Leia armastus, seejärel tee tööd ning näe vaeva

Laupäev, 12. november 2016.



Autor: MM Laupäev, 12. november 2016. Leisi keskkooli 10. klassi õpilased AHHAA keskuses. FOTO: erakogu 4. novembri varahommikul võis näha, kuidas Leisi keskkooli gümnasistid vaikselt üksteise järel koolibussi ronisid ja Tartu poole teele asusid. Plaan oli külastada Tartus AHHAA teaduskeskust ning ära vaadata ka A. H. Tammsaare “Tõe ja õiguse” I osa ainetel lavastatud etendus “Meie oma tõde, meie oma õigus”.



Kui enne praamile minekut olid noored veel väsinud ja mõni üritas isegi magada, siis mandrile jõudes olukord paranes ning peagi hakkas kostma juttu ja naerukilkeid ning tagapingi poisid võtsid lahti isegi lauluotsa.



Tartus külastasime kõigepealt AHHAA teaduskeskust, mis pakkus nii teadust kui ka mõnusat ajaviidet. Saime sõita jalgrattaga köiel, mis oli kõrgel suure saali kohal ja mida julgesid proovida vaid mõned väga vaprad inimesed. Suurt huvi pakkus Tartu ülikooli arstiteaduskonna meditsiinikollektsioon. Nägime väljapanekut inimlapse loodetest, õnnetustesse sattunud inimeste luid ning väärarenguid, mille puhul peab tunnistama, et lõpuks oli mõnel vaatajal natuke paha olla. Julgemad said end tõmmata köie abil lae alla ning siis sealt alla “kukkuda”. AHHAA teaduskeskuse külastus lõppes teadusteatriga, mis rääkis sellest, kuidas tegelikult koogist kaka saab.



Mõtlemapanev etendus



Pärast enda harimist AHHAAs sõitsime oma ööbimispaika ning saime ka võimaluse tutvuda Tartu linnaga. Õhtul aga suundusime Vanemuise Sadamateatrisse vaatama etendust “Meie oma tõde, meie oma õigus”. Etendus pani mõtlema inimese elu peale: armastuse, töö, tõe ja õiguse peale. Samuti näitas see lavastus, et Tammsaare teosed on aegumatud, sest Tammsaare kirjutas “Tõe ja õiguse” I osa 90 aastat tagasi, aga ka tänapäeva inimesi vaevavad samad probleemid: ikka seisavad inimesed raskete valikute ees, ikka otsib igaüks oma tõde ja õigust.



Etendus oli ka huvitavalt lavastatud, pakkudes nii pisaraid kui ka naeru. Kui enne teatrisse minekut oli kuulda kahtlusi selles suhtes, et äkki Urmas Lennuki (dramatiseerija) ja Tanel Jonase (lavastaja) “Tõe ja õiguse” tõlgendus ei ole nii hea, kui oli Tammsaare teos, siis see hirm unustati kohe etenduse alguses ära. Lavastus oli väga emotsionaalne ja pärast esimese vaatuse lõppu oli näha, kuidas paljud pealtvaatajad silmanurgast pisaraid pühkisid.



Samuti suutis etendus panna ümber hindama inimestevahelisi suhteid ning tõestas, et me kõik eksime ja tagantjärele oleme kõik targad. Lisaks saime aru, et lähedasi inimesi ei tohi jätta hooleta, ükskõik kui suur töö ees ootab. Tegelikult rääkiski kogu etendus tööst ja armastusest ehk sellest, et töö ja vaev ei pruugi tuua armastust. Lavastuses ei pettunud keegi, vastupidi – kõik olid vaimustuses ja imetlesid, kuidas on võimalik Tammsaare aegumatuid tegelasi nii usutavalt, vaimustavalt ja nauditavalt mängida. Tagasi ööbimiskohta jõudes jätkus arutlemist ja muljete vahetamist hiliste õhtutundideni.



Olles rikkamad nii teadmiste kui emotsioonide poolest, algas hommikul pärast maitsvat hommikusööki tagasisõit Saaremaale, mis kulges mööda talviselt lumist teed.

Loodame peatselt uuesti midagi sellist koos ette võtta.



Sandra Rohulaid,

