KATARINA PÄEVIK: Hakakem müügimeesteks!

Neljapäev, 13. aprill 2017.



Tõenäoliselt on iga käesoleva kirjatüki lugeja puutunud kokku müügitööga – olgu see siis aset leidnud ühel või teisel pool kujuteldavat kauplemisletti. Telefoni teel ravimite pakkujad, kaubanduskeskustes seisvad pensionisambaagendid ja elutuppa saabuvad tolmuimejate demonstreerijad on kõik näited ametitest, mille esindajatega argitoimetusi tegev inimene meelsamini kokku ei puutuks.



Kunagi olin ma ise niisuguse ameti peal. Kõndisin külma tuult ja pimedust, vahel aga pealakke lõõskavat päikest trotsides mööda Melbourne’i äärelinnatänavaid ja koputasin igale uksele, uurimaks, ega just sealne pere soovi Austraalia looduse päästmiseks igakuist püsiannetust teha. Enamasti ei soovinud.



Pärast paljude toredate inimestega kohtumist, mõningaid nina ees kinni prõmmitud uksi ja paari haletsusest saadud piimapakki panin ameti maha.



See oli võrratu ja arendav kogemus, aga see ei olnud mulle. Ma ei leidnud endas jõudu sisendamaks üksikemale, et tegelikult tal ikkagi on ressursse kaheaastaseks saanud loodusfondi toetamiseks. Tagasi mõeldes leian aga, et meil kõigil on müügimeestelt midagi õppida ning selleks on nende piiritu eneseusk.



Mitte keegi teine ei ebaõnnestu oma töö käigus nii palju kui müügimehed – kõik need pearaputused ja silmad-maas-möödakiirustamised, toru hargile löömised, keeldumised ja sajatused paneksid ilma vastava treeninguta inimese endas automaatselt kahtlema. Müügiagendid seevastu lähenevad igale järgmisele potentsiaalsele kundele nii, nagu oleks ta just seda pakkumist terve oma senise elu oodanud.



Nurjumisi pole olemas



Nii isiklikus kui ka tööelus on inimestel kombeks möödalaskudest heituda ja iga järgnevat võimalust aina suurema umbusuga vaadelda. Kunagi pole ju õnnestunud, miks nüüd peaks? Niikuinii läheb kõik jälle rappa, milleks üldse proovida? Müügimehed aga niimoodi ei mõtle. Nemad keskenduvad sellele ühele tehtud tehingule, mille nad päeva jooksul sõlminud on, ja unustavad sajad äraütlemised täiesti.



