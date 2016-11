Noored

KATARINA PÄEVIK: Aeg küünlaid põletada ja endasse vaadata

Laupäev, 26. november 2016.



Ma ei mäletanud, et kell neli pärastlõunal on väljas juba kottpime ning ilma plinkivate fooritulede ja sädelevate jõulukaunistusteta võtakski maad halastamatu valgusetus nagu öösiti Saaremaa metsades.



Seal on pimedus kõikehõlmav, teda ei sega sagimine ega lohuta linnakuma, hääletult lehvib ta oma ronkmustas üksilduses ning tilgub vaikselt männiokastelt alla samblasse.



Ma ei mäletanud, et too trööstitu tumedus suudab enamatki, et novembri lõpust valguse vastukäiguni on käia veel pikk maa ning üürikeseks hetkeks maha langenud lumi on taas kui peoga pühitud.



Ka naabrimudilane uuris emalt kurvalt, et kuidas küll talv sel aastal niimoodi läbi sai, et jõuluvana ei tulnudki.



Kakskümmend kaks korda selle valguse surma ja uuestisünni ringi läbi teinud, aga igal aastal lööb saabuv pimedus mind uuesti pahviks. Ma lihtsalt ei mäletanud, kui mustasilmsed need õhtud olla võivad.



Aga ma mäletasin neid vahepealse kolme aastaga täiesti meelest läinud tundeid, mis sirutasid oma kombitsad mu kõhtu tagasi just selsamal hetkel, kui õhtupimeduses küünlaid põletasin ja Elvise loo jälle mängima panin.



Usk, eriti ligimesse, on ilus



Kuidas oli kah jõulueelne pimedusaeg, see paljudele läbihammustamiseks kõige raskem pähkel. Kuidas ma olin jälle õnnetult armunud. Kuidas me õega elutoas istusime ning kitarrimängu saatel todasama Elvise laulu laulsime.



Kuidas see laul oli tol aastal ka Coca-Cola jõulureklaamis, mille lõpus jooksid ekraanil sõnad “Mina usun sinusse ka. Jõuluvana” ja ma selle koha peal alati liigutusin, sest usk, eriti, kui ta on ligimesse, on ilus.



Kuidas väljas oli külm, aga toas oli soe ja emme tuli pärast tööd oma musta vihmast märja mantli ja toidukottidega tuppa. Ta lõhnas hästi ja kallistas meid ja me rääkisime oma päevast ja naersime ja sõime piparkooke ja hakkasime õhtusööki tegema.



Kuidas selliseid pärastlõunaid oli palju ja ma oleksin tegelikult tahtnud oma hinge veel ühe teise hinge võrra täita, aga tema oli kaugel ja kalk ja kättesaamatu ja mina selle võrra veel rohkem armunud ja armetu ja ahastuses.



Aga niimoodi tagasivaates olen alati mõelnud, et need hetked pere ja Elvise ja piparkookidega olid alati need, mis tegelikult lugesid.



Ja üldsegi ei lugenud see kaugete tunnete järele õhkamine, sest armastus oli tegelikult mu ümber ja sees juba ammu olemas ja mul poleks pruukinud teda üldse kusagilt mujalt otsida.



