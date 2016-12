Noored

Päkapiku meistrikoda valmistus jõuludeks

Laupäev, 10. detsember 2016.



Autor: Ene Kallas Laupäev, 10. detsember 2016. Päkapikutöökojas valmivad kõiksugu jõuludega seonduvad asjakesed, aga üle kõige on piparkoogilõhn… Ja see maitse! FOTO: Valmar Voolaid Noortekas Komandandi tänaval lõhnas jõulude järele – piparkoogid küpsesid ahjus, noored askeldasid laua taga, noorteka juhataja aga maalis glasuuriga piparkoogimehikestele nimesid. Eile oli viimane, pidulikumalt sorti õhtu päkapiku töökojas.



Kuressaare noorteka juhataja Arnek Grubniku sõnul on päkapiku töökoda vägagi traditsiooniline ettevõtmine ja kestab see tavaliselt nädala jagu. Ka seekord oli nii – 2. kuni 9. detsembrini tehti noortekas jõuludega seonduvaid tegevusi.



Mida jõuti teha? Algas kõik see päkapikujooksuga 1. detsembril. Ning selle aja sees küpsetati piparkooke, vaadati ära jõulufilm, milleks oli muuseas “Jääaeg 4”, meisterdati jõulukaarte, kuusepärgi, kuuse- ja samblakaunistusi ja küünlaaluseid. “Kinoõhtut aitas organiseerida Kuressaare linna noortekogu,” lisas Arnek.



“Koos otsisime ja leidsime, ja leidsime, et see film on piisavalt jõulune.” Kui enamik meisterdatavast tundus pigem vana hea järeleproovitud asi, siis palusin näidata, mis õigupoolest on samblakaunistus.



Selgus, et see oli suhteliselt ümarakujuline samblamütsak, vormihoidmiseks oli pandud sinna ajaleht ning sammal ise oli puistatud üle läikivate helmeste ja ilusate asjadega.



Ning muidugi mõista küpsetati piparkooke. Niimoodi, et neid jagus kõigile ja palju. Omatehtud koonusekujuline kingipakend osutus Arneki sõnul vaat et kõige praktilisemaks esemeks üldse – sellega sai ju piparkooke koju viia.



Päkapikunädala kordaminemisele aitasid kaasa kõik noortekeskuse töötajad, jagades omavahel erinevaid ülesandeid. Ning ka vabatahtlikud, koostöös töötukassaga. Ja välismaine vabatahtlik David.



Arnek küll arvas, et noorteka saal eriti jõulune välja ei näe, aga ometi on seal ehitud kuused, kirjud pakid, seintel või nende lähedal jooksvad põhjapõdrad ja valged lumehelbed…



Nende kahe viimase eest on vastutavad Kuressaare ametikooli dekoraator-stilistid. Hoolimata sellest, et õues ei ole lund – tegelikult üks väike hang ikkagi on –, oli päkapikutöökoda ometi igati jõulune.



Dekoratsioonid dekoratsioonideks, aga piparkoogilõhn on see, mis viib mõtted pühadeni. Ning muidugi päkapikumütsid…



Parasjagu olid noored tegevuses millegagi, millel on omaette keeruline nimetus, aga põhimõtteliselt sai panna väikestest jubinatest kokku olevuse või asja, seda kõike alusraamistiku peal ning kui jubinatest koosnev pildike triikrauaga üle lasta, siis muutubki ta ühtseks.



