Portugal ja veel kord Portugal

Laupäev, 26. august 2017.



Sellel suvel avanes Saaremaa noortel kahel korral võimalus käia Portugalis noortevahetusel. Kindlasti leidub veel palju noori, kes ei ole varem sellisest asjast kuulnud ning mõtlevad, et mis asi see veel on. Rahvusvaheline noortevahetus on erinevate Euroopa riikide noorte omavaheline koostööprojekt, kus tegeletakse noorte jaoks oluliste teemadega.



9.–16. juunini viibis Kuressaare avatud noortekeskuse Noortejaam noorsootöötaja Liis Kaal koos seitsme noorega vanuses 14–20 eluaastat Portugalis Estarrejas noortevahetusel „Youth Inclusive Entrepreneurship Exchange“. Projektis osales 42 noort kuuest riigist – Portugalist, Itaaliast, Ungarist, Eestist, Leedust ja Tšehhist. Projekti läbiv teema oli ettevõtlus ning noorte kaasamine ühiskonda. Selle raames toimusid erinevad töötoad, grupitööd, aruelud ning ettekanded. Lisaks sellele toimusid veel mängud, sportlikud tegevused, oli võimalus kuulata kontserti ning saada osa kohalikust tänavafestivalist.



Teine noortevahetus toimus 27. juunist 3. juulini Portugalis Aguiar da Beiras, kus osales kuus noort vanuses 16–19 eluaastat. Seekord oli noortevahetuse seltskond veel kirjum, sest riike oli kokku üheksa: Portugal, Kreeka, Itaalia, Bulgaaria, Leedu, Eesti, Poola, Hispaania ja Ungari. Projekti peamine eesmärk oli edendada noorte seas tervislikku eluviisi. Neil avanes suurepärane võimalus viie päeva jooksul tundma õppida üksteist ja üksteise koduriike. Osaleti mitmesugustes sportlikes ning aktiivsetes tegevustes, mängudes ning õhtupoolikud olid sisustatud kultuuriõhtutega. Nende raames tutvustasid iga riigi osalejad oma kodumaad, laulsid, tantsisid ja pakkusid rahvuslikke jooke ning sööke.



Mida noortevahetus noortele annab? See on kõige parem viis arendada oma inglise keele oskust, saada uusi sõpru, laiendada silmaringi ning õppida tundma teisi kultuure. See on ka hea võimalus õppida iseennast tundma.



Mina igal juhul soovitan kõigil vähemalt kord elus võtta ette üks noortevahetus, sest mine tea, võib-olla hakkab meeldima. See on uskumatult hea tunne, kui tagasiteel Eestisse noored küsivad, kas järgmisel aastal saab ka mõnes noortevahetuses osaleda.

