Noored

Katarina päevik: Pärast rännakuid kasvavad juured

Laupäev, 12. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Paks lumevaip on Tallinna enda alla matnud. Hoolimata libedatest teedest ja järsku katkenud trammiliiklusest lähen kooli rõõmsalt, täpiline vihmavari kilbiks ees. Jälle tuiskab.



Koolis on aga soojad radiaatorid ja veel soojemad inimesed. Soe äratundmine valdas mind ka siis, kui äkitselt mõistsin: olen siin kanda kinnitamas ja võrku punumas! Viimase kahe aasta jooksul on see tunne olnud harv: olen elanud riigist riiki ja linnast linna ning kolinud jälle kuskile ära, et teada: varsti pakin jälle asjad ning lahkun.



Mõnda aega on see pidev läbisõidul olemine põnev: inimesed tulevad ja lähevad, minuni jõuavad aina uued näod ja lood, aga lõpuks kurnab see ära ja jätab seest tühjaks. Hetkeks olen kellegi elus, kuid õige varsti muutun jälle põrmuks, tuhmun mälestuseks, mis kiiresti kaob. Jälle mingid rahvused, jälle mingid tutvumised ja elulugude vahetamised. Nagu sõrmega rannaliivale veetud lubadused, mis sulavad lainetesse esimese tõusuga, kaon mina nende ja nemad minu elust.



Õnne valem on aeg



Seekord ei lähe aga keegi ära ja ka ma ise ei ole lahkumas. Tunnen, et olen täpselt seal, kus ma olema pean ning need tutvused, mida olen loonud ja loomas, saavad minna ainult sügavamaks. Nüüd mõistan, et ühe inimese nõrkusi, tugevusi ja inimlikkust süvitsi uurida on palju väärtuslikum kui mitusada pealiskaudset sõpra, kes mingil ajahetkel elust läbi vihisevad.



Tunnen, et külvan päriselt seemneid mulda ja investeerin pikaajalisematesse suhetesse. Enam ma ei otsi enda jaoks täiuslikku keskkonda – nüüd loon seda ise. Pärast pikki rännakuid tajun järsku, et olen leidnud oma koha, kust ma ei soovigi enam mitte kusagile minna. Minu kohvrirattad on tugevasti maas!



Tihti olen mõelnud inimestele, keda kalliks pean: kas on tõesti pöörane juhuste kokkulangevus, et just nii head inimesed mu ellu on sattunud, kuid nüüd mõistan: nad ei ole minu elus, sest nad on head. Nad on head, sest nad on minu elus tükk aega olnud. Meil on olnud aega. Aega üksteise südame külge kasvada ja üksteisega ära harjuda. Aega ühiste naljade tekkimiseks. Aega, et heita nalja üksteise halbade valikute või piinlike lugude üle. Aega, et näidata oma nõrkusi ja tugevusi; aega, et teada: nad on alati minu jaoks olemas. Mina olen alati nende jaoks olemas.



See ei ole mingi kosmiline valem – see on olnud aeg. Ja niisugust aega ei ole, kui sihitult maailmas ringi rännata ja õielt õiele tolmelda. Autor: Ann Katarina Meri Laupäev, 12. november 2016.Koolis on aga soojad radiaatorid ja veel soojemad inimesed. Soe äratundmine valdas mind ka siis, kui äkitselt mõistsin: olen siin kanda kinnitamas ja võrku punumas! Viimase kahe aasta jooksul on see tunne olnud harv: olen elanud riigist riiki ja linnast linna ning kolinud jälle kuskile ära, et teada: varsti pakin jälle asjad ning lahkun.Mõnda aega on see pidev läbisõidul olemine põnev: inimesed tulevad ja lähevad, minuni jõuavad aina uued näod ja lood, aga lõpuks kurnab see ära ja jätab seest tühjaks. Hetkeks olen kellegi elus, kuid õige varsti muutun jälle põrmuks, tuhmun mälestuseks, mis kiiresti kaob. Jälle mingid rahvused, jälle mingid tutvumised ja elulugude vahetamised. Nagu sõrmega rannaliivale veetud lubadused, mis sulavad lainetesse esimese tõusuga, kaon mina nende ja nemad minu elust.Seekord ei lähe aga keegi ära ja ka ma ise ei ole lahkumas. Tunnen, et olen täpselt seal, kus ma olema pean ning need tutvused, mida olen loonud ja loomas, saavad minna ainult sügavamaks. Nüüd mõistan, et ühe inimese nõrkusi, tugevusi ja inimlikkust süvitsi uurida on palju väärtuslikum kui mitusada pealiskaudset sõpra, kes mingil ajahetkel elust läbi vihisevad.Tunnen, et külvan päriselt seemneid mulda ja investeerin pikaajalisematesse suhetesse. Enam ma ei otsi enda jaoks täiuslikku keskkonda – nüüd loon seda ise. Pärast pikki rännakuid tajun järsku, et olen leidnud oma koha, kust ma ei soovigi enam mitte kusagile minna. Minu kohvrirattad on tugevasti maas!Tihti olen mõelnud inimestele, keda kalliks pean: kas on tõesti pöörane juhuste kokkulangevus, et just nii head inimesed mu ellu on sattunud, kuid nüüd mõistan: nad ei ole minu elus, sest nad on head. Nad on head, sest nad on minu elus tükk aega olnud. Meil on olnud aega. Aega üksteise südame külge kasvada ja üksteisega ära harjuda. Aega ühiste naljade tekkimiseks. Aega, et heita nalja üksteise halbade valikute või piinlike lugude üle. Aega, et näidata oma nõrkusi ja tugevusi; aega, et teada: nad on alati minu jaoks olemas. Mina olen alati nende jaoks olemas.See ei ole mingi kosmiline valem – see on olnud aeg. Ja niisugust aega ei ole, kui sihitult maailmas ringi rännata ja õielt õiele tolmelda.

Veel artikleid samast teemast »