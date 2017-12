Noored

“Rõõm jalgpallist” tõi uusi võite ja kogemusi

Laupäev, 02. detsember 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ivika Laanet-Nuut Laupäev, 02. detsember 2017. ESIKOHA OMANIKUD: FC Kuressaare 2005. a vanusegrupi poisid. Vasakult: Oliver Valk, Marten Nuut, Oskar Link, Oliver Sild, Henri Aus, Uku Kassuk, Kregor Koppel, Rasmus Mäeorg, Robert Luks, Karlos Tänav, Raul Arus, Karro Vatsfeld, Martin Truverk, Andri Rõõmus, kuskil peidus Markkus Tamm. Poiste taga treener Sander Viira. Foto: Tiina Luks 2005. aastal sündinud FC Kuressaare poisid võitsid Tallinnas jalgpalliliidu sisehallis toimunud turniiril “Rõõm jalgpallist” esikoha, laskmata endale lüüa ühtegi väravat.



“Tallinna turniiri võit tuli mõnes mõttes üllatusena, kuna peamiseks eesmärgiks oli kohanemine suure väljakuga, mitte tulemus omaette,” märkis 2005. aastal sündinud poiste treener Sander Viira. Ta lisas, et nad olid eelnevalt kolm nädalat turniiriks valmistunud, aga trennis nii suurelt mängida ei saanud, sest pole nii palju poisse. “Harjumiseks kulus esimesest mängust 10 minutit ja sealt edasi mängisime enda kohta küllaltki stabiilselt, kontrollides suuremat osa kohtumisi,” rääkis Viira, kelle sõnul vigu küll oli ja mõningate vahetustega kadus neil mängurütm ära, aga eks see käib kõik õppimise juurde.



Viira sõnul osalesid turniiril küllaltki võrdsed võistkonnad. Esimeses mängus saadi kohe magus võit ja sealt hakkas eneseusk ja medalinälg kasvama.

“Finaalis elasid kohale tulnud lapsevanemad meile häälekalt kaasa ja see suurendas kindlasti emotsiooni. Super positiivne muidugi, et me endale väravat lüüa ei lasknud,” tähendas treener.



Lapsevanemad Tiina ja Vaido Luks elavad noortele jalgpalluritele võimalusel kaasa nii kodumängudel kui väljaspool saart. “Poisid pakkusid kaasa-

elajatele väga head emotsiooni,” rääkis Tiina pühapäevasest turniirist, lisades, et tundus, et nad ise ka nautisid ja mängisid pigem hea tundega. “Võitlesid lõpuni ja tasuks kaotusteta turniirivõit on kindlasti hea motivatsioon.”



FC Kuressaare alistas kõik vastased minimaalselt 1:0. Alagrupis võideti JK Tallinna Kalev Jüri, Nõmme Kalju FC ja Kose JK võistkonda, poolfinaalis tunnistas saarlaste paremust Tallinna FC Levadia ja finaalis taas JK Tallinna Kalev Jüri.



Tubli tulemus turniiril



Kokkuvõtvalt on olnud hooaeg Viira sõnul aga üldiselt raske. Mängiti ebastabiilselt ja tavaliselt järgnes heale mängule halb ja vastupidi. “Oli nii rõõmustavaid võite kui pisaraid täis kaotusi. Aga erinevate emotsioonide pärast seda mängu mängitaksegi, kaotusest õpitakse tavaliselt kõige rohkem,” kinnitas Viira, kes on treeneri ametis juba viiendat aastat ning tegelenud on ta nii lasteaialaste kui täiskasvanutega. “Erinevat viisi on raske kõigiga, aga kui ise teed asja innustunult ja positiivse energiaga, saad seda ka tagasi.” Küsimusele, millised eeldused peavad olema selleks, et saada heaks jalgpalluriks, vastas Viira, et kindlasti peab olema töötahe ja soov areneda, nagu ka muus elus, pluss sinna juurde palju väiksemaid asju.



Turniiril “Rõõm jalgpallist” osalesid ka FC Kuressaare 2008. a poisid, kes FC Kuressaare kodulehel oleva info kohaselt kohamängu kahjuks mängida ei jõudnud, kuna turniir oli ajakavast 40 minutit taga ja nad ei oleks praami peale jõudnud. Kokkuvõttes kümnes koht. 2009. a vanusegrupi noored said samal turniiril alagrupis kolmanda koha ja lõpptulemuseks 12. koht 16 hulgas. Tubli tulemusega tuli aga turniirilt FC Kuressaare 2006. aasta sündinud poiste võistkond, kellele riputati rinda kolmanda koha medalid. Medali said Markus Kubjas, Janar Vahter, Karl Liiva, Gerret Salong, Robert Pihl, Kasper Kuusk, Kristofer Leedo, Johann Haamer, Risto Tahk, Robert Kivi, Martin Sa-

gor, Mark Õunpuu. Poiste treener on Jan Važinski.



