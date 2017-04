Noored

Astes tähistatakse volbriööd

Laupäev, 29. aprill 2017.



Esmaspäeva, 1. mai õhtul peetakse Aste noortekeskuse hoovis volbriööd.



“Soovitatav on tulla kõigil noortel nõiariietes,” ütles üks korraldajaid, Lääne-Saare valla Aste noortekeskuse noorsootöötaja Merle Simmer, kelle sõnul on üritusele oodatud kõik noored alates 7. eluaastast. Kärla ja Lümanda noortele on kohalejõudmiseks organiseeritud bussitransport. “Muidugi võivad tulla ka noored väljastpoolt meie valda,” tähendas ta.



Volbriõhtul tehakse igasuguseid õuemänge ja võistlusi, kohapeal grillitakse ning tehakse lõket. Loodetavasti on ka ilm ilus, lisas Simmer. Volbriöö kestab 1. mail kl 18–22. Infot bussi-transpordi kohta saab küsida telefonil 5301 2355.



Volbriööd peetakse Astes ühiselt juba teist korda. Ülemöödunud aastal saadi kokku esmakordselt, kohale tuli üle poolesaja noore ning kõik jäid õhtuga väga rahule. “Nii et see on õhtu kõigile noortele,” kutsus Simmer osalema.



