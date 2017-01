Noored

Laste- ja noorteaasta väärtustab lapsi ja noori

Laupäev, 14. jaanuar 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



2017. aasta on Eesti laste ja noorte kultuuriaasta, mille jooksul innustatakse lapsi ja noori kultuurist osa saama ning ka ise elamusi looma. Teema-aasta tunnuslause on “Mina ka!” ning aasta eestvedaja on Eesti Lastekirjanduse Keskus.



Tunnuslause “Mina ka!” ning märksõnad “iseolemine” ja “koos tegutsemine” kõnetavad ka täiskasvanut, kutsudes üles mõtestama ning väärtustama last ja noort nii looja kui ka publikuna.



Kultuuriminister Indrek Saare sõnul on laste ja noorte kultuuriaasta ühtaegu suurepärane võimalus ja samas vastutusrikas ülesanne asetada meie kultuurielus fookusesse just lapsed ja noored. “Laste ja noortega, meie sirguvate loojate ja publikuga, on väga oluline rääkida väärtustest, mitmekesisusest, järjepidevusest ja vastutusest. Ja mitte ainult rääkida – tähtis on ühiselt luua ja tegutseda,” rõhutas Saar.



Teema-aasta projektijuht Marju Kask lisas, et eesolev aasta seob kultuuri eri valdkondi ning koondab mitmesuguseid ettevõtmisi. “Ees ootab väga põnev aasta nii väikestele kui ka suurtele. Ootame kõiki teema-aastast osa saama ning häid ideid välja pakkuma ja ellu viima,” rääkis Kask.



Esimesena teavitussündmus



Saare maavalitsuse noorsoonõunik Anneli Meisterson ütles, et meie maakonnas ei ole veel täpseid plaane paika pandud, aga lähtutakse üleriigilisest ülesandest ning fookusesse asetatakse just lapsed ja noored. “Suursündmused, nagu XII noorte laulu- ja tantsupidu “Mina jään” ja Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud elamustuur Laste Vabariik puudutavad ka meid ning kuni 20. aprillini 2017 on avatud teema-aasta sündmuste ideekonkurss “50 ideed!”, kuhu saab ise esitada ideid, mida käesoleval aastal teostada,” tutvustas Meisterson tänavust aastat.



Meistersoni sõnul on esimese üritusena plaanis teha teavitussündmus. Mis formaadis ning kuidas see aset leiab, on praegu veel läbirääkimisel koostööpartneritega. “Aga kõigile on antud vabadus teha ka ise see esimene üritus ning igasugune algatus on teretulnud,” kinnitas ta.



Rohkem koos tegutsemist



Laste- ja noorte teema-aasta ei ole tema sõnul ka praegu nõudnud noorsootöötajatelt eriti suurt ettevalmistust, sest alles avati ametlik kodulehekülg ning avalikustati teema-aasta sümboolika, põhiline töö seisab veel ees. “Meie noorsootöötajad tegelevad iga päev sellega, et tegutsevad ühiselt koos laste ja noortega. Võib-olla peaksid ka teiste valdkondade esindajad pöörama käesoleval aastal rohkem tähelepanu koos tegutsemisele,” märkis ta.



Meistersoni sõnul toimub maakonnas tegelikult päris palju lastele ja noortele suunatud üritusi ning ka käesoleval aastal võiks lähtuda just sellest, et luuakse võimalused, et üritustel saaksid osaleda terved pered ning oluline koht programmides oleks laste ja noorte loomingul.



Meie maakonnas on 1. jaanuari seisuga 0–26-aastasi inimesi 9075. “Nii et mina soovitan kõigile neile – vaadake enda ümber ringi ning innustage üksteist kultuurist osa saama ja looge ise elamusi,” kutsus Anneli Meisterson kõiki üles.

Kultuuriministeerium on korraldanud teema-aastaid alates 2000. aastast. Autor: Ivika Laanet-Nuut Laupäev, 14. jaanuar 2017.Tunnuslause “Mina ka!” ning märksõnad “iseolemine” ja “koos tegutsemine” kõnetavad ka täiskasvanut, kutsudes üles mõtestama ning väärtustama last ja noort nii looja kui ka publikuna.Kultuuriminister Indrek Saare sõnul on laste ja noorte kultuuriaasta ühtaegu suurepärane võimalus ja samas vastutusrikas ülesanne asetada meie kultuurielus fookusesse just lapsed ja noored. “Laste ja noortega, meie sirguvate loojate ja publikuga, on väga oluline rääkida väärtustest, mitmekesisusest, järjepidevusest ja vastutusest. Ja mitte ainult rääkida – tähtis on ühiselt luua ja tegutseda,” rõhutas Saar.Teema-aasta projektijuht Marju Kask lisas, et eesolev aasta seob kultuuri eri valdkondi ning koondab mitmesuguseid ettevõtmisi. “Ees ootab väga põnev aasta nii väikestele kui ka suurtele. Ootame kõiki teema-aastast osa saama ning häid ideid välja pakkuma ja ellu viima,” rääkis Kask.Saare maavalitsuse noorsoonõunik Anneli Meisterson ütles, et meie maakonnas ei ole veel täpseid plaane paika pandud, aga lähtutakse üleriigilisest ülesandest ning fookusesse asetatakse just lapsed ja noored. “Suursündmused, nagu XII noorte laulu- ja tantsupidu “Mina jään” ja Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud elamustuur Laste Vabariik puudutavad ka meid ning kuni 20. aprillini 2017 on avatud teema-aasta sündmuste ideekonkurss “50 ideed!”, kuhu saab ise esitada ideid, mida käesoleval aastal teostada,” tutvustas Meisterson tänavust aastat.Meistersoni sõnul on esimese üritusena plaanis teha teavitussündmus. Mis formaadis ning kuidas see aset leiab, on praegu veel läbirääkimisel koostööpartneritega. “Aga kõigile on antud vabadus teha ka ise see esimene üritus ning igasugune algatus on teretulnud,” kinnitas ta.Laste- ja noorte teema-aasta ei ole tema sõnul ka praegu nõudnud noorsootöötajatelt eriti suurt ettevalmistust, sest alles avati ametlik kodulehekülg ning avalikustati teema-aasta sümboolika, põhiline töö seisab veel ees. “Meie noorsootöötajad tegelevad iga päev sellega, et tegutsevad ühiselt koos laste ja noortega. Võib-olla peaksid ka teiste valdkondade esindajad pöörama käesoleval aastal rohkem tähelepanu koos tegutsemisele,” märkis ta.Meistersoni sõnul toimub maakonnas tegelikult päris palju lastele ja noortele suunatud üritusi ning ka käesoleval aastal võiks lähtuda just sellest, et luuakse võimalused, et üritustel saaksid osaleda terved pered ning oluline koht programmides oleks laste ja noorte loomingul.Meie maakonnas on 1. jaanuari seisuga 0–26-aastasi inimesi 9075. “Nii et mina soovitan kõigile neile – vaadake enda ümber ringi ning innustage üksteist kultuurist osa saama ja looge ise elamusi,” kutsus Anneli Meisterson kõiki üles.Kultuuriministeerium on korraldanud teema-aastaid alates 2000. aastast.

Veel artikleid samast teemast »