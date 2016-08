Arvamus

JUHTKIRI - Kuri karjas!

Neljapäev, 25. august 2016.



Vanarahvas ütles, et ei tohi hundi nime suhu võtta, siis on kuri karjas. Sigade Aafrika katku nimi on eestlastel huulil olnud juba mitu aastat, aga ega sellise hullu tõve puhul sellest mitte rääkimine aitaks ka.



Saaremaa veterinaarkeskuse juhataja Toivo Jürissoni sõnul oli küll mingi õhkõrn lootus, et ehk ei jõua see neetud haigus saartele, aga näe, jõudis. Imelik on see, et metsast ei ole katkuhaigeid sigu veel leitud. See oleks olnud loogilisem, et enne nakatuvad metssead ja alles siis farmisead, aga läks vastupidi. Või ei ole metsast lihtsalt laipu leitud või on leitud ja maha vaikitud.



Vastuse küsimusele, kuidas katk Saaremaale jõudis, peab andma maaülikooli ekspertgrupp, kes eile tööd alustas. Kahtlemata on selline juhtum suur psühholoogiline löök töötajatele, sest sigade hukkamine pole naljaasi. Löök on see kahtlemata ka omanikule, sest ühe suurfarmi jagu loomade hävitamine kasumit ei kasvata.



Kuidas edasi? Kas seakasvatus sureb Eestis, sealhulgas Saaremaal üldse välja? Tahaks loota, et siiski mitte.



