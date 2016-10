Noored

Katarina päevik: Armastus bussis number 36

Laupäev, 29. oktoober 2016.



Kuna ma elan Nõmmel ja käin koolis kesklinnas, kulub väga palju aega ühistranspordiga sõitmisele või selle ootamisele. Tegelikult ongi just selles olukorras tore näha, kuidas inimesed muidu nii rutakas linnas korraks olude sunnil aja maha võtavad: on neil siis tähtsale kohtumisele kiire või ei ole, on nad juba loengusse hilinenud või mitte, midagi enam niikuinii teha ei saa.



Hilineva trammi ootamine või aeglases tipptunnibussis loksumine mõjub pingelisel hetkel kui enese saatuse meelevalda usaldamine ning parem siis juba seljatoele nõjatuda ja vooluga kaasa minna.



Minulgi pole asjade säärase korralduse vastu suuremat: hommikuti saab ühistranspordis mõnusasti üles ärgata või kodutöid teha ja muul ajal lihtsalt niisama mõtteid mõlgutada ja pealt kuulata, millest teised inimesed omavahel räägivad. Kurb on ainult see, kui vestlejad just kõige põnevama koha pealt bussist lahkuvad ja nii jääbki vahel kuulmata, miks Marko ikkagi politseis käis või kuidas lõppes reedel Kätlini juures toimunud pidu.



Viisakus ilmutab end ootamatult



Ühel päeval istusid mu vastas kaks gümnaasiumieas noormeest, kes panid huule alla mokatubaka, klõpsisid teineteisest pilte teha ja saatsid pildid seejärel Liisile, sest erinevalt oma sõbrannast olevat tema ikka päris normaalne tüdruk. Süda oli poistel aga õige koha peal, sest natukese aja pärast pakkusid nad istet ühele seitsme-kaheksakümnendais eluaastais paarikesele, kes oli just toidukotiga poest tulnud.



Tudisedes ja kompamisi ronisid eite-taati neile loovutatud bussiistmeile ning tänasid poisse lugupidava peanoogutusega. Kui buss taas sõitma hakkas, asusid nad hoolikalt aknast välja vaatama, seejuures sõnagi lausumata, sest küllap oli kõik juba ära öeldud ja sõnatu teineteisemõistmine lasus nende kahe vahel niikuinii.



Äkitselt kobas vesiste silmadega taadike pisut eidekese süles ja võttis tolle käe omale pihku. Nii nad seal siis istusid – sõrmed omavahel seotud, vatijopedesse mässitud küünarnukid teineteist puutumas ja aastakümned täis naeru, nuttu, tülitsemisi ja leppimisi seljataga.



No olgu, sama hästi võisid nad teineteist ka möödunud õhtul tutvumisportaalis leidnud olla, aga mulle meeldis tol hetkel teisiti mõelda. See armastusväärne žest oli miski, mis ka kõige küünilisemal suhtepelguril südame hardaks tegi ning nende vastas istudes õhkasin lihtsalt endamisi, et ah, kui tore. Armastus ei olegi veel kusagile kadunud.



Pikaajalise armastuse retsept



Õige pea pärast eelmainitud õhkamist taipasin aga, et vaatamata hetkelisele idüllile on ka selles suhtes kindlasti pettumusi ja petmisi ette tulnud.

Tõenäoliselt on nad mõlemad palju kahelnud ja ilmselt pole neil mõnikord nädalate viisi teineteisele midagi öelda olnud, arvatavasti on nad näägelnud. Tihti on mees toonud poest vale leiva ja naine seepeale kõik tema vanad patud jälle lagedale kiskunud.



Armumine saab läbi, algab argipäev ning see ongi aeg, kus teod ja sõnad lõpuks kõige suuremat rolli mängima hakkavad: just selle, mitte mesinädalafaasi jaoks tuleb teha kõige rohkem tööd, neelata alla omaenda ego ning seada teise hing ja ühised sihid sellest kõrgemale.



Armumine saab läbi, algab argipäev ning see ongi aeg, kus teod ja sõnad lõpuks kõige suuremat rolli mängima hakkavad: just selle, mitte mesinädalafaasi jaoks tuleb teha kõige rohkem tööd, neelata alla omaenda ego ning seada teise hing ja ühised sihid sellest kõrgemale.



Armastuse mõte ei olegi vist see, et partneritel ei ole kunagi silmi kellegi teise jaoks või et kaks inimest peaksid teineteisesse nagu vormi valatud olema, et on olemas mingi "hingesugulus" või see saatuse poolt määratud "õige ja ainuke". Pigem just seda, et hoolimata kõige selle puudumisest ja elu ettearvamatusest on nad teinud aktiivseid valikuid ja ohverdusi millegi suurema kestma jäämiseks. Et pärast kõiki neid aastaid on nad ikka veel seal, teineteise jaoks olemas, pärastlõunases bussis abikaasa kätt hoidmas.

