Noored

Orissaares õpivad noored süüa tegema

Laupäev, 26. november 2016.



Autor: Ivika Laanet Laupäev, 26. november 2016. FOTO: Orissaare avatud noortekeskus Orissaare avatud noorte-keskuses on neljapäeviti kokandusring, mida juhendavad noortekeskuse juhataja asetäitja Maidi Tilk ning noorsootöötaja, majaperenaine Eliise Erikso.



“Teeme selliseid lihtsamaid toite, millega lapsed hakkama saavad,” ütles Maidi, kelle sõnul on kokandusringi eesmärk õpetada noortele söögi valmistamist.

Sel neljapäeval tehti üheskoos toorjuustukoogikesi, möödunud neljapäeval aga frikadellisuppi. Tavaliselt on kokandusringis noori alla kümne.



