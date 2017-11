Noored

Kui koduigatsus lööb jalad alt

Laupäev, 04. november 2017.



Epp Petrone kirjutas ükskord, et reisimine on tihti väga valus ning parem on seda vältida. Toona seda lugedes ei olnud ma ise väga kauaks välismaal käinud, eriti mitte üksi, ega mõistnud niisugust avaldust üldsegi. Uude kohta elama asumine tundus kui maailma kõige ägedam asi – jah, vahepeal on küll raske ja nälg ja koduigatsus, aga see näeb pärast raamatulehtedel iganes kihvt välja.



Aga keegi ütleski kunagi, et seikluse tunneb ära selle järgi, et põnevaks muutub see alles pärast läbielamist. Olukorra kestel on see tihti vastikult külm ja märg ning tõenäoliselt eelistaks sündmuste keerisesse tõmmatu ise olla ükskõik kus mujal kui seal, kuhu ta parajasti elu kaardijagamise tõttu on sattunud.



Nii juhtus taas ka minuga. Sattusin samasse paanikasse, mida olen tundnud kõikidel eelnevatel välislähetustel vähemalt korra: õhk saab otsa, käed hakkavad värisema ja pisarad voolama ning peas trummeldab vaid üksainus mõte: „Koju! Koju!“



Hirm ajutisuse ees



See rusuv tunne saab alguse sellest, et ma tajun nii teravalt enda ja lähedaste kaduvust, kui olen neist eemal. Vahepeal muutub see nii jõledalt suruvaks, et olen valmis katki lõikama mis iganes kütked, mis mind parajasti antud kohas kinni hoiavad ning jooksma tagasi sinna, kus kõik on tuttav ja turvaline.



Tagasi – tagasi oma metsade ja mere sülle, tagasi sooja kööki hilja novembris, kui akende taga kohiseb paks pimedus ja harilik pliiats sahistab ajalehepaberile ristsõna lahendada. Kus kõik on pehme ja oma, kus valu ja hirm tunduvad eksisteerivat kusagil täiesti teises reaalsuses.



Nüüd on aga viimane aeg õppida selliste olukordadega toime tulema. Mõnikord peabki igatsus oma vahedat nuga mu hinges ringi keerama ja see võibki olla nii tontlikult valus, aga see läheb üle ja kõik läheb edasi ja tegelikult löövad lained vastu kaiäärt siin samamoodi kui Saaremaal.



Kõik vajalik on mu enda sees alati olemas ning ma pean keskenduma olemisele siin ja praegu, looma oma turva- ja pühapaiga enda sisse. Mina ise pean olema enda kalju, ma ei saa oma heaolu asetada mitte kellegi teise kätesse ja mitte ühtegi kindlasse kohta, isegi, kui see on mu kodu ja kõik see, millest ma pärinen ja tehtud olen.



Samm tagasi, kaks edasi



Pealegi on vahemaa ebarealistlike piltide maalimise peale meister. Ma ju mäletan aasta algusest kodust, kuidas mu hinge vaigistas ja halvas üksluisus ja etteaimatavus – kuidas mind haaras kustutamatu iha minna ära ükskõik kuhu.

Avada end uuele ja suurele, leida end taas elu tukslevast ja ebamugavast südamest, kus iga päev uhub minuni ja minust eemale uued inimesed, avab pidevalt uusi teeotsi ning suleb teised halastamatult igaveseks.



Autor: Ann Katarina Meri

