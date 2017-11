Noored

Presidenditurniiril väideldi valimiste teemal

Laupäev, 18. november 2017.



Autor: Marit Tarkin Laupäev, 18. november 2017. FOTO: Gert Lutter Kõigil varasema väitluskogemuseta koolinoortel oli talvekuu alguses võimalik alustada kooliks, tööks ja eluks vajaliku argumenteerimisoskuse omandamist vabariigi presidendi väitlusturniiril.



“Tänases maailmas on argumenteerimise ja eneseväljenduse oskus üks olulisemaid. Seda nii ühiskondlikes aruteludes, töiste koosolekulaudade taga kui ka kaasaegses koolis,“ ütles president Kersti Kaljulaid üleriigilist turniiri välja kuulutades.



Piirkondlikud voorud toimusid paralleelselt Kuressaares, Pärnus, Tartus, Narvas ja Tallinnas ning 18. novembril on eelvoorude parimad kaheksa võistkonda oodatud lõppvooru, mis toimub Tallinna inglise kolledžis ja võib juhtuda, et finaaliväitluse kohtunik on ka meie president.



Kuressaares osales presidenditurniiril 11 võistkonda (kokku 39 õpilasega), koolidest olid esindatud KG ja SÜG, väideldi teemal “Poliitkampaaniad koolides peaksid olema keelatud”.



Tulemused



Kuna väitlus on eeskätt võistkonnasport, siis kõigepealt maakondliku turniiri meie kaheksa paremat tiimi, kes on oodatud ka vabariiki lõppvõistlusele:

Võitja: KG 7 koosseisus Gerly Ots, Jade Marie Laido, Raul Mets, Juhan Soon.

Finalist: KG 6 koosseisus Rahel Kirs, Jaanis Kannik, Sten-Erik Liiv, Richard Mõisaäär.



Mõlemad võistkonnad kogusid turniiril kolmest voorust kolm võitu.

III koht: KG 1 koosseisus Liis-Marel Aak, Erika Filippov, Eva Mihkelson.

IV: KG 5 koosseisus Sten Kongas, Maike Kadaja, Gretten Vaga.

V: KG 2 koosseisus Risto Kaseorg, Eliisa Täht, Kevin Sild, Nete Jurask.

VI: SÜG 3 koosseisus Melani Koov, Kätlin Ardel, Uku Pokk.

VII: SÜG 4 koosseisus Gertrud Leiten, Lisanna-Lee Leiman, Liisa Õunpuu.

VIII: KG 3 koosseisus Martin Leepere, Grete Jõgi, Rasmus Vendel.



Spiikrite arvestuses kõnelesid end 39 osalejast kümne parema hulka:

1. Gerly Ots, KG 7

2. Jade Marie Laido, KG 7

3. Eva Mihkelson, KG 1

4. Joosep Leemet, SÜG 2

5. Uku Pokk, SÜG 3

6. Richard Mõisaäär, KG 6

7. Liis-Marel Aak, KG 1

8. Rahel Kirs, KG 6

9. Risto Kaseorg, KG 2

10. Sten Kongas, KG 5



Palju õnne kõigile ja edu vabariiklikul turniiril! Registreerida saate aadressil www.väitlus.ee



Lõppvoorus väideldakse teemal „Võrdõiguslikkusesse uskuv Eesti naine peaks minema vabatahtlikult ajateenistusse”.



Suur tänu kõigile väitlejatele, kohtunikele, õpetajatele, abilistele, Eesti Väitlusseltsile eesotsas Joosep Tiksi, Heiki Viisimaa ja Herman Kelomehega. Turniiripäev oli põnev ja suurepärane õppimise viis noorele gümnasistile. Uute väitlusteni!



Marit Tarkin,

