Noored

KATARINA PÄEVIK: Lõimumine ja ühistransport: aasta Tallinna ülikoolis

Laupäev, 03. juuni 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Aknad on pärani lahti ja soe suvevalgus tulvab täies lehes puulatvade vahelt sisse. Pakin kohvritesse kogu seda kraami, mis üheksa kuu jooksul mu ärklituppa kogunenud on ning tunnen, kuidas ühes kooliaastaga saab järjekordne elupeatükk läbi. Mida see aeg mulle andis ja õpetas?



Kohtasin koolis esmakordselt noori inimesi, kes on üle kahekümne aasta Eestis elanud, kuid ei räägi ega mõista riigikeelt veel kuigi hästi. Päris septembri alguses istusin lõunapausi ajal võõra neiuga ühte lauda ning pärast viisakuste vahetamist selgus, et tüdruk kartis kohutavalt peatselt algavat loengut, millel nimeks “Suured küsimused”.



“Ma kardan, et ma ei saa aru, mida nad seal räägivad,” seletas tüdruk vigases eesti keeles. Ta oli Tallinnas elanud sünnist saati, lõpetanud siin põhikooli ja gümnaasiumi. Kummastav, et inimesel lastakse 12 klassi ära lõpetada ilma suurema eesti keele oskuseta ning ülikooli minnes pole tal muud varianti, kui tegeleda eksistentsiaalsete küsimustega keeles, milles suudab vaevu suhtlustasandil vestelda.



Teineteist täiendavad maailmad



Saada vaid keelebarjääri pärast kehvemaid hindeid ja kasinamaid teadmisi, ehkki tegelikult oleks potentsiaali hoopis rohkemaks. Samas tundus selline “riik riigis” fenomen minu jaoks põnev: kuidas kaks täiesti erinevat maailma kõrvuti eksisteerivad ning teineteist täiendavad.



Õppisin, kui vähe tagasisidet antakse ülikoolis ning kuidas enda kriitik peab nüüdsest olema ise. Õigekirjavigu ei paranda keegi, tehnilistele apsudele tähelepanu ei pöörata ja saadud hinde taga peituv tuleb lihtsalt ära mõistatada. Vahepeal plaanisin kõik kus seda ja teist jätta ja jälle reisima minna, kuid sõbra hääl ja olemasolu hoidsid mind tagasi.



See oligi kogu kooliaasta peale kõige imelisem: leida kaasteeline, kellega teineteist toetada ja edasi utsitada. Mida aasta edasi, seda haruldasem on leida keegi, kellega tahan päriselt aega veeta ka väljaspool klassiruumi ja vestelda rohkemast kui õppetööst.



Sõiduplaan tallinlaste peas



Õppisin nii koolis kui ka linnas umbes “nelja miinuse” peale orienteeruma. Olen pealinna inimeste puhul alati imestanud, kuidas nad nii täpselt teavad, kuhu mingi number buss läheb – kas neil on selle jaoks peas Exceli tabel? – aga hakkan nüüd ka ise sotti saama.



Kolmekümne kuuega saab Nõmmelt kesklinna ja neljakümne viiega Ülemistele, viiekümne kahe juht kihutab alati niimoodi, et inimesed üksteisele otsa kukuvad, ja kakskümmend kolm sõidab nii aeglaselt, et ka kannatlikumad vanahärrad lähevad juhi käest küsima, et ehk ei oleks võimalik seda gaasipedaali ikka natuke allapoole suruda.



Nüüdseks on viimased eksamid sooritatud ning kursusekaaslased pagenud tagasi Võrru, Rakverre ja Avinurmele. Hinges kumiseb rahu nõnda tasaselt ja tüünelt, justkui mängiks kusagil karjamaade taga naaberküla kirikukell. Algab suvevaheaeg. Autor: Ann Katarina Meri Laupäev, 03. juuni 2017.Kohtasin koolis esmakordselt noori inimesi, kes on üle kahekümne aasta Eestis elanud, kuid ei räägi ega mõista riigikeelt veel kuigi hästi. Päris septembri alguses istusin lõunapausi ajal võõra neiuga ühte lauda ning pärast viisakuste vahetamist selgus, et tüdruk kartis kohutavalt peatselt algavat loengut, millel nimeks “Suured küsimused”.“Ma kardan, et ma ei saa aru, mida nad seal räägivad,” seletas tüdruk vigases eesti keeles. Ta oli Tallinnas elanud sünnist saati, lõpetanud siin põhikooli ja gümnaasiumi. Kummastav, et inimesel lastakse 12 klassi ära lõpetada ilma suurema eesti keele oskuseta ning ülikooli minnes pole tal muud varianti, kui tegeleda eksistentsiaalsete küsimustega keeles, milles suudab vaevu suhtlustasandil vestelda.Saada vaid keelebarjääri pärast kehvemaid hindeid ja kasinamaid teadmisi, ehkki tegelikult oleks potentsiaali hoopis rohkemaks. Samas tundus selline “riik riigis” fenomen minu jaoks põnev: kuidas kaks täiesti erinevat maailma kõrvuti eksisteerivad ning teineteist täiendavad.Õppisin, kui vähe tagasisidet antakse ülikoolis ning kuidas enda kriitik peab nüüdsest olema ise. Õigekirjavigu ei paranda keegi, tehnilistele apsudele tähelepanu ei pöörata ja saadud hinde taga peituv tuleb lihtsalt ära mõistatada. Vahepeal plaanisin kõik kus seda ja teist jätta ja jälle reisima minna, kuid sõbra hääl ja olemasolu hoidsid mind tagasi.See oligi kogu kooliaasta peale kõige imelisem: leida kaasteeline, kellega teineteist toetada ja edasi utsitada. Mida aasta edasi, seda haruldasem on leida keegi, kellega tahan päriselt aega veeta ka väljaspool klassiruumi ja vestelda rohkemast kui õppetööst.Õppisin nii koolis kui ka linnas umbes “nelja miinuse” peale orienteeruma. Olen pealinna inimeste puhul alati imestanud, kuidas nad nii täpselt teavad, kuhu mingi number buss läheb – kas neil on selle jaoks peas Exceli tabel? – aga hakkan nüüd ka ise sotti saama.Kolmekümne kuuega saab Nõmmelt kesklinna ja neljakümne viiega Ülemistele, viiekümne kahe juht kihutab alati niimoodi, et inimesed üksteisele otsa kukuvad, ja kakskümmend kolm sõidab nii aeglaselt, et ka kannatlikumad vanahärrad lähevad juhi käest küsima, et ehk ei oleks võimalik seda gaasipedaali ikka natuke allapoole suruda.Nüüdseks on viimased eksamid sooritatud ning kursusekaaslased pagenud tagasi Võrru, Rakverre ja Avinurmele. Hinges kumiseb rahu nõnda tasaselt ja tüünelt, justkui mängiks kusagil karjamaade taga naaberküla kirikukell. Algab suvevaheaeg.

Veel artikleid samast teemast »