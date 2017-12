Noored

Robotexil osales 16 Saaremaa võistkonda

Laupäev, 02. detsember 2017.



Autor: Pamela Talzi Laupäev, 02. detsember 2017. 24.–26. novembrini toimus Tallinnas Euroopa suurim robootikasündmus Robotex 2017. Saarlased suutsid küll finaalideni jõuda, kuid päris võitu koju ei toodud.



Kolme päeva jooksul toimus rahvusvaheline robotivõistlus, tehnoloogianäitus, konverents ja töötoad. Kokku osales tänavu 23 võistlusklassis 3195 noort, kes asusid võistlustulle 1332 robotiga. See võimaldab haridus- ja teadusminister Mailis Repsi ja „Eesti Vabariik 100“ esindaja Jaanus Rohumaa sõnul üritusel kandideerida Guinnessi rekordile ja saada maailma suurimaks robootikasündmuseks. Robotexi käis uudistamas üle 25 000 külastaja.



Üles astus 1318 võistkonda, neist 23 protsenti olid välismaalt. Osa võistluseeskirju nägi ette, et võistkond sai konkureerida kuni nelja robotiga.

KG robotiklubi Klemm juhendaja Olle Arak ütles, et neilt käis võistlustel kuus robotit LEGO sumos ja kaks joonejärgimises. Kahel sumorobotil, Jupiteril ja Oomegal, õnnestus oma alagrupis saavutada võit ning pääseda 300 hulgast finaalvoorudesse.



„Konkurents oli tugev, kuid lastele seal väga meeldis,“ sõnas Arak. „Sumos tuli vastane ringist välja puksida. Tuli arvestada füüsikaseadustega, osata raskust jaotada ja juhtida,“ selgitas ta.



Joonejärgimisse oli üles antud rohkem kui 100 robotit, kelle hulgas KG Kukimuki läbis raja täielikult, jäädes katsete kiireima ajaga 114 hulgas 61.



Kasulik õppetund



Robotexil osalesid Andri Karpu 5.a, Raimond Metsalu 5.b, Remii Treirat 5.d, Theo Paaskivi ja Kaur Rahnel 4.b, Eric Toom ja Mikk Põld 8.a, Markus Salundi, Rauno Paja ja Ervin Kubits 9.a, Joonas Tiitson 9.b klassist ning endised õpilased Mattis Käst ja Ott Sagor.



Salme põhikooli robootikaõpetaja Kaur Filippov ütles, et neilt oli teistega mõõtu võtmas kolm robotit LEGO sumos ja üks 3 kg LEGO sumos. „Poisid said kasulikud õppetunnid, mis on isegi enam väärt kui kõrge tulemus,“ tunnistas õpetaja, lisades, et eks ikka loodeti paremaid tulemusi.



Roboteid juhtisid Henrik Veskinõmm 8., Raido Pära 6., Roland Kreek ja Mihkel Abramov 7. klassist, abilistena olid kaasas viienda klassi poisid. Salme robotid oma alamgruppidest kahjuks edasi ei pääsenud.



Lümanda põhikooli füüsikaõpetaja, robootikaringi juhendaja Janno Tuulik kinnitas, et kahe robotiga võisteldi LEGO sumos, millest Lymbot2 pääses finaalideni. Insplay LEGO WeDo-s osales WedoEstonia. „See ei olnud võistlus, vaid väikeste jaoks sissejuhatus robootikasse,“ osutas ta.



Nimelt oli selle ala teemaks EV200. „Nad pidid kirjeldama tuleviku elu ja ehitama kolme asja tegeva roboti,“ sõnas Tuulik.



„See pidi liikuma punktist A punkti B, kuid meie oma suutis ka tagasi tulla ja jäi seda trajektoori kordama. Veel mängis ta „Isamaa ilu hoieldes“ laulu ja lehvitas Eesti lippu,“ loetles õpetaja.



Kokku osales Robotexil seitse õpilast: viiendikud Juhan Tuulik, Kusti Väli, Karl Markus Kallas ja Erik Ignatovitš, 4. klassist Karl Priido Hoogand ning 2. klassist Tõnis Reitalu ja Eke Tarkin.



Robotexil korraldati ka maailma esimene ainult robotitele mõeldud kontsert, kus esines projektibänd Focus Space.



Robotexi kaaskorraldajad on Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool ja Eesti Vabariik 100.



