Kummaline paik, kust otsitakse rahu

Laupäev, 17. juuni 2017.



Ööd on jälle lühikesed ja valged. Peadpööritavast lopsakusest küünituvad taevani sinised käpalised ja sirelilõhn, kadakate all teeveerel on äärepealt valmis metsmaasikad ning hämaruse laskudes tõuseb niitudelt udu. Õhus on palju uut ja ettearvamatut, mis südame magusa kiiruga põksuma paneb, aga meri on ikka nii tuttavlikult tumesinine ja loksub oma igavest laulu edasi.



Tolmusel maanteel sõidab minust mööda Poola numbrimärgiga auto, suund paikadesse, kuhu ka saarerahvast ennast harva satub. Teisel õhtul teatavad restoranis õhtustavad kanadalased, et Saaremaa klienditeenindus on mandri omaga võrreldes ikka kordades parem. Maaliinibussis küsivad väikesed aasia tüdrukud juhilt teed Panga pangale ning kihistavad kaarti uurides kohmetult.



Kuidas kõik need eri kultuuride esindajad küll just siia sattunud on? mõtlen endamisi. Mis on pannud erinevates kaugetes maailmanurkades elavaid inimesi kaarti vaatama ja mõtlema, et näe, üks kummaline ja tundmatu saar keset Läänemerd, just sinna peakski suuna võtma?



Kohalejõudmiseks tuleb vaeva näha



Kruiisilaeva või lennureisiga Tallinnasse jõudmine – sellest võib veel aru saada. Aga sõita mööda pisikesi teid, sekeldada inglise keelt mitte kõnelevate maainimestega, loksuda praamis ja siis taas pikkadel kruusateedel... Kas need ettevõtmised saavad värvikate kogemustega tasutud? Kas siia jõuavad vaid tõelised seiklejad ja elamusteotsijad, kelle eesmärk on astuda kõrvale tallatud teelt?



Igapäevatoimetuste juures kipume muidugi unustama, mis meie argiümbruse eriliseks ja imeliseks teeb. Selleks tulebki ilmselt aeg-ajalt kutsuda appi turist, et ronida uue mätta otsa ning näha oma elukeskkonda hoopis teiste silmade ja sootuks erineva maailmatunnetusega.



Eluringi määrab saagikoristus



„Kõik muudkui kasvatavad midagi,“ imestas mu inglasest sõber, kelle olin Saaremaale külla kutsunud. „Inglismaal on see tõeline luksus ja jõukuse tunnus, kui inimestel on oma peenramaa. Põldudest rääkimata! Aga siin tundub kogu eluring olevat külvamise ja saagikoristuse peale üles ehitatud.“



„Siin on nii palju ruumi,“ oli tuttav sakslane üllatunud, „ja sa ei saa kunagi merest eriti kaugel olla.“ Peaaegu kõik oma siin veedetud tunnid kippus poiss mere äärde. Tema enda Saksamaa-kodust oli meri mitmete sõidutundide kaugusel. Sinna jõudmine oli tõeline sündmus, aga miski ei olnud tema arvates rahustavam kui mere lähedalolu. Kas seda tullaksegi siia otsima – rahu?



