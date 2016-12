Noored

Haridus on selle väljatoomine, mis õpilase hinges juba olemas on

Laupäev, 17. detsember 2016.



Autor: Marit Tarkin Laupäev, 17. detsember 2016. Arutelu käis viies erinevas laudkonnas ja iga õpilane sai kaasa rääkida ning oma mõtteid avaldada. FOTO: Gert Lutter Sellise mõtte on välja öelnud Šoti kirjanik Mariel Spark, aga sellega mõte ei lõpe, kirjanik lisab, et mõne jaoks on see millegi sissepanek, mida seal pole, ja seda ei saa nimetada hariduseks. Spark nimetas seda sissetungimiseks.



Meie maailm liigub, arutelud ühiskonnas on kiired ja tulised, otsused teinekord ehmatavad, aga haridus mõnikord nagu seisaks – õpetaja õpetab ning tal ei ole ruumi ja aega seostada õpitut eluga, praktikaga. Kuhu siis liigub Eesti kool?

Ajakirjanduses diskuteeritakse mõtte üle, et PISA testi auväärne tulemus näitab tegelikkuses stressis kooliõpilasi, kes lõpptulemusena ei seosta erinevaid aineid, ei arutle, ei oska kooli lõppedes leida eriala. Millegipärast on meil, eestlastel, alati vaja olla edetabeli eesotsas... Kui siis aeg maha võtta ja mõelda, mis inimesel elus vaja on, kuidas talle lapsepõlves rõõmu, teadmisjanu ja õppimise rõõmu süstida, ja veel olulisem, kuidas seda säilitada, on ülesanne juba keerulisem.



Kuressaare gümnaasiumis kutsusime sel õppeaastal kokku õpetajate klubi, kes tahaks hariduse teemal kaasa rääkida, anda lahtisi tunde nii kolleegidele kui lapsevanematele ja nähtu üle arutleda nii omakeskis kui ajakirjanduse vahendusel.



Ei ole tore kuulata meediast ja ühiskonnast mõtteid, et koolisüsteem ei toimi, õpetajad ei saa aru, ei mõista. Tahame ja mõistame küll ja tunnetame enda missiooni ning just sellepärast kokku tulimegi ja esimese sammuna kaardistasime, mida ootavad meie õpilased.



12. detsembril toimus Kuressaare gümnaasiumis Hariduskohvik, kus osalesid nii õpilased kui õpetajad.



Arutelu käis viies erinevas laudkonnas ja iga õpilane sai kaasa rääkida õppimisruumi, õppima paneva tunni, õpetaja rolli, motivatsioonimootori ja heade, kastist välja ideede teemal.



Laudkondi juhtisid õpetajad Lelet Aavik, Eve Tuisk, Anni Haandi, Inge Jalakas. Poolteist tundi kestnud mõttetalgud tekitasid mõnusa sünergia ja panid kooli ühes rütmis hingama. Lahtised tunnid, metoodika jagamine ja arutelu põneva tunni teemal on juba käivitunud.



Meie kool on suur ja kõik suured teod saavad alguse väikestest sammudest. Järgmisena on plaanis Hariduskohviku mõtteid igapäeva koolielus rakendada ja arutleda koostöös õpilastega, kuidas need toimivad. Õpetamine ja õppimine on pidev areng ja koostöö nii õpilastel kui õpetajatel.



KG Hariduskohviku mõtteid:

* Tunnid peaksid olema rohkem “elulised” õppetunnid, s.t õpetaja räägib oma kogemustest ning toob kindlasti näiteid, kus reaalses elus õpitavat kasutada saab.



* Õpilased võiksid ka ise olla vahel õpetajad, koolis võiks käia rohkem külalisi, vilistlasi, seos igapäevaeluga on väga vajalik!



* Kool peab rohkem ette valmistama eluks – kuidas esineda, kuidas elus toime tulla. Kontrolltööd võiks ära jätta, nende asemel võiksid olla vestlusringid, nii saab teema kiiremini ja põnevalt selgeks!



* Võiks olla nii, et kaks päeva nädalas on tavatunnid, kolmel päeval tuled kooli, tõmbad loosiga mingi teema ning siis saad teada, kuhu sel päeval praktikale lähed, näit paaditehasesse paati rekonstrueerima, Maximasse juhataja töövarjuks, arhitektuuribüroosse oma maja projekteerima vmt.



* Visuaalselt on KG läbi õpilaste silmade soe, avar, puhas ja värviline kool. Ettepanekuid leidsid õpilased just kooli füüsilises õpikeskkonnas, millega on läbivalt seotud ka vaimne ja sotsiaalne õppimise ruum: koridoridesse rohkem istekohti, garderoobid hubasemaks, sportimisvõimaluste ja väliõppe korrastamine.



* Ehkki üsna arutelu alguses tuli välja, et “meie koolis on normaalsed õpetajad“, koorusid siiski mitmed nüansid, mida õpetajalt oodatakse: hinnatud õpetaja on oma ala fanaatik, kellele meeldib teadmisi jagada ning kes näeb ja näitab oma aine seoseid päriselu ning teiste ainetega, ta armastab oma ainet ja oma tööd. Üks abiturient ütles tabavalt: “Õpetaja on inimlik, mitte müütiline tegelane, kellest midagi ei tea.“



* Õpilased tõid välja, et sageli motiveerib neid huvitav tunnilahendus ning ootamatused tunni läbiviimisel (näiteks tundi sisenedes ei ole aimatav, mis juhtuma hakkab, millist meetodit õpetaja täna kasutab vms).



* Rohkem oodatakse tunnustamist ja kaasamist, mis kindlasti aitaks kaasa õpimotivatsiooni kasvamisele. Lisaks eelnevalt mainitule soovivad meie õpilased näha rohkem “inimesi päris elust“ ehk kuulata kogemusi inimestelt, kes töötavad mõnel huvitaval erialal.



* Õpetamine ei saa olla enam õpik ja töövihik või lõppematu slaidiesitlus, vaja on seost, võimalust kaasa rääkida ja arutleda. Õpetatav teema tunnis peab müüma. Õpilased ootavad õpetajalt ka õppimise õpetamist, mis on need kavalad nipid, kuidas õpitava teema hästi ja kiiresti selgeks saab.

Sellised mõtted Hariduskohvikust. Suur tänu kõigile, kes kaasa rääkisid ja uute põnevate ettevõtmisteni nii koolitunnis kui hariduses üleüldse!



Marit Tarkin,

Kuressaare