Ivika Laanet-Nuut “Tallinna turniiri võit tuli mõnes mõttes üllatusena, kuna peamiseks eesmärgiks oli kohanemine suure väljakuga, mitte tulemus omaette,” märkis 2005. aastal sündinud poiste treener Sander Viira. Ta lisas, et nad olid eelnevalt kolm nädalat turniiriks valmistunud, aga trennis nii suurelt mängida ei saanud, sest pole nii palju poisse. “Harjumiseks kulus esimesest mängust 10 minutit ja sealt edasi mängisime enda kohta küllaltki stabiilselt, kontrollides suuremat osa kohtumisi,” rääkis Viira, kelle sõnul vigu küll oli ja mõningate vahetustega kadus neil mängurütm ära, aga eks see käib kõik õppimise juurde.Viira sõnul osalesid turniiril küllaltki võrdsed võistkonnad. Esimeses mängus saadi kohe magus võit ja sealt hakkas eneseusk ja medalinälg kasvama.“Finaalis elasid kohale tulnud lapsevanemad meile häälekalt kaasa ja see suurendas kindlasti emotsiooni. Super positiivne muidugi, et me endale väravat lüüa ei lasknud,” tähendas treener.Lapsevanemad Tiina ja Vaido Luks elavad noortele jalgpalluritele võimalusel kaasa nii kodumängudel kui väljaspool saart. “Poisid pakkusid kaasa-elajatele väga head emotsiooni,” rääkis Tiina pühapäevasest turniirist, lisades, et tundus, et nad ise ka nautisid ja mängisid pigem hea tundega. “Võitlesid lõpuni ja tasuks kaotusteta turniirivõit on kindlasti hea motivatsioon.”FC Kuressaare alistas kõik vastased minimaalselt 1:0. Alagrupis võideti JK Tallinna Kalev Jüri, Nõmme Kalju FC ja Kose JK võistkonda, poolfinaalis tunnistas saarlaste paremust Tallinna FC Levadia ja finaalis taas JK Tallinna Kalev Jüri.Kokkuvõtvalt on olnud hooaeg Viira sõnul aga üldiselt raske. Mängiti ebastabiilselt ja tavaliselt järgnes heale mängule halb ja vastupidi. “Oli nii rõõmustavaid võite kui pisaraid täis kaotusi. Aga erinevate emotsioonide pärast seda mängu mängitaksegi, kaotusest õpitakse tavaliselt kõige rohkem,” kinnitas Viira, kes on treeneri ametis juba viiendat aastat ning tegelenud on ta nii lasteaialaste kui täiskasvanutega. “Erinevat viisi on raske kõigiga, aga kui ise teed asja innustunult ja positiivse energiaga, saad seda ka tagasi.” Küsimusele, millised eeldused peavad olema selleks, et saada heaks jalgpalluriks, vastas Viira, et kindlasti peab olema töötahe ja soov areneda, nagu ka muus elus, pluss sinna juurde palju väiksemaid asju.Turniiril “Rõõm jalgpallist” osalesid ka FC Kuressaare 2008. a poisid, kes FC Kuressaare kodulehel oleva info kohaselt kohamängu kahjuks mängida ei jõudnud, kuna turniir oli ajakavast 40 minutit taga ja nad ei oleks praami peale jõudnud. Kokkuvõttes kümnes koht. 2009. a vanusegrupi noored said samal turniiril alagrupis kolmanda koha ja lõpptulemuseks 12. koht 16 hulgas. Tubli tulemusega tuli aga turniirilt FC Kuressaare 2006. aasta sündinud poiste võistkond, kellele riputati rinda kolmanda koha medalid. Medali said Markus Kubjas, Janar Vahter, Karl Liiva, Gerret Salong, Robert Pihl, Kasper Kuusk, Kristofer Leedo, Johann Haamer, Risto Tahk, Robert Kivi, Martin Sa-gor, Mark Õunpuu. Poiste treener on Jan Važinski.Ivika Laanet-Nuut

Veel artikleid samast teemast »