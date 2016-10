Noored

Nasval peeti kostüümipidu

Laupäev, 29. oktoober 2016.



Autor: Ivika Laanet Laupäev, 29. oktoober 2016. Tantsumaraton tõi kokku hulgaliselt lustakates kostüümides lapsi. FOTO: Hiie Kuusk Esmaspäeva õhtul kogunes Nasva klubisse kokku ligi poolsada erinevas vanuses last. Seda eesmärgiga pidada maha üks vahva koolialguse pidu.



“Minu jaoks oli üllatus, et nii palju lapsi kokku tuli,“ ütles Nasva klubi juhataja Hiie Kuusk, lisades, et arvanud ise, et kui ka paarkümmend mudilast kokku tuleb, on hästi. Kokkutulnute nii suur arv näitab Hiie Kuuse arvates ilmselt seda, et lastel on huvi ja tahtmine koos olla.



Kokku tuli 44 last nii Lääne-Saare vallast, Kuressaarest kui ka mujalt, neist noorimad kolme- ja vanemad 12-aastased.



Kõigepealt vaadati üheskoos filmi ning peale seda meisterdati valmis üks uhke võileivauss. Lapsed jagati töögruppidesse: kes lõikas leiba kolmnurkseks, kes määris peale võid ja kes lisas vorsti. Kõige lõpuks kaunistati. Peale filmivaatamist ja võileivaussi tegemist läks lahti üks õige pidu. Tantsumaratonil võeti mõõtu diskor Urmas Rämmali videodisko järgi ning need, kes suutsid ära tantsida ning kõige täpsemini järgida videol nähtut, said auhinna. Teised pälvisid lohutusauhinnad.



Lisaks tantsudele võeti mõõtu erinevates sportlikes võistlustes. "Võistlusi oodati väga ja imestama pani, et lastele meeldib nii väga tantsida," sõnas Hiie Kuusk, kelle sõnul on tal juba kindel plaan korraldada lastele üritus ka novembrikuus. Mis kujul täpsemalt see sünnib, on veel teadmata.

