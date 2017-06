Noored

Liidriakadeemia viib noored Ameerikasse

Laupäev, 17. juuni 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ivika Laanet-Nuut Laupäev, 17. juuni 2017. Kaupo Humal. FOTO: Tambet Allik Kaupo Humal ja Ott Kärner on kaks saare noormeest, kes 1051 soovija hulgast Baltimaadest valiti välja osalema noorteprogrammis, mis viib nad studeerima Ameerikasse Maine’i osariiki Portlandi. Kokku osaleb eestlasi selles projektis vaid kaheksa.



„Konkurents oli väga tugev,“ ütles Saaremaa ühisgümnaasiumi 11.c klassi õpilane Kaupo Humal. 1051 sooviavaldusest valiti välja kolmkümmend ning eestlaste omi oli nende seas kaheksa.



Ettevõtlus- ja juhtimisalane programm, mille raames grupp Baltimaade noori Ameerikasse sõidab, kannab nime Leadership Academy ehk Liidriakadeemia.

Kuna Kaupol ei ole veel aimu, mida ta tegelikult teha tahaks, siis loodab ta saada sellest programmist inspiratsiooni. „Ettevõtlus mingil moel on üks üsna võimalikest variantidest,“ lausus noormees, kelle sõnul on lisaks muidugi hindamatu väärtusega sellest programmist saadavad kogemused, uued oskused ja tutvused.



Kaupo sai sellest programmist teada inglise keele õpetajalt Anni Välilt. „Kuigi avalduste vastuvõtt algas jaanuaris, püsis see mul kogu aeg meeles,“ märkis ta ning lisas, et kandideerimine oli kaugel lihtsast: kõigepealt oli vaja sisestada kõikvõimalikku infot enda kohta, seejärel vastata mahukatele esseeküsimustele.

Viimastele küsimustele vastamine käis Kaupol enda sõnutsi üle kivide ja kändude, sest kui ta oli valmis saanud kokku umbes 1600-sõnalise kirjatüki, millega ise väga rahul oli, saabus teade, et tehnilise vea tõttu oli ta saanud valed küsimused ja kogu senine töö oli asjata.



„See võttis motivatsiooni ikka väga maha ja jätsin asja veidikeseks kõrvale, kuid loobuda ka ei kavatsenud,“ möönis ta. Uued ja tunduvalt keerulisemad vastused saatis ta ära alles viimase päeva hilisõhtul. Lisaks oli vaja veel vanema nõusolekut, õpetaja soovitust ja põhjalikku ülevaadet hinnetest.



Kõik vajalik saadetud, jäi ta ootama edasipääsu järgmisesse vooru. See seisnes Tallinnasse sõidus, et anda ingliskeelne intervjuu. „Arvasin, et see ei läinud mul eriti hästi, sest hiljem tuli mõttesse nii palju asju, millest oleks võinud rääkida või mida paremini öelda. Kui aga lõpuks saabus kauaoodatud teade, et olen vastu võetud, tegi see ikka tuju väga rõõmsaks küll,“ kirjeldas Kaupo, kelle sõnul polnud aga lugu sellega lõppenud. Järgnes veel tohutul hulgal küsimusi ja asjaajamist. Lisaks tuleb läbida mahukas ettevalmistav online-kursus.



Orissaare gümnaasiumi noormees Ott Kärner tõdes, et ka tema jaoks on tegemist erakordse võimalusega. „Kuna koolitus toimub Ameerikas ja sisaldab palju ameerikalikku arusaamist, siis pole see kuidagi võrreldav Euroopa analoogidega,“ tähendas Ott, lisades, et seega peab ta seda võimalust asendamatuks ning tulevikule mõeldes vägagi vajalikuks.



Programmi kandideerimise esimene voor koosnes küsimustele lühiesseedega vastamisest, mis talle tundusid üsnagi lihtsad. Paar nädalat pärast vastamist jõudis temani e-kiri, milles oli kirjas, et ta on oodatud intervjuule Baltimaade programmijuhtidega ning Ameerika-poolse esindajaga.



„Intervjuu ise läks minu enda arvates nii ruttu, et pärast mõtlesin ja kirusin end selle pärast, mis ma ütlemata olin jätnud ja mida oleksin võinud kuidagi paremini öelda,“ muigas Ott, viidates, et siiski õnnestus. Tema postkasti jõudis järjekordne e-kiri, mis seekord õnnitles edasipääsemise üle.



„Tol hetkel oli rõõm piiritu ning oma rõõmu oli raske varjata. Eks mitu päeva pärast seda oli uhke tunne sees. See tunne on siiani mus olemas, pole kusagile veel jõudnud kaduda. Ehk siis minu jaoks oli programmi sõela läbimine suhteliselt kerge ning soovitan soojalt järgmisel aastal kõigil vähegi ettevõtlikumatel 11. klassi õpilastel kindlasti kandideerida,“ soovitas Ott julgelt ka teisi noori osalema.



Suurema osa programmist maksab kinni asutus nimega Baltic-American Freedom Foundation, kelle eesmärk on tugevdada USA ja Balti riikide vahelisi sidemeid. Noorte endi tasuda jäävad sõit Riiga, kus toimus üritust tutvustav eelorientatsioon, Tallinna lennujaama saamine, isiklikud kulutused kohapeal ja veel paar pisiasja.



