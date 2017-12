Noored

KATARINA PÄEVIK: Tänavamuusiku telgitagused

Laupäev, 02. detsember 2017.



Talv on viimaks Thessalonikisse jõudnud. Seda kinnitavad tänavaile ilmunud punaste ninadega kastanimüüjad ja türgi teekannudest õhkuv magus ürdiaur. Linn on saanud kargelt pastelse ilme ning iga õhtuga lahvatavad üle külmade lainete aina verevamad päikeseloojangud.



Koos jäiste vihmavalingute ja mäetippudele ilmunud lumekirmega saabus Kreekamaale ka saksa vagabund Timo, kellega kohtusin aastaid tagasi Austraalias. Oma väljakasvanud sagris juuste ja heatahtlike siniste silmadega, taeva poole keeratud pöidla ja lahkete inimeste abiga jõudis ta läänest itta, läbi suurlinnade ja räpaste kolgaste ning riikide, mille olemasolust ta enne teadlikki polnud. Ja kuhu noor rändur ka ei läheks, on teda alati saatmas kolin.



Plastämbrid ja plekkpurgid, bensiinikanistrid ja ahjuplaadid – neid kannab Timo endaga igal pool kaasas ning koos trummipulkadega moodustavad need tema hobi, kire ja elatusallika. Kui noor muusik oma atribuutika rahvarohkele väljakule maha laotab, mõõdavad teda alati segaduses kõõrdpilgud. Esimeste helide kostudes peatuvad möödujad aga rabatult ning nende nägudelt peegeldub imetlus.



Linn saab rütmidest nõiutud



Trummimuusika on vali, see raksatab rahumeelsesse linnapilti nagu ootamatu kõuekärgatus ja haarab inimesed oma lummusse. Väikesed poisid hüplevad ning matkivad trummari käeliigutusi, teismelised tüdrukud naeravad ja nõksutavad puusi, vanemad daamid äsavad muusikut jalutuskepiga ning karjuvad, et ta sealt kaoks. Kuid külmaks ei jäta Timo kedagi.



Tihti koondub moosekandi ümber tunnustav poolkaar, publik huilgab ning sessiooni lõppedes kostitatakse teda aplausiga. Iga natukese aja tagant murrab keegi rahva seast välja, et visata plekkpurki münt või kaks ning päeva lõpuks moodustab see pea kümnekordse kohaliku tunnipalga. Tuleb välja, et paljudele meeldib muretuid nomaade vaadates reaalelust põgeneda.



Sel nädalal juhtus muuhulgas, et pärast mitut päeva rahumeelset mängimist astus Timo juurde kurja moega politseinik ning palus endaga jaoskonda suunduda. Noormehe küsimustele kohmas ohvitser mokaotsast vaid „Jaoskonnas selgitame“, ning tiris poisi endaga kaasa. Pärast pikki läbirääkimisi, dokumendikontrolli ja muud bürokraatiat selgus, et pärastlõunal kella kolmest viieni on tänavatel musitseerimine lihtsalt keelatud.



