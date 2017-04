Noored

Saara Väli avas Orissaares näituse

Laupäev, 29. aprill 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ivika Laanet-Nuut Laupäev, 29. aprill 2017. Orissaare gümnaasiumi 8. klassi neiu Saara Väli (pildil) avas kooli sammassaalis isikunäituse. Näitusel on üles seatud 23 pilti, mille hulgas on nii pliiatsijoonistusi kui ka õlimaale. Näitus valmis põhikooli loovtöö raames



.“Mulle meeldib maalida kõige rohkem inimesi, tabada nende karakterit ja maalida juurde osake minust endast – see tähendab lasta pildil endast läbi liikuda ja lubada oma käel tuua looming esile,” rääkis andekas neiu, lisades, et sageli imestab ta isegi, kuidas pildid sünnivad. Samuti meeldib talle joonistada loodust. Varem ta polnudki loodust maalinud, kuid selleks näituseks valmistudes oli tal väga huvitav seda maailma avastada.



Saara huvi kunsti vastu sai alguse väga varases eas. “Mäletan, et mul pidi alati olema märkmik ja pliiatsid padja all, et enne magama jäämist midagi joonistada,” meenutas ta, viidates, et selliseid päevi, mil ta midagi ei joonistanud, oli üsna harva. Väiksena proovis ta ka raamatuid kirjutada – tegi uhked kaanepildid ja pealkirjad valmis, aga jutud jäid alati millegi pärast pooleli.



Ideid ammutab Saara elust enda ümber – inimestest ja loodusest.

“Kui sünnib pilt minu sees, siis tahan seda ka paberile panna,” mõtiskles Saara, kelle sõnul saab kindlasti tema tulevik olema seotud kunstiga. Sel aastal lõpetab ta Orissaare muusikakooli, seetõttu jääb tal rohkem aega kunstiga tegelemiseks. Näitus on üleval 5. maini. .“Mulle meeldib maalida kõige rohkem inimesi, tabada nende karakterit ja maalida juurde osake minust endast – see tähendab lasta pildil endast läbi liikuda ja lubada oma käel tuua looming esile,” rääkis andekas neiu, lisades, et sageli imestab ta isegi, kuidas pildid sünnivad. Samuti meeldib talle joonistada loodust. Varem ta polnudki loodust maalinud, kuid selleks näituseks valmistudes oli tal väga huvitav seda maailma avastada.Saara huvi kunsti vastu sai alguse väga varases eas. “Mäletan, et mul pidi alati olema märkmik ja pliiatsid padja all, et enne magama jäämist midagi joonistada,” meenutas ta, viidates, et selliseid päevi, mil ta midagi ei joonistanud, oli üsna harva. Väiksena proovis ta ka raamatuid kirjutada – tegi uhked kaanepildid ja pealkirjad valmis, aga jutud jäid alati millegi pärast pooleli.Ideid ammutab Saara elust enda ümber – inimestest ja loodusest.“Kui sünnib pilt minu sees, siis tahan seda ka paberile panna,” mõtiskles Saara, kelle sõnul saab kindlasti tema tulevik olema seotud kunstiga. Sel aastal lõpetab ta Orissaare muusikakooli, seetõttu jääb tal rohkem aega kunstiga tegelemiseks. Näitus on üleval 5. maini.

Veel artikleid samast teemast »