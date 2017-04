Noored

Selguvad parimad väitlejad

Neljapäev, 13. aprill 2017.



14.–16. aprillini toimub Kuressaares Eesti põhi- ja keskkooliõpilaste väitlusmeistrivõistluste III etapp ja finaal. Üle saja osaleja hulgas kogu Eestist astub üles ka neli Kuressaare gümnaasiumi õpilast: Richard Kesküla, Kadi Pirn, Aleksander Lember ja Rauno Rauniste.



“Saaremaal on väitlus liikunud erinevate etappidena,” ütles korraldaja, Kuressaare gümnaasiumi (KG) emakeeleõpetaja Marit Tarkin Meie Maale. Tema sõnul oleks väga vaja, et õpetajad, olenemata erialast, elavamalt kaasa töötaksid ja noori väitlusmaastikule juhiksid. “Minul on suur rõõm, et eelmisel aastal jõudis KG seitsme Eesti parema väitluskooli hulka,” tähendas ta.



Ka sel aastal astuvad üles neli KG noort. Richard Kesküla alustas väitlemisega juba põhikoolis ja on sel alal teinud tõsise karjääri. Ta on korduvalt olnud erinevate turniiride finaalis, olnud võitja ja väidelnud ka ingliskeelsetel etappidel.

Richard astub üles kolme kooli ühistiimis Àviàto koos Anniki Mikelsaarega MHG-st ja Mart Vainuga Tartu Jaan Poska gümnaasiumist.



Teise tiimina Kuressaarest lööb kaasa Toxic koosseisus Kadi Pirn, Karoliina Tammel, Rauno Rauniste ja Aleksander Lember. Erilist heameelt tunneb korraldaja selle üle, et kohtunikena ja organiseerijatena on võistlustel tegevad KG vilistlane, TÜ magistrant Ann Tarkin ja SÜG-i vilistlane, tehnikaülikooli magistrant Mart Laus, kes viis aastat tagasi Kuressaares koos paljude kooliõdede, -vendadega väitluselu arendasid.



Väitlemine populaarne



“Nii et väitluses tulevad sõnaosavad pühad ja kõiki väitlushuvilisi ootame parimate väitlejate esinemist jälgima,” kutsus Marit Tarkin.



Õpetaja sõnul on väitlemine Eestis väga populaarne, seda näitab meistrivõistlustel osalevate väitlejate ja ka kohtunike arv, kes enamasti on üliõpilase staatuses.



“Kui räägime muutuvast haridusest, õppeainete sidumisest, seostamisoskusest ning kõne- ja väljendusoskusest üleüldse, siis väitlus on parim viis noorel inimesel end proovile panna ja katsetada.”



Harjutada tuleb väitluseks väga palju, sest oluline on argumendi mõjuvus ja veenmisoskus, teemad aga on keerulised ja enne võistlusi tuleb noortel endale teema selgeks teha iga nurga alt,” rääkis õpetaja, kinnitades, et väitlus õpetab parimal viisil, et elu ei anna mustvalgeid lahendusi. Väitleja peab mõtlema, miks oleks elu parem, kui jaatuse teooriad leiavad heakskiidu ja vastupidi, mis eelised elus toob eituse võit.



Omavahel võistleb argumentide kaal ja nende esitamise oskus. Väitlus õpetab ka seda, et tühisõnalisusega elus edasi ei liigu, õpetab otsima ja teooriaid looma, lisaks annab enesekindlust ja esinemisjulgust.



Teemad on Tarkini sõnul aga rasked ja ettevalmistus eeldab lugemist, arutelu, erinevate kaasuste väljatöötamist ja lõpuks ka esitamist. Seekordne finaaliteema on “Riikide sotsiaal-majandusliku sõltumatuse jätkuv kahanemine rahvusvahelisel areenil on toonud rohkem kahju kui kasu”.



Heal väitlejal peab Tarkini sõnul esialgu olema vaid tahe ning pingutamis- ja arenemissoov, siis tuleb ka kõik muu.



