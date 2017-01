Noored

Muhus alustab noorte ilukool

Laupäev, 14. jaanuar 2017.



Autor: Ivika Laanet-Nuut Laupäev, 14. jaanuar 2017. Jõulukuus toimus Muhu noorte ilukooli tutvumispäev. Küünte lakkimise õpitoas on ametis Nora Paist. FOTO: erakogu Täna alustab Muhu noortekeskuses Muhu noorte ilukool, kuhu on oodatud kõik need noored, kes on huvitatud ilu ja heaoluga seonduvatest teemadest.



“Omal moel võib Muhu noorte ilukooli nimetada kogukonna noorte algatuseks, kuna nii idee kui ka teostus tuleb noortelt endilt,” sõnas Muhu noortekeskuse juhataja Marii Pregel, kelle sõnul hakkasid nad kevadel noortega nende soovil mõtlema huvitegevusele, mis võiks olla suunatud peamiselt tüdrukutele.

Marii tutvustas ideed Muhu aktiivsele noorele ja kohalikule iluteenuste pakkujale Keidyle, kellele see mõte väga meeldis ning kes oli kohe nõus välja töötama ilukooli programmi ning siis ka juba uuest aastast alustama.



“Meil oli mõte, et kuna noored sellises vanuses hakkavad huvi tundma ilumaailma vastu, siis oleks hea, kui nad teavad, milliseid tooteid ja nippe kasutada,” rääkis üle kolme aasta Muhu ilusalongis juuksurina ning iluteenuste pakkujana töötanud Keidy Jõgi. “See on nii loov valdkond ja vaheldusrikas töö,” iseloomustas hakkaja noor naine oma ametit, viidates, et tegemist on maailmaga, kus on pidevad muutused ja uute trendidega tuleb kogu aeg kursis olla.



Muhu noorte ilukooli programm koosneb viie kuu jooksul 10 moodulõppest, kus iga kord saadakse uusi teadmisi ühe iluteema kohta ning ka praktiseeritakse seda. Ühtlasi on ka koduseks harjutamiseks ette nähtud ülesanded ja parimatele sooritajatele iluteemalised kingitused.



Noorte ilukooli lõpetamine toimub maikuus ühe toreda fotosessiooniga ilupeoga, kus noored saavad ka tunnistused.



Marii Pregel kinnitas, et tal on hea meel, et selline algatus noorte poolt tuli ning et see on nii kiirelt leidnud ka teostusliku võimaluse. Kui noortel huvi jagub, siis plaanitakse kindlasti jätkata ka järgmisel aastal.



Muhu noorte ilukooli eesmärk on pakkuda iluteemaliste huvidega noortele kogemuslikku õpet erinevatest iluprotseduuridest ning jagada tervislikke ja keskkonnasäästlikke ilunippe. Muhu noorte ilukooli toetavad Tradehouse ja Muhu iluettevõtted Muhu Ilusalong, Jaspis Spa ja FIE Hety Huum.



