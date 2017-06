Noored

Robootikahuvilistele tutvustati uut eriala

Laupäev, 03. juuni 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Pamela Talzi Laupäev, 03. juuni 2017. Mattis Käst (istub vasakul), Arne Ingalt ja Karl Poopuu tegutsevad ühiselt selle nimel, et robot reageeriks õigete käskluste peale. Maarjo Mass juhendab ning üle õla jälgib toimuvat Rim Puks. FOTO: Meriliis Metsamäe Kuressaare gümnaasiumis (KG) käisid TTÜ mehhatroonika tudengid huvilistele tutvustamas sügisel avatavat uut eriala. Ühes sellega anti võimalus ka natuke kätt harjutada.



Töötoas loodi Arduino robootikakomplekti baasil iseliikuv robot ning TTÜ mehhatroonika tudengid ja TTÜ robootikaklubi esindajad Rim Puks ja Maarjo Mass jagasid praktilisi nippe. Ühtlasi tutvustati TTÜ uut õppekava “Tootearendus ja robootika”.



KG 12.a klassis õppiv Arne Ingalt on robootikaklubis käinud juba kaks aastat ning tunnistas, et töötuba oli väga lihtne. “Hetkel on robootika see, mis mind tõmbab tugevalt enda poole. Ei ole otseselt mõelnud, kuhu edasi õppima lähen, aga see on kindlasti üks valikutest,” tunnistas ta.



Tema klassivend Henri tuli aga sõprade õhutusel uurima, mis töötoas näha saab. Noormehel on plaanis minna TTÜ IT-süsteemide arendust õppima, kuid robootika on tema meelest tore ajaveetmisvõimalus.



“Programm, millega siin koodi kirjutasime, on suht sarnane sellele, mida ise olen varem kasutanud,” sõnas Henri, kes ise tegeleb aplikatsiooni loomisega, mis hõlbustaks Saaremaa ürituste ja toitlustuskohtade leidmist.



KG vilistlane Mattis Käst õpib Tallinna tehnikakõrgkoolis elektriinseneriks. Teda kutsuti kodulinna kaasa ja Mattis leidis, et see on hea mõte endist kooli kaema tulla. “Väga tore oli programmeerimisega seotut üle korrata ja robotit näppida,” ütles ta.



Õppealajuhataja Maidu Varikul oli hea meel, et endine robootikavõistlustel kooli esindanu on külla tulnud. “Hea on näha, et minnakse sarnaseid teemasid edasi õppima ja järelkasv on olemas,” ütles ta uhkusega hääles.



Siiski tunnistas Varik, et kahjuks langes töötuba abiturientide jaoks kiirele ajale, aga vähemalt suuremad fanaatikud olid kohal.



Uus eriala tekkis varasemate erialade ümberkorraldamise teel. “Uus õppekava pole enam nii tugevalt teoreetilise osakaaluga. Pärast teist aastat on noortel tegelikult piisavalt teadmisi, et juba tööle asuda,” selgitas Rim, lisades, et selle ala lõpetajate järele on suur vajadus.



Pamela Talzi Töötoas loodi Arduino robootikakomplekti baasil iseliikuv robot ning TTÜ mehhatroonika tudengid ja TTÜ robootikaklubi esindajad Rim Puks ja Maarjo Mass jagasid praktilisi nippe. Ühtlasi tutvustati TTÜ uut õppekava “Tootearendus ja robootika”.KG 12.a klassis õppiv Arne Ingalt on robootikaklubis käinud juba kaks aastat ning tunnistas, et töötuba oli väga lihtne. “Hetkel on robootika see, mis mind tõmbab tugevalt enda poole. Ei ole otseselt mõelnud, kuhu edasi õppima lähen, aga see on kindlasti üks valikutest,” tunnistas ta.Tema klassivend Henri tuli aga sõprade õhutusel uurima, mis töötoas näha saab. Noormehel on plaanis minna TTÜ IT-süsteemide arendust õppima, kuid robootika on tema meelest tore ajaveetmisvõimalus.“Programm, millega siin koodi kirjutasime, on suht sarnane sellele, mida ise olen varem kasutanud,” sõnas Henri, kes ise tegeleb aplikatsiooni loomisega, mis hõlbustaks Saaremaa ürituste ja toitlustuskohtade leidmist.KG vilistlane Mattis Käst õpib Tallinna tehnikakõrgkoolis elektriinseneriks. Teda kutsuti kodulinna kaasa ja Mattis leidis, et see on hea mõte endist kooli kaema tulla. “Väga tore oli programmeerimisega seotut üle korrata ja robotit näppida,” ütles ta.Õppealajuhataja Maidu Varikul oli hea meel, et endine robootikavõistlustel kooli esindanu on külla tulnud. “Hea on näha, et minnakse sarnaseid teemasid edasi õppima ja järelkasv on olemas,” ütles ta uhkusega hääles.Siiski tunnistas Varik, et kahjuks langes töötuba abiturientide jaoks kiirele ajale, aga vähemalt suuremad fanaatikud olid kohal.Uus eriala tekkis varasemate erialade ümberkorraldamise teel. “Uus õppekava pole enam nii tugevalt teoreetilise osakaaluga. Pärast teist aastat on noortel tegelikult piisavalt teadmisi, et juba tööle asuda,” selgitas Rim, lisades, et selle ala lõpetajate järele on suur vajadus.Pamela Talzi

Veel artikleid samast teemast »