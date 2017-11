Noored

Heanaaberlikest suhetest Kreeka moodi

Laupäev, 18. november 2017.



Oleme nüüdseks jõudnud napilt kuu aega kortermajas elada ning sisseelamisvalud on möödas: hangitud on potid-pannid, voodipesu ning ka esimesed vaenlased. Nimelt ei anna meie eksistents mitte kuidagi asu vastaskorterile, kus koos elab kolm põlvkonda iseteadlikke ja äkilisi kreeka naisi.



Ühel ööl juhtus, et mu korterikaaslane oli koduvõtme maha unustanud, kuid kuna me veel siinsete uksenuppudega täiesti kodus ei ole, vajutas ta välisukse ees kogemata meie naabrite kella. Mida ta aga ette ei osanud näha, oli see, et kõlarist kostitab teda räige sõim ning tolle öö eksimusest saab alguse generatsioonidevaheline tüli.



Tõsi, toona näitas kell juba varast hommikutundi ning ka mina oleksin sellise äratuse tõttu pisut häiritud olnud, kuid lisaks tõrelemisele otsustas naabritädi teha paar lisasammu – helistada meie korteriomanikule ning kutsuda kohale politsei.



Ähvardused omas elutoas



Kreeklastele absoluutselt mitteomase kiirusega olid kõik asjaosalised peagi platsis ning varsti seisimegi elutoas: mina ja mu toakaaslased, korteriomanik ja tema vend, kolm generatsiooni karjuvaid ja kätega vehkivaid kreeka naisterahvaid ning kohmetult uksepiita jõllitav konstaablihärra, kes ilmselt soovinuks olla pigem vägivaldsetel tänavarahutustel kui kõnealuses toas.



Kreeka naiste viha ei olnud aga kerge lahtuma: mu korterikaaslast nähes tormas keskealine naabrinaine väljasirutatud kätega tema poole, tehes kägistamisele viitavaid liigutusi ning sajatades kreekakeelseid lauseid, mis vabas tõlkes kõlaksid umbes nagu „ma tapan su, raisa, ära“. Selle plaani katkestas aga majas äkitselt undama hakanud alarm, mille kõrvulukustavuse katkestamiseks oli vaja kogu süsteem lahti võtta ning juhtmed tangidega läbi lõigata.



Mõni aeg hiljem, kui korteriomanik oli meie pärast kõhutäie naerda saanud ning politseinik otsustanud, et see juhtum ei olnud siiski instantsidesse pöördumist väärt, lagunes see lõbus seltskond laiali ning hommikuhahetuses jalutasid kõik oma teed.



Kolm on tõepoolest kohtu seadus



Naabrid aga teatasid kahjurõõmsalt, et nüüd on ainult kaks korda veel jäänud: väidetavalt kehtib Kreekas seadus, et kui samasse korterisse on kolm korda politsei kutsutud, on naabritel õigus sealsed elanikud kohtusse kaevata.



Järgnevatel päevadel püüdsime majaelanikega lepitust otsida, neid maja peal teretada ja nendega juttu teha, kuid vastu saime vaid külma ignoreerimise. Seevastu hakkavad nad harjavarrega vastu seina taguma igal võimalikul juhul, kui meie korterist pisemgi hääl kostab: näiteks läks mu sõbranna hilisõhtul duši alla ning oli sunnitud seal kibekiiresti asjad ära ajama, sest seina tagant kostev kopsimine ei andnud talle hetkekski rahu.



Mis põhjusel naabrid meid silmaotsaski ei salli ning sellise tühise eksituse tõttu niivõrd ärritusid, ei oska me öelda.



Kas asi on selles, et me oleme välismaalased, nende silmis sissetungijad, või tahavad nad meile elu õpetusi jagada, oskavad öelda vaid nemad. Selge on aga see, et järgneva aasta jooksul jõuame üksteisega veel kõvasti vett ja vilet näha.

