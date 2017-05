Noored

Saksa õpilased külastasid Saaremaad

Laupäev, 13. mai 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Pamela Talzi Laupäev, 13. mai 2017. SÜG-i noortele tulid külla (seisavad vasakult) Tim, Stephan, Cecilia, Stefanie ja Maria, (istuvad vasakult) Janik, Antonia ja Juliana. FOTO: Valmar Voolaid 5.–11. maini viibisid oma sõpruskoolis Saaremaa ühisgümnaasiumis (SÜG) seitse Saksamaa Friedrich Magnus Schwerdi (FMS) nimelise gümnaasiumi õpilast koos õpetajaga.



SÜG-i inglise keele õpetaja Liina Truu selgitas, et tegemist on sõpruskoolidevahelise projektiga, kus siinsed kümnendikud ja sealsed 16–17-aastased noored käivad üksteisel külas. „Eesmärk on säilitada suhteid Saksa kooliga ning et õpilased saaksid inglise keelt praktiseerida, silmaringi avardada ning suurendada tolerantsi erinevate riikide ja rahvuste suhtes,“ nentis ta.



Projekt kasvas välja rahvusvahelisest noorteprojektist „Believe it or not“. Nüüd on üksteisel külas käidud juba kolmandat kevadet. „Meie käisime märtsivaheajal seal ja nemad tulid nüüd siia,“ sõnas Truu, lisades, et projektiga on igal aastal korraga seotud seitse õpilast ja üks õpetaja.



4. mail saabusid sakslased Eestisse, tutvusid giidi saatel Tallinna vanalinnaga ning reedel tulid Saaremaale. Õhtul toimus eestlaste ja sakslaste vaheline tutvumispidu ning laupäev oli vastava vahetuspere sisustada.



Pühapäeval käidi projektis osalejatega ühiselt spaas ning pärast seda külastati Kuressaare linnust, kus saarlased andsid sellest ülevaate. Esmaspäeval käidi linnapea vastuvõtul, misjärel osalesid sakslased kümnendike korraldatud Kuressaare orienteerumismängus. Teisipäeval tähistati üheskoos Euroopa päeva ning käidi Saaremaa ringreisil.



Euroopa päeva tähistamisel pajatas SÜG-i direktor Viljar Aro oma reisist Strasbourgi, seejärel tutvustasid noored üksteisele oma riiki ning 10. klassi õpilane Katrin Kurvits viis läbi viktoriini.



Loodus köitis



Ringreisil tutvuti Roomassaare sadamaga, käidi Kuressaare kuursaali juures ja väisati Saaremaa golfiväljakut. „Siis läksime Kaarmale, Kaali, Karja, Leisi, Pangale, külastasime Mustjala poodi ja tulime tagasi linna,“ meenutas Truu. Bussireisi ajal rääkisid saarlased Tõllust ja Piretist, Tagaranna külast ja Saaremaa süvasadamast.



Kuna tuur oli õpetaja sõnul osa gümnaasiumi keeleklasside keelekümbluspraktikast, osalesid väljasõidul kõik 10.a ja 11.a õpilased koos õpetajatega – kokku 55 saarlast lisaks külalistele.



Kolmapäeval käisid sakslased Pöide pruulikojas, samal ajal tegid aga SÜG-i 10.a ja 10.b õpilased endast droonifoto. Kuna koolis toimus samal päeval väike laulupidu, jälgiti seda ning õhtul vaadati üheskoos filmi „Nimed marmortahvlil“.



Külalised ütlesid justkui ühest suust, et Saaremaa ja siinne loodus meeldis neile väga. Saksa gümnaasiumi prantsuse ja ladina keele õpetaja Juliana tõdes, et kuna elati siinsete õpilaste ja õpetaja kodudes, oli osalejatel seetõttu väga hea võimalus tutvuda siinse pereeluga.



Tänavuses projektis osalenud noored on kõik 11. klassi õpilased. Cecilia nentis, et Eesti toit ei erine väga Saksa toidust ning eesti keele kõla pidas ta väga armsaks. „Muidugi oleneb natuke ka inimesest, mõne puhul kostab see nagu hiina keel,“ lisas ta lõbusalt.



Stefanie’d köitis aga enim rand ja loss. Sephanile meeldis väga loodus ja et siin on justkui rohkem ruumi ja vabadust. Suurimaks erinevuseks pidas noormees seda, et linnad on Eestis palju väiksemad.



Väga erinevad paigad



Antonia aga tunnistas, et ta ei teadnud enne Eestisse tulekut Eestist midagi. Vahetusõpilaselt sai neiu teada, mida siin tasub kanda ja kuidas käituda. „Saksa koolides võime kanda mida iganes – kas või pidžaamas ringi käia, aga siin peab koolis korralikult riietuma ja vastavalt käituma,“ selgitas ta.



Janik tõdes, et ringreisil oli huvitav Kaali kraatrit näha. Oma vahetusõpilase perega käis ta laupäeval Pärnus. „Lisaks toimus seal parajasti mootorrattafestival, mis mulle väga meeldis,“ sõnas ta.



