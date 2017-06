Noored

Iga laager on täpselt nii põnev, kui põnevaks sa selle ise teed

Laupäev, 17. juuni 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Eve Tuisk Laupäev, 17. juuni 2017. Vaieldamatuks lemmikuks kujunes liikuva silla ületamine, mille jaoks laagriülem Raivo Paasma ise silla ehitas. FOTO: Eve Tuisk 9.–11. juunini laagerdasid Saaremaa kodutütred ja noorkotkad Karujärvel. Kui esimesel õhtul tutvuti üksteisega ja lasti oma fantaasial lennata erinevate etteastete harjutamise ja esitamisega, siis teisel päeval ilmestasid laagrielu kümme erinevat „töötuba“.



Noortele räägiti Kaitseliidu veoautoga seotud ohutusest, kateloki kasutamise põhimõtetest ja tuleohutusest, harjutati rivi, sidepidamist, raporteerimist ja laskmist, püstitati jaotelki ning mängiti rannamänge. Vaieldamatuks lemmikuks kujunes liikuva silla ületamine, mille jaoks laagriülem Raivo Paasma ise silla ehitas. Noortele jäi hästi meelde, kuidas taolises olukorras käituda ning elevust tekitas loomulikult võimalus selle harjutuse käigus end vees märjaks kasta.



Noorkotkad ja kodutütred jäid laagriga väga rahule – see väljendus nende meeleolus ja tagasisides. Korduvalt rõhutati, et taoline ettevõtmine õpetab päriselt elus hakkamasaamist. Kihelkonna kodutütre Karoliine arvates korraldatakse sellist laagrit, et lapsed kasvaksid targaks ja tugevaks. Kärla kodutütar Karis lisas, et laagrit on vaja selleks, et valmistada noori ette kaitseväeks ja äratada neis tundeid isamaa vastu. Hiie-Helena, Orissaare kodutütar, ütles: „See laager on oluline, sest siin õpib väga palju uusi asju, siin saab telkida ja kogu päeva õues olla ning see laager on nutitelefonide vaba.“



Kärla noorkotkas Märten õppis enda sõnul laagris seda, kuidas käituda metsas, kui tuleb ise süüa teha – nõnda, et oleks ohutu. Leisi noorkotkas Raigo õppis aga organiseerimist ja eestvedaja rollis olemist. Seega pakkus laager igaühele midagi väärtuslikku.



Laagriülem Raivo Paasma tunnustas lõpurivistusel noori ja juhendajaid toreda laagri eest. Tema sõnul õnnestus see igati: ilm oli ilus, kõik plaanitu sai tehtud, noored paistsid rahulolevad. Paasma arvamust kinnitab Vanalinna kooli kodutütre Luise mõte laagri kohta: „Ma õppisin, et kõik raskused, mis teele satuvad, on üheskoos ületatavad ja see koos tegemise rõõm suudab kõik rasked hetked mitmekordselt ületada. See laager on inimeste sidumiseks.



Noorematele uute teadmiste jagamine ja vanadele teadmiste kordamine. Mina isiklikult tulin laagrisse seltskonna pärast: uued lahedad inimesed, tutvused. Kõik see teeb laagrist laagri. Iga laager on täpselt nii põnev, kui põnevaks sa selle ise teed. Veel põnevamaks muutub laager, kui töid tehakse segamini. Esialgne võõrastamine on tavaline, kuid lõpuks oleme kõik üks suur pere ja raske on üksteist jätta.“



2017. aastat peetakse kodutütarde koostööaastaks. On muljetavaldav, et väga paljud noored tõid laagri puhul olulise joonena välja just koostööoskuse arendamise. Seega täitis laager kuhjaga oma eesmärgi. Järelikult – järgmisel aastal uuesti! Noortele räägiti Kaitseliidu veoautoga seotud ohutusest, kateloki kasutamise põhimõtetest ja tuleohutusest, harjutati rivi, sidepidamist, raporteerimist ja laskmist, püstitati jaotelki ning mängiti rannamänge. Vaieldamatuks lemmikuks kujunes liikuva silla ületamine, mille jaoks laagriülem Raivo Paasma ise silla ehitas. Noortele jäi hästi meelde, kuidas taolises olukorras käituda ning elevust tekitas loomulikult võimalus selle harjutuse käigus end vees märjaks kasta.Noorkotkad ja kodutütred jäid laagriga väga rahule – see väljendus nende meeleolus ja tagasisides. Korduvalt rõhutati, et taoline ettevõtmine õpetab päriselt elus hakkamasaamist. Kihelkonna kodutütre Karoliine arvates korraldatakse sellist laagrit, et lapsed kasvaksid targaks ja tugevaks. Kärla kodutütar Karis lisas, et laagrit on vaja selleks, et valmistada noori ette kaitseväeks ja äratada neis tundeid isamaa vastu. Hiie-Helena, Orissaare kodutütar, ütles: „See laager on oluline, sest siin õpib väga palju uusi asju, siin saab telkida ja kogu päeva õues olla ning see laager on nutitelefonide vaba.“Kärla noorkotkas Märten õppis enda sõnul laagris seda, kuidas käituda metsas, kui tuleb ise süüa teha – nõnda, et oleks ohutu. Leisi noorkotkas Raigo õppis aga organiseerimist ja eestvedaja rollis olemist. Seega pakkus laager igaühele midagi väärtuslikku.Laagriülem Raivo Paasma tunnustas lõpurivistusel noori ja juhendajaid toreda laagri eest. Tema sõnul õnnestus see igati: ilm oli ilus, kõik plaanitu sai tehtud, noored paistsid rahulolevad. Paasma arvamust kinnitab Vanalinna kooli kodutütre Luise mõte laagri kohta: „Ma õppisin, et kõik raskused, mis teele satuvad, on üheskoos ületatavad ja see koos tegemise rõõm suudab kõik rasked hetked mitmekordselt ületada. See laager on inimeste sidumiseks.Noorematele uute teadmiste jagamine ja vanadele teadmiste kordamine. Mina isiklikult tulin laagrisse seltskonna pärast: uued lahedad inimesed, tutvused. Kõik see teeb laagrist laagri. Iga laager on täpselt nii põnev, kui põnevaks sa selle ise teed. Veel põnevamaks muutub laager, kui töid tehakse segamini. Esialgne võõrastamine on tavaline, kuid lõpuks oleme kõik üks suur pere ja raske on üksteist jätta.“2017. aastat peetakse kodutütarde koostööaastaks. On muljetavaldav, et väga paljud noored tõid laagri puhul olulise joonena välja just koostööoskuse arendamise. Seega täitis laager kuhjaga oma eesmärgi. Järelikult – järgmisel aastal uuesti!

Veel artikleid samast teemast »