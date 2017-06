Noored

Õpilased kogusid Salmel viikingiaegseid oskusi

Laupäev, 03. juuni 2017.



Autor: Pamela Talzi Laupäev, 03. juuni 2017. Noored aitasid Salme viikingimajale vitstest aknakatteid punuda ja said näha, kuidas mätaskatust ehitatakse. FOTO: Tuuli Pärtel Kolmapäeval toimus Salme rannapargi viikingimaja juures õpilastele muinasehituse õppepäev, kus soovijad said ka oma kätt harjutada.



Kohal olid meistrid, kes tutvustasid muinasaja ehitusvõtteid, sepakunsti ja käsitööd. Nimelt sai jälgida, kuidas viikingimaja katusealusele mätaskatust paigaldati, proovida vitstest kilpaknakatteid punuda ja muinas-sepikojas rauda taguda. Lisaks õpetati püsttelgedel kudumist, kõlavöö valmistamist ja nõeltehnikas kudumist.



Karmo Kiilmann ütles, et kõigepealt peeti koos Hardi Lipandiga Salme põhikooli 5., 6. ja 8. klassi ning Kuressaare ametikooli õpilastele loengut. “Rääkisime, mis on viikingiaeg, millal see algas ja lõppes, miks Salme selle koha pealt oluline on ning miks tuleb viikingi-ajalugu ümber kirjutama hakata.”

Ta selgitas, et seni on viikingiaja tinglikuks alguseks peetud 793. aastat, kui Norrast tulnud sõdalased rüüstasid ja põletasid ühel Inglismaa kirderanniku saarel asunud Lidisfarne kloostri. “Salme lugu räägib aga seda, et see algas juba 50 aastat varem, kui siin Salme laevade matusega lahing aset leidis,” sõnas Kiilmann.



Lisaks selgitasid meistrid noortele, kuidas muistsel ajal rauda tehti. Veel seda, et raud kui strateegiline ressurss oli toonastel saarlastel omast käest võtta, see tegi neid sõltumatumaks, kui tänapäeval ollakse.



Ootamatu käsitööline



Nele Dammann näitas püsttelgedel sääresidemete kudumist ja lasi soovijatel ka proovida. “Tüdrukud vaatasid kaugemalt, aga meil oli siin üks väga asjalik väike noormees. Hea meelega jälgisin, kuidas ta koob – tal tuli see väga hästi välja,” seletas ta rahulolevalt, lisades, et lisaks oli poisile meeldinud kanga klassikaliselt mõõgaga kinni löömine.



Triin Varrak näitas, kuidas kõlavööd kududa. “See on algeline kangakudumine. Telgede asemel on väikesed puidust tahvlikesed, kus neli auku sees. Neid tahvleid keerates tekib muster,” selgitas ta.



Viikingimajale akende ette vitstest katete punumist näitas Siim Laev. “Kahjuks oli ilm kehv ja hakkas sadama. Eks teised viikingiaegsed tegevused on noortele põnevamad ka, sest punumas käis vaid kolm õpilast,” nentis ta

Muldkatuse puhul ei tohiks mättad olla õhemad kui 3 cm. Paksemaid kui 7 cm ei saa ka kasutada, sest siis läheb katus liialt raskeks. “Siiski sooviti, et hoopis sammalkatus tuleks.”



Salme valla kultuurijuht Maire Sillavee ütles, et ta pole otseselt lastega rääkinud, kuid oli näha, et vähemalt poistele oli sepatöö rohkelt huvi pakkunud. “Karmo mainis, et käsitööõpetaja Kaur Filippov oli öelnud, et päev oli väga vajalik. Üks asi on õpikust lugeda, kuidas kunagi kasutati käsilõõtsa, teine asi oma silmaga näha ja käega katsuda, kuidas see töötab.”



Kuigi rahva ajas enneaegselt laiali tihe vihm, oli algul kohal üle kolmekümne noore, kes Sillavee sõnul olid kõik väga kärmelt huvipunktide vahel laiali hargnenud.



