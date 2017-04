Noored

KATARINA PÄEVIK: Süsteemivälistest inimestest

Laupäev, 29. aprill 2017.



Hiljuti nägin Tallinna tänavail kõndides pilti, mis mu silmadele juba ammu avanenud polnud: rätikul istuvat ja haleda häälega kerjavat mustlannat. See tõi minuni mälestused Stockholmis elatud aegadest, mil kerjuseid võis kohata pea igal tänavanurgal ja kõikide suuremate kaubanduskeskuste ees.



Kord juhtus seal nii, et istusin varahommikul väikese raamatukogu kõrval ja ootasin selle avamist.



Oli niisugune piimjashall kevadhommik, kus päike veel paksust pilvekihist läbi ei tungi, aga sellest hoolimata on õues juba soe ja mõnus.



Tööle kiirustajate mantlihõlmad olid julgelt avali; õrn kevadtuul puhus sõõrmeisse valgete nartsisside lõhna ja täitis kondid ärevakstegeva suveootusega.

Muidu tavatses raamatu-kogu ees istuda ka üks kerjav mustlanna, aga tol hetkel olid ainult ta hilbud ja padjad maas, naist ennast mitte kusagil.



Ühtäkki nägin teda aga kõrvalasuvast toidupoest välja tulemas, aurav kohvitops käes ja reibas ilme näol. Mõnus, mõtlesin, enne algavat tööpäeva hommikukohvi võtta.



Noogutasin naisele ja sain naeratuse vastu. Tops tühi, istus ta aga uuesti oma tekikestele maha ning viis mu silme ees läbi lausa maagilise transformatsiooni: rahulolevale näole langes hetkega nutune vari ning lagunenud hambad hakkasid möödakäijatele välkuma kaebliku halina saatel...



Töö on töö



Vaatlesin seda huvitavat fenomeni ja mõtlesin, et teinekordki tuleb varem üles ärgata ja linna tulla. Ja leidsin endamisi üllatusega, et tegelikult ei erinenud minu tööpõli tema omast teab mis suurel määral: toona, lepinguta lapsehoidjana töötades, maksin riigile täpselt niisama palju makse kui tema.



Teiseks olen ise tööpostil umbes samasugust näitemängu läbi viinud, küll aga vastupidises võtmes: enne restorani avamist punaste silmade ja kurnatud olemisega ringi tatsanud, hajameelselt kohvi lürpinud, mehaaniliselt juustu riivinud ja siis esimeste klientide saabudes näinud välja niisugune, nagu oleksin neid terve oma elu oodanud ja mitte miski ei oleks mind saanud nende tulekust rohkem rõõmustada. Üks raha eest tehtav teater kõik, vahet ju ei ole.



Meil kõigil on omad võitlused ja minu asi ei ole võõrale inimesele näpuga näidata ja ütelda, et mõni elustiil on kuidagi halvem kui teine. Kõik ei ole loodud ühe malli järgi elama ning võib-olla kuulub kerjustele mingites aspektides hoopis rohkem õnne ja valikuvabadust kui mõnele “päris” tööd tegevale inimesele.



