaa ja Hispaania nõrkadel majandustel mitu aastat agoonias vaakuda selmet tegutseda enne kõigile nähtava kriisi haripunkti?



Euroopa kriis on vaieldamatult juhtimiskriis, lisaks puuduvad kriisihalduse mehhanismid.



Pole vastutajat, pole motiveeritud liidreid, keda ei kammitseks institutsionaalne kitsarinnalisus, hirm langeda edevusreitinguis ja kaotada hästimakstud amet.



Kissingeri klassikaline küsimus “Kellele ma helistan, kui tahan Euroopasse helistada?” on siiani vastamata. Olemuslikult aga veel palju traagilisem on see, et paljud eurooplased, sealhulgas eestlased, ei mõista, mis põhjustel peaks nad teiste eurooplastega solidaarsed olema, rääkimata sellest, miks peaks end Euroopa Liidu eest ohverdama.



Euroopa juhid ei oska või ei taha hinnata rahvusliku psüühe või kollektiivse alateadvuse rolli. Nii nagu ameeriklased ei osanud hinnata islamimaalima kollektiivset alateadvust, kui nad tungisid Iraaki või toetasid araabia kevadet.



Britid arvavad sisimas endiselt, et nad on suure impeeriumi emamaa, poolakad tahavad kätte maksta sajanditepikkuste alanduste eest jne jne. Kogu see juhtimisvigadest põhjustatud sisemine ebakindlus on parim pinnas enesekindlale populismile.



Euroopa populistid on saavutamas seda, mida kommunistid kunagi ei suutnud – võita kapitalismi. Selle kõige kurvem näide on Brexit, kus emotsioonid võitsid ratsionaalsuse. Ühises eituses on kokkupuutepunkte alati kergem leida kui ühises jaatuses. Jaatades tuleb jagada ka vastutust. Aga seda Euroopa juhid teha ei taha. Milline on europarlamendi liikme vastutus? Milline on volinike vastutus? Kuidas valitakse ja kuidas vastutavad tuhanded euroametnikud?



Vigade parandus



Euroopa suurtele probleemidele ei ole ühte lihtsat lahendust. Türgi on hea kujundlik näide nendest vastandlikest hoiakutest ja labürintidest, mida Euroopal tuleb läbida. Juba 1987 esitas Türgi liitumistaotluse. Sellest ajast peale käib arutelu, kas Türgi ja Euroopa jagavad samu väärtusi ja eesmärke.



Kas meile on olulisem inimõiguste tagamine Türgis või selle riigi roll rändekriisis? Kas on parem, kui Türgi sõbrad oleme meie või kui Erdogani sõbraks on Putin? Vene kaart, mida erinevad poliitikud aeg-ajalt varrukast tõmbavad, võib lõpuks osutuda mitte trumpässaks, vaid tavaliseks vene soldatiks.



Euroopa vigu parandama hakates võib tekkida kiusatus ühtne Euroopa sootuks ära lammutada. See oleks halvim, mis saaks juhtuda.



