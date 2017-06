Noored

Malevasse on veel kohti

Laupäev, 03. juuni 2017.



Kuressaare noortemalevas saavad tänavu töökoha kuni 45 noort vanuses 13–18 eluaastat.



“Sooviavaldusi on praeguseks laekunud kaksteist,” ütles eile hommikul Meie Maale maleva korraldaja, noorsootöötaja Liisi Lõo, kelle sõnul on malevas tööandjateks eraettevõtjad ja Kuressaare linna allasutused. Töödeks on enamasti puhastus-, koristus- ja heakorratööd linnaruumis, allasutustes ja kalmistul, kuid ka abitööd poodides, toitlustus- ja majutusettevõtetes.



Lõo sõnul katsutakse järgmise nädala jooksul töökohad ära jagada, kes kuhu läheb. “Ka noorte vanuselises mõttes on tööandjatel teatud eelistused,” märkis ta, lisades, et eelkõige pannakse asi paika tööandjate soovide järgi.



Küsimusele, kui keeruline on erinevaid tööandjaid kaasata, vastas Lõo, et neil asutustel, kelle juhid on ise malevaga kokku puutunud, on suhtumine positiivne ning nad oskavad väärtustada ka noorte esimest töökogemust. Malevasse on eelistatud linnanoored, kuid kui kohti üle jääb, saavad koha ka teised. “Viimase kahe aasta jooksul on kõik koha saanud ja ukse taha ei ole keegi jäänud,” kinnitas ta.



CV ja motivatsioonikiri tuleb esitada 5. juuniks e-mailile noortemalev@gmail.com või viia noortekeskusesse Noortejaam aadressil Pihtla tee 3. Maleva paremaks planeerimiseks ja töökohtade jaotuseks palutakse täita ankeet, mille leiab http://www.kuressaare.ee/noortekeskus/malev/malevasse-registreerumine/

3.–14. juulini toimuvat malevat korraldab Kuressaare avatud noortekeskus Noorte-jaam.



