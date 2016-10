Noored

Linnalaager tõi kokku robootikahuvilised noored

Laupäev, 29. oktoober 2016.



Autor: Pamela Talzi Laupäev, 29. oktoober 2016. Oliver (vasakul), Andero ja Carlchriztoper ootasid põnevusega, et oma robotit võistlustulle saata. FOTO: Valmar Voolaid Taas kord sisustasid TTÜ Kuressaare kolledži tudengid koolilaste sügisvaheaega linnalaagriga, kus eile ja täna saavad lapsed tegeleda robootika, fotojahi, 3D joonistamise ja isegi kokandusega.



Laager oli suunatud 5.–7. klassidele, koostööpartneriteks olid lisaks kolledžile Kuressaare Gümnaasium (KG) ja TTÜ Mektory Tehnoloogiakool.

Esimene päev veedeti KG-s, kus alustati tutvumismängudega, edasi tegutseti robootika töötoas ja pärast lõunapausi valmistati küpsisetorti. Päeva lõpetas põnev fotojaht KG terviserajal.



Üks laagri korraldaja ja juhendaja, Kristin Värno ütles, et fotojahi teemaks võib pidada loovust. “Lapsed saavad fotod, mis on tehtud KG terviserajal ja nende ülesanne on meeskonnaga koht üles leida,“ selgitas ta.

“Lisaks on kirjas ülesanne – näiteks kollide kompanii, kalapoeg Nemo või eakate treeninglaager. Nad peavad lavastama olukorra, mis pildil kirjas on, ja tegema sellest foto.“



Pärast, koolimajja naasnud, vaadatakse ühiselt kõik laste poolt tehtud pildid üle.

Tänane laagripäev veedetakse aga TTÜ Kuressaare Kolledžis. Taas alustati meeskonnamängudega. Seejärel jagati osalejad neljaks ning gruppide kaupa ujutati laevu, külastati materjalide ladu, lahendati internetiviktoriini ja arutleti, milline võiks õpilaste arvates olla unistuste kool.

Viktoriini küsimused olid Värno sõnul koostatud kolledži erialade ja laagri toetajate teemadel.



Pärast lõunapausi prooviti kätt 3D joonistamises ja laager lõpetati eelneval päeval meisterdatud tordi söömisega ning igale osalejale jagati ka toetajatepoolseid meeneid.



Sel ajal, kui Meie Maa käis vaatamas, mis laagris toimub, läks juhendaja Olle Araki robotite jagamise peale kogu klassiruum kihama ja lastel lõid silmad särama.



Sisustab vaheaega



Oliver tõdes, et ilma laagrita poleks pärast hommikusööki midagi peale teleka vaatamise teha. “Kui nägin, et saab siia laagrisse tulla, tundus see põnev,“ seletas ta, lisades, et robotite võistluseks valmistumine tundus parajasti tekitavat elevust. “Loodame ikka võita.“



Samas võistkonnas olnud Carlchriztoper ütles, et tuli laagrisse, sest sõbrad veedavad tal kõik Tallinnas aega ja üksi oleks igav olnud. “Ma loodan, et see saab lõbus olema, praegu tundub väga lahe,“ kinnitas ta õhinal.

3D joonistamist ta aga väga ei oodanud, sest varasemalt olevat ta seda proovinud ja polnud midagi välja tulnud.



Kuigi selle laagri teemad tunduvad olevat pigem poiste huviorbiidis, kinnitas Karmen, et tema ootab kõiki tegevusi põnevusega. “3D joonistamist olen korra proovinud ja ootan seda töötuba väga.“



Nõost pärit korraldaja Kristin Värno ütles, et laager korraldati väikeettevõtluse tudengite sündmuse korralduse õppeaine raames.

Nende kuueliikmeline grupp valis teema selle järgi, et lastel oleks huvitav ja arvestati ka oma võimalustega. Kõige tähtsam oli see, et tegevused oleks kolledžit ja sealseid võimalusi tutvustavad, näitamaks noortele, et ka kodusaarel on võimalik head haridust omandada.



Värno nentis, et kuna 20st osalejast viis olid tüdrukud, siis tõesti oli see pigem poistele suunatud. “Võib-olla on järgmistel aastatel jälle selliseid tegevusi, mis ka tüdrukutele midagi lisavad.“



Linnalaagri sponsoriteks olid: Sporrong OÜ, Saaremaa Spa hotellid, Politsei- ja Piirivalveamet, Securitas Eesti AS, Kaitseliit, Naiskodukaitse, Grand Rose Spa hotell, Georg Ots Spa hotell, Johan Spa hotell, Unilever Eesti AS, TTÜ Mektory Tehnoloogiakool ja Saare Foods OÜ.

