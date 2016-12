Noored

Katarina päevik: Ülikool – kas teadmiste saamine või moodulite täitmine?

Laupäev, 10. detsember 2016.



Detsembri keskpaik. Lumi on jõudnud juba kolm korda maha sadada ja uuesti ära sulada, telekast jookseb “Üksinda kodus”, koju sõites levib bussis mandariinilõhn ja märkamatult on reaalsuseks saanud ka kardetud eksamiperiood. Sellega seoses vaatan tagasi möödunud kolmele kuule ülikoolis ning võtan aega kogetu üle mõtisklemiseks.



Nüüdseks olen leidnud, et nüanss, mis ülikooli keskkoolist kõige rohkem eristab, on tagasiside vähesus või selle täielik puudumine. Teha on küll palju, kuid pärast õppejõule esitamist kaovad tehtud tööd nagu musta auku ja näha ei ole neid enam kunagi.



Ainsaks tunnistuseks kirjatüki kunagisest olemasolust saab õppesüsteemi tehtud märge: paremal juhul täht A-st F-ini, halvemal “arvestatud” või “mittearvestatud”. Seejuures jäävad olemata igasugused kommentaarid ning katsu sa siis lahti krüpteerida, mida see “B” või “MA” täpsemalt tähendab ja mis sul parima võimaliku tulemuse saavutamisest puudu jäi.



Pingutus jääb oma südametunnistusele



Nii tunnengi praegu, et vähemalt minu valitud erialal on ülikooliõpe lihtsalt mingi formaalsus, moodulite täitmine, mis ei keskendu mitte tudengi isiklikule arengule ja teadmiste omandamisele, vaid sellele, et asjad saaks õigeks ajaks tehtud ja sellekohase märke internetti kirja.



See, kui palju sai tehtud töösse pandud oma hinge või kui palju selle nimel pingutati, jääbki ainult tudengi enda südametunnistusele, sest kelleltki teiselt tunnustust või abistavaid juhiseid loota ei ole. Lisaks antakse hinnang enamjaolt alles pärast seda, kui aine on lõppenud, mistõttu ei ole ka seda vähest tagasisidet enam kusagil realiseerida.



Seega olen parajasti pisut nostalgiline ning igatsen gümnaasiumiaegset klassis istumist ja teatavat õhinat, mis tekkis, kui õpetaja parandatud kontrolltöid või kirjandeid laiali jagas. Tavaliselt oli seda elevust kahte sorti: a) kas mul äkki õnnestus kuidagi imekombel “3–” välja venitada (matemaatika) või b) kas on oodata tunnustust mõne minu arvates hästi välja kukkunud mõttekäigu eest (kirjandus). Kindel oli aga see, et õpetaja punase pastaka eest ei jäänud märkamata miski ning mis aga vähegi hästi või halvasti oli, selle õpilane ka teada sai.