Esimesed kolm nädalat on pühendatud erinevatele tegevustele seoses ettevõtluse ja juhtimisega, neljandal nädalal toimub reis Washington D. C-sse ja New Yorki. Äralend on 9. juulil ja tagasi jõutakse 4. augustil. „Konkurents oli väga tugev,“ ütles Saaremaa ühisgümnaasiumi 11.c klassi õpilane Kaupo Humal. 1051 sooviavaldusest valiti välja kolmkümmend ning eestlaste omi oli nende seas kaheksa.Ettevõtlus- ja juhtimisalane programm, mille raames grupp Baltimaade noori Ameerikasse sõidab, kannab nime Leadership Academy ehk Liidriakadeemia.Kuna Kaupol ei ole veel aimu, mida ta tegelikult teha tahaks, siis loodab ta saada sellest programmist inspiratsiooni. „Ettevõtlus mingil moel on üks üsna võimalikest variantidest,“ lausus noormees, kelle sõnul on lisaks muidugi hindamatu väärtusega sellest programmist saadavad kogemused, uued oskused ja tutvused.Kaupo sai sellest programmist teada inglise keele õpetajalt Anni Välilt. „Kuigi avalduste vastuvõtt algas jaanuaris, püsis see mul kogu aeg meeles,“ märkis ta ning lisas, et kandideerimine oli kaugel lihtsast: kõigepealt oli vaja sisestada kõikvõimalikku infot enda kohta, seejärel vastata mahukatele esseeküsimustele.Viimastele küsimustele vastamine käis Kaupol enda sõnutsi üle kivide ja kändude, sest kui ta oli valmis saanud kokku umbes 1600-sõnalise kirjatüki, millega ise väga rahul oli, saabus teade, et tehnilise vea tõttu oli ta saanud valed küsimused ja kogu senine töö oli asjata.„See võttis motivatsiooni ikka väga maha ja jätsin asja veidikeseks kõrvale, kuid loobuda ka ei kavatsenud,“ möönis ta. Uued ja tunduvalt keerulisemad vastused saatis ta ära alles viimase päeva hilisõhtul. Lisaks oli vaja veel vanema nõusolekut, õpetaja soovitust ja põhjalikku ülevaadet hinnetest.Kõik vajalik saadetud, jäi ta ootama edasipääsu järgmisesse vooru. See seisnes Tallinnasse sõidus, et anda ingliskeelne intervjuu. „Arvasin, et see ei läinud mul eriti hästi, sest hiljem tuli mõttesse nii palju asju, millest oleks võinud rääkida või mida paremini öelda. Kui aga lõpuks saabus kauaoodatud teade, et olen vastu võetud, tegi see ikka tuju väga rõõmsaks küll,“ kirjeldas Kaupo, kelle sõnul polnud aga lugu sellega lõppenud. Järgnes veel tohutul hulgal küsimusi ja asjaajamist. Lisaks tuleb läbida mahukas ettevalmistav online-kursus.Orissaare gümnaasiumi noormees Ott Kärner tõdes, et ka tema jaoks on tegemist erakordse võimalusega. „Kuna koolitus toimub Ameerikas ja sisaldab palju ameerikalikku arusaamist, siis pole see kuidagi võrreldav Euroopa analoogidega,“ tähendas Ott, lisades, et seega peab ta seda võimalust asendamatuks ning tulevikule mõeldes vägagi vajalikuks.Programmi kandideerimise esimene voor koosnes küsimustele lühiesseedega vastamisest, mis talle tundusid üsnagi lihtsad. Paar nädalat pärast vastamist jõudis temani e-kiri, milles oli kirjas, et ta on oodatud intervjuule Baltimaade programmijuhtidega ning Ameerika-poolse esindajaga.„Intervjuu ise läks minu enda arvates nii ruttu, et pärast mõtlesin ja kirusin end selle pärast, mis ma ütlemata olin jätnud ja mida oleksin võinud kuidagi paremini öelda,“ muigas Ott, viidates, et siiski õnnestus. Tema postkasti jõudis järjekordne e-kiri, mis seekord õnnitles edasipääsemise üle.„Tol hetkel oli rõõm piiritu ning oma rõõmu oli raske varjata. Eks mitu päeva pärast seda oli uhke tunne sees. See tunne on siiani mus olemas, pole kusagile veel jõudnud kaduda. Ehk siis minu jaoks oli programmi sõela läbimine suhteliselt kerge ning soovitan soojalt järgmisel aastal kõigil vähegi ettevõtlikumatel 11. klassi õpilastel kindlasti kandideerida,“ soovitas Ott julgelt ka teisi noori osalema.Suurema osa programmist maksab kinni asutus nimega Baltic-American Freedom Foundation, kelle eesmärk on tugevdada USA ja Balti riikide vahelisi sidemeid. Noorte endi tasuda jäävad sõit Riiga, kus toimus üritust tutvustav eelorientatsioon, Tallinna lennujaama saamine, isiklikud kulutused kohapeal ja veel paar pisiasja.Esimesed kolm nädalat on pühendatud erinevatele tegevustele seoses ettevõtluse ja juhtimisega, neljandal nädalal toimub reis Washington D. C-sse ja New Yorki. Äralend on 9. juulil ja tagasi jõutakse 4. augustil.

Veel artikleid samast teemast »