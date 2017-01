Noored

Katarina päevik: Koolipingist Mehhikosse eesleid kasvatama

Laupäev, 14. jaanuar 2017.



Kuigi ma luban pidevalt endale uusi lubadusi mitte anda, panin aasta vahetumisega seoses paar tükki ikkagi kirja. Esimeseks oli see, et hakkan veganiks (ning ehkki ma küll avastasin, et kaerapiim on üks imeleiutis, siis sõpradega pitsat sööma minnes ma juustukihist siiski ära ei öelnud) ning teiseks see, et võtan lõpuks ometi kätte ja õpin selgeks kolmanda võõrkeele. Kaua võib!



Kuna mul on alati olnud suur huvi kõige vastu, mis vähegi sõnaseadmist puudutab, on eriti suur väljakutse teha seda ka teistes keeltes. Uued väljendid, kõnekäänud ja loomulikult adrenaliinirohke tunne, kui olen uues keeles suhtlustaseme omandanud – just see on see, mis mu hinge sütitab ja stimuleerib.



Kahjuks on pärast 22 elatud aastat jäänud keeltepagas väiksemaks, kui olin seda kunagi vaimusilmas ette kujutanud – tänu anglosaksi mõjutustele on mulle pähe imbunud inglise keel ning lisaks võtsin hilises teismeeas kätte ja õppisin selgeks ka rootsi keele. Kõik peale nende kahe on aga tänini tõeline pudru ja kapsad.



Koolitunnid vajaksid rohkem praktilist väljundit



Näiteks on mulle alates kolmandast klassist üritatud pähe taguda vene keelt. Miks ma seda aga siiamaani ei oska, on täielik müsteerium. Tjah, restoranis olen inimesed selle abil ära teenindanud, teejuhiseid oskan vahest ka anda ja mingil kesisel tasemel saab igatahes räägitud küll, aga kõik see on kantud paljudest pausidest, ärevast kätega vehklemisest ja paanilisest sõnade otsimisest. Siinkohal julgeksin teha tagasihoidliku pakkumise teemal “vene keele tundi vähem käänetetabeleid, rohkem eluliste olukordade läbimängimist ning mõni kohustuslik reis Ida-Virumaale“.



Viiendas klassis, pärast imeilusa filmi “Toskaana päikese all“ nägemist leidsin, et minu tegelik kutsumus ja tõotatud maa on siiski Itaalia ning hakkasin kuulama internetis saadaolevaid õppematerjale, et sellesse keelde lähemalt süüvida. Niimoodi lainetena on see Itaalia-vaimustus igatahes käinud, et nüüd suudan sõnastiku abiga kergemaid raamatuid lugeda ja armastuslaulude sisust aru saada – pärast paari klaasi grappa’t ehk ka taolisi sõnu ise produtseerida.

Kaheksandas klassis lisandus tunniplaani korraks saksa keel ja muud tolku sellest vist ei olnud, kui et nüüd saan sakslasi esimesel kohtumisel šokeerida lausega mein BMW hat neue reifen (mul on bemmil uued kummid).



Gümnaasiumisse astudes kujunes mu lemmikaineks prantsuse keel, tõenäoliselt seetõttu, et seal saime istuda ja kuulata lugusid õpetaja elust erinevates maailma paikades. Kolmeaastase drilli tulemusel oskan end tutvustada, lihtminevikku moodustada ja küsida, mis kell on.



Vaja on teha valik



Kõik see kokku tähendab seda, et aastatega on kogunenud algteadmised üpris mitmest keelest ja kahjutunne tõsiasjast, et enamikku neist ma rohkemal määral ei oskagi. Ja et nüüd tuleks lõpetada mitme erineva keele vahel laveerimine, asjade poolelijätmine ning keskenduda lõpuks ometi millelegi kindlale.



Olen veendunud, et seoses uue keele omandamisega avaneb ka isiksuses uus tasand. Mis on see külg, mida tahan endas rohkem näha? Karge slaavi melanhoolia või pärastlõunal kivimüüridelt õhkuv Itaalia soojus? Või otsin ma hoopis midagi niisugust, mille kasutusala oleks võimalikult lai?



Vastuse andis mulle aga lõputu õudus nimega poliitika eksamiks õppimine. Kui ma juba viiendat päeva paberivirnade vahel meeleheitest oigasin, hakkasin tõsimeeli mõtlema, et milleks mulle seda jama vaja oli ja kas mul äkki ei oleks targem pontšo selga tõmmata ja kuskile Mehhikosse eesleid kasvatama sõita.