Timile meeldis samuti, et Saaremaal on väga palju ruumi ja ta imestas, kuidas talud asetsevad nii hajali. „Saksamaal on nii, et jõuad vaevalt ühest külast välja ja käid võibolla kilomeetri, kui oled juba järgmises külas.“



Marial oli hea meel, et siinsed inimesed on väga sõbralikud ja toredad. Samuti tõi ta välja, kuidas Tallinn ja Saaremaa on nii erinevad. Ta oli väga üllatunud, kui väike Kuressaare ikkagi on. SÜG-i inglise keele õpetaja Liina Truu selgitas, et tegemist on sõpruskoolidevahelise projektiga, kus siinsed kümnendikud ja sealsed 16–17-aastased noored käivad üksteisel külas. „Eesmärk on säilitada suhteid Saksa kooliga ning et õpilased saaksid inglise keelt praktiseerida, silmaringi avardada ning suurendada tolerantsi erinevate riikide ja rahvuste suhtes,“ nentis ta.Projekt kasvas välja rahvusvahelisest noorteprojektist „Believe it or not“. Nüüd on üksteisel külas käidud juba kolmandat kevadet. „Meie käisime märtsivaheajal seal ja nemad tulid nüüd siia,“ sõnas Truu, lisades, et projektiga on igal aastal korraga seotud seitse õpilast ja üks õpetaja.4. mail saabusid sakslased Eestisse, tutvusid giidi saatel Tallinna vanalinnaga ning reedel tulid Saaremaale. Õhtul toimus eestlaste ja sakslaste vaheline tutvumispidu ning laupäev oli vastava vahetuspere sisustada.Pühapäeval käidi projektis osalejatega ühiselt spaas ning pärast seda külastati Kuressaare linnust, kus saarlased andsid sellest ülevaate. Esmaspäeval käidi linnapea vastuvõtul, misjärel osalesid sakslased kümnendike korraldatud Kuressaare orienteerumismängus. Teisipäeval tähistati üheskoos Euroopa päeva ning käidi Saaremaa ringreisil.Euroopa päeva tähistamisel pajatas SÜG-i direktor Viljar Aro oma reisist Strasbourgi, seejärel tutvustasid noored üksteisele oma riiki ning 10. klassi õpilane Katrin Kurvits viis läbi viktoriini.Ringreisil tutvuti Roomassaare sadamaga, käidi Kuressaare kuursaali juures ja väisati Saaremaa golfiväljakut. „Siis läksime Kaarmale, Kaali, Karja, Leisi, Pangale, külastasime Mustjala poodi ja tulime tagasi linna,“ meenutas Truu. Bussireisi ajal rääkisid saarlased Tõllust ja Piretist, Tagaranna külast ja Saaremaa süvasadamast.Kuna tuur oli õpetaja sõnul osa gümnaasiumi keeleklasside keelekümbluspraktikast, osalesid väljasõidul kõik 10.a ja 11.a õpilased koos õpetajatega – kokku 55 saarlast lisaks külalistele.Kolmapäeval käisid sakslased Pöide pruulikojas, samal ajal tegid aga SÜG-i 10.a ja 10.b õpilased endast droonifoto. Kuna koolis toimus samal päeval väike laulupidu, jälgiti seda ning õhtul vaadati üheskoos filmi „Nimed marmortahvlil“.Külalised ütlesid justkui ühest suust, et Saaremaa ja siinne loodus meeldis neile väga. Saksa gümnaasiumi prantsuse ja ladina keele õpetaja Juliana tõdes, et kuna elati siinsete õpilaste ja õpetaja kodudes, oli osalejatel seetõttu väga hea võimalus tutvuda siinse pereeluga.Tänavuses projektis osalenud noored on kõik 11. klassi õpilased. Cecilia nentis, et Eesti toit ei erine väga Saksa toidust ning eesti keele kõla pidas ta väga armsaks. „Muidugi oleneb natuke ka inimesest, mõne puhul kostab see nagu hiina keel,“ lisas ta lõbusalt.Stefanie’d köitis aga enim rand ja loss. Sephanile meeldis väga loodus ja et siin on justkui rohkem ruumi ja vabadust. Suurimaks erinevuseks pidas noormees seda, et linnad on Eestis palju väiksemad.Antonia aga tunnistas, et ta ei teadnud enne Eestisse tulekut Eestist midagi. Vahetusõpilaselt sai neiu teada, mida siin tasub kanda ja kuidas käituda. „Saksa koolides võime kanda mida iganes – kas või pidžaamas ringi käia, aga siin peab koolis korralikult riietuma ja vastavalt käituma,“ selgitas ta.Janik tõdes, et ringreisil oli huvitav Kaali kraatrit näha. Oma vahetusõpilase perega käis ta laupäeval Pärnus. „Lisaks toimus seal parajasti mootorrattafestival, mis mulle väga meeldis,“ sõnas ta.Timile meeldis samuti, et Saaremaal on väga palju ruumi ja ta imestas, kuidas talud asetsevad nii hajali. „Saksamaal on nii, et jõuad vaevalt ühest külast välja ja käid võibolla kilomeetri, kui oled juba järgmises külas.“Marial oli hea meel, et siinsed inimesed on väga sõbralikud ja toredad. Samuti tõi ta välja, kuidas Tallinn ja Saaremaa on nii erinevad. Ta oli väga üllatunud, kui väike Kuressaare ikkagi on.

Veel artikleid samast teemast »