KATARINA PÄEVIK: Tantsides elule lähemale

Laupäev, 13. mai 2017.



„Kunagi kartsid inimesed kõike, mis neid ümbritses: loomi, taevast, tuult, pimedust, tähti, loodusjõude. See pani nad kokku hoidma. Nüüd kardavad nad ainult üksteist ja mitte midagi muud,“ kirjutas Gregory David Roberts raamatus „Shantaram“.



Tõsi, ühiskond on läbi teinud suure eraldumisprotsessi. Oma tarbeks ehitatakse aina suuremaid maju, kõrgemaid aedu, silmsidet poemüüjaga saab vältida iseteeninduskassas või kaupa koju tellides.



Füüsiline lähedus ei olegi tabu



Ometi eksisteerib samal ajal paralleelmaailm, mis töötab aktiivselt eraldatuse vastu. Kunst ja igasugune looming toimib just nimelt rahva ühendamise põhimõttel ning teavitab inimest tihti meelest minevast tõsiasjast, et ta ei ole üksi, et keegi kusagil on kunagi täpselt samamoodi tundnud. Ja hakkabki kergem.



Eriti tuleb mõte taasühendamisest välja tantsukunstis. Käisin hiljuti koreograafiat õppiva sõbranna loodud tantsuetendust vaatamas ning pidin tõdema, et selles maailmas ei eksisteeri teineteise kehade kartmist ja füüsiline lähedus ei olegi tabu. Tantsus näivad kõik need piirangud hoopiski kaduvat ja sellega astutakse samm lähemale inimeseks olemisele – kuidas ligimene ei olegi järsku enam eraldiseisev keha, kellest on targem eemale hoida, vaid kõik sulab ühte ning tekib loomulik harmoonia.



Milleks meile kehatehnika?



Kui sügisel ajakirjandust õppima läksin, olid kõigile loomeosakonna tudengitele ette nähtud kehatehnika tunnid. Klasse juhendasid nõtked ja hoitud selgadega koreograafiaõpetajad, kes näisid suursugused ja tekitasid meis aupaklikkust.



Kogunesime igal esmaspäevahommikul kell kaheksa kooli vanades, nõukahõngulistes spordisaalides ning tegime stressi leevendamiseks kergemaid harjutusi: päikesetervitust, algelisi balletisamme, selili lamangus võimlemist. Tol hetkel küsisime endalt ja üksteiselt tihti, et kuidas see tund küll meie erialaga haakub ja miks me seda tegema peame. Nagu noored ikka.



Tasapisi koorus aga välja nende hommikute tähtsaim põhimõte. Suurim rõhk oli pandud just üksteise puudutamisele: näiteks pidime seisma ringis ja masseerima eesolija kõrvalesti, pühkima nähtamatust tolmust puhtaks tema selja. Lamama üksteise peal. Tõstma kõrvalseisja käsi õhku ja hoidma neid paigal.



